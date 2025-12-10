[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp tình duyên viên mãn của ‘chị đẹp’ Thái Trinh

Thái Trinh ca hát, sáng tác, được khán giả chú ý qua các video cover trên Youtube vào năm 2010. Năm 2024, nữ ca sĩ lên xe hoa.
Á hậu Quỳnh Châu tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào bên doanh nhân Phát Nguyễn, được khen ngợi rạng rỡ hơn khi mang bầu con đầu lòng.
Nghệ sĩ Thương Tín góp mặt trong phim điện ảnh Cu li không bao giờ khóc ra mắt năm 2024. Những năm cuối đời, ngoài đóng phim, ông còn ca hát.
Diễn viên Thương Tín từng cho nhạc sĩ Tô Hiếu số tiền không nhỏ. Vì vậy, khi biết đàn anh gặp khó khăn, Tô Hiếu chủ động liên hệ để giúp đỡ.
Tóc Tiên tung loạt ảnh diện đầm đen hai dây ôm sát, khoe trọn vẻ đẹp quyến rũ và sắc vóc căng tràn giữa tin đồn rạn nứt với Hoàng Touliver.
Ca sĩ Anh Tú nhờ netizen “ra tay” xoá người thừa giúp mình. Chỉ sau vài giờ, loạt phiên bản chỉnh sửa “cười xỉu” đã xuất hiện với đủ phong cách.
Nghệ sĩ Thương Tín có không ít vai diễn ấn tượng ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp.
MC Quyền Linh tỏ ra bức xúc trước tin đồn thất thiệt. Nam nghệ sĩ cho biết, anh livestream để trấn an khán giả.
Từng đóng chung phim, diễn viên Diễm My bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi của nghệ sĩ Thương Tín.
Quỳnh Châu mang thai con đầu lòng với ông xã Phát Nguyễn. Quỳnh Nga khoe thành tích khi thi đấu pickleball với bạn trai tin đồn Việt Anh.
Diễn viên Thương Tín có đường tình duyên lận đận. Mới đây, nam nghệ sĩ qua đời tại nhà riêng.
Rời hình tượng nữ tổng tài trong Cách em 1 milimet, Phan Minh Huyền khiến khán giả “đứng ngồi không yên” khi xuất hiện ngoài đời với phong cách gợi cảm.
Nữ diễn viên Lê Tú Vi diện đầm đỏ rực, khoe cận gương mặt trẻ trung, xinh đẹp không tì vết khiến khán giả ngỡ ngàng.
Sau đám cưới diễn ra vào tháng 11, diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền tận hưởng khoảng thời gian trăng mật ngọt ngào tại Nhật Bản.
Á hậu Hương Ly liên tục chia sẻ về doanh nhân Tùng Anh sau khi cả hai tổ chức hôn lễ.
Tăng Thanh Hà và Tiên Nguyễn có mối quan hệ chị dâu - em chồng rất thân thiết, không ít lần tương tác trên mạng xã hội.
Diễn viên Thương Tín qua đời vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69. Ông để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng trăm vai diễn trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.
Phương Mỹ Chi khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi đăng tải ảnh mặt mộc trên trang cá nhân, ghi lại một ngày bận rộn nhưng tràn đầy năng lượng.
Cuối năm luôn là thời điểm Thảo Nhi Lê “ghi điểm” mạnh mẽ với phong cách thời trang cuốn hút, và mùa lễ hội năm nay cũng không ngoại lệ.
Thời gian gần đây, nữ ca sĩ Orange (Khương Hoàn Mỹ) liên tục gây chú ý khi xuất hiện trong loạt khung hình thời trang đầy cuốn hút.
Giữa hành trình khám phá Chiang Mai – Thái Lan, Khả Ngân khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi tung loạt ảnh khoe nhan sắc rạng ngời trong ánh nắng nhiệt đới.