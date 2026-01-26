Hà Nội

Quân sự

Indonesia hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại hóa hải quân

Thổ Nhĩ Kỳ giúp Indonesia nâng cấp hải quân qua hợp đồng đóng tàu, hệ thống vũ khí và cảm biến cao cấp, mở ra cơ hội hợp tác quốc phòng mới giữa hai bên.

Tuệ Minh

Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã nâng cao vai trò của mình trong nỗ lực hiện đại hóa Hải quân Indonesia bằng cách trở thành nhà cung cấp các nền tảng, vũ khí và cảm biến.

Việc Indonesia mới đây ký hợp đồng với TAIS Shipyards để mua hai tàu hộ vệ lớp I và sự hiện diện của các hệ thống Thổ Nhĩ Kỳ trên tàu hộ vệ lớp Merah Putih là những diễn biến giúp Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò lớn hơn trong chương trình hiện đại hóa quy mô lớn của Hải quân Indonesia.

Những bước tiến này không chỉ quan trọng từ góc độ hợp tác quốc phòng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia, mà còn đánh dấu ngành công nghiệp đóng tàu quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đạt tầm cao mới khi trở thành nhà xuất khẩu chủ động các hệ thống và nền tảng.

ky-ket.jpg
Bộ Quốc phòng Indonesia ký hợp đồng mua tàu hộ vệ TAIS Shipyards của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hợp đồng được ký kết trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng Quốc tế IDEF25, bao gồm việc đóng hai tàu hộ vệ lớp I do TAIS Shipyards đảm nhận, đánh dấu hợp đồng xuất khẩu đầu tiên được công bố chính thức cho tàu hộ vệ đa năng đầu tiên do Thổ Nhĩ Kỳ tự thiết kế.

Chi tiết về trang thiết bị chưa được công bố, tuy nhiên dự kiến sẽ không có nhiều khác biệt so với cấu hình tiêu chuẩn, bao gồm radar tìm kiếm CENK 400-N AESA, bệ phóng thẳng đứng MİDLAS VLS 16 ống, 16 tên lửa chống hạm ATMACA và hệ thống phòng thủ tầm gần GÖKDENİZ 100/35/StA CIWS.

Dù có thông tin về khả năng chuyển giao hai tàu hộ vệ từ Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ sang Hải quân Indonesia, nhưng cần nhấn mạnh rằng chưa có tuyên bố chính thức nào từ cả hai phía về vấn đề này.

Tàu đầu tiên của lớp I, TCG İstanbul (F-515), đã thử nghiệm phóng tên lửa phòng không HİSAR-D RF không lâu sau khi được biên chế. Trong thời gian tới, các loại tên lửa khác như tên lửa phòng không tầm xa SİPER Block 1 và tên lửa chống hạm ATMACA cũng dự kiến sẽ được trang bị cho hệ thống MİDLAS.

Trước lớp I, tàu hộ vệ lớp Ada – thế hệ trước trong dòng MİLGEM – đã được xuất khẩu sang Pakistan, Ukraine và Malaysia với các cấu hình khác nhau.

Các trang bị trên Tàu hộ vệ lớp Merah Putih trong gói hợp đồng mới của Hải quân Indonesia.

Tàu hộ vệ lớp Merah Putih, cũng gồm hai chiếc như hợp đồng lớp I, có kích thước lớn hơn đáng kể do được phát triển dựa trên thiết kế Arrowhead 140 của Damen. Những tàu này được kỳ vọng sẽ trở thành xương sống của hạm đội tác chiến nhờ kích thước lớn, cho phép tích hợp các cảm biến và hỏa lực mạnh mẽ hơn.

Các tàu được đóng tại Indonesia sẽ sử dụng các hệ thống của Thổ Nhĩ Kỳ sau:

- Radar đa chức năng AESA CENK 350-N của ASELSAN (băng tần X, tầm hoạt động 250 km, bốn radar cố định)

- Radar tìm kiếm AESA CENK 400-N (băng tần S, tầm hoạt động 400 km)

- Radar tìm kiếm CENK 200-N (băng tần X, tầm hoạt động 100 km, dùng cho kiểm soát trực thăng)

- Radar điều khiển hỏa lực AKREP 300-N

- Bệ phóng thẳng đứng ROKETSAN MİDLAS 64 ống (tương thích HİSAR-D RF, SİPER Block 1, ATMACA)

Dù Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp các hệ thống cảm biến và vũ khí cho nhiều khách hàng xuất khẩu, đây là lần đầu tiên nước này cung cấp các hệ thống cao cấp và tương đối mới cho tàu chiến nước ngoài.

Turdef
https://turdef.com/article/turkiye-as-a-major-actor-in-indonesia-s-naval-modernisation
