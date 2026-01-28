Huế tăng cường giám sát, chủ động phòng nguy cơ xâm nhập virus Nipah

Ngày 28/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Huế (CDC TP Huế) cho biết, đơn vị vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do virus Nipah.

CDC TP Huế yêu cầu các Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xây dựng kế hoạch, kịch bản phòng chống theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh xảy ra. Đặc biệt, sẵn sàng thuốc, thiết bị y tế, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng chống dịch, thu dung, điều trị theo phương châm 4 tại chỗ.

Huế tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cảng biển để chủ động phòng xâm nhập virus Nipah.

Ngoài ra, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Đồn Biên phòng cảng Chân Mây, cửa khẩu A Đớt và cửa khẩu Hồng Vân cần phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, tăng cường kiểm tra hộ chiếu hành khách nhập cảnh từ vùng dịch. Kịp thời thông báo cho cơ quan y tế các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Tại các cửa khẩu, CDC TP Huế đề nghị bố trí phòng làm việc, phòng cách ly, khu vực cách ly y tế, khu vực đặt máy đo thân nhiệt bằng hồng ngoại cho cán bộ kiểm dịch y tế và y tế của sân bay, cảng biển để đảm bảo cho việc đo thân nhiệt, cách ly hành khách nhập cảnh nghi ngờ hoặc mắc bệnh Nipah.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần cảng Chân Mây, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài thực hiện vệ sinh định kỳ, thường xuyên tại các khu vực nhà ga, bến cảng, các khu vực công cộng tại cửa khẩu bằng các dung dịch sát khuẩn. Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn hoặc dung dịch rửa tay tại các khu vực, nhà vệ sinh, các khu vực công cộng.

Theo CDC TP Huế, thông tin từ Bộ Y tế cho hay, từ ngày 27/12/2025 đến ngày 26/01/2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah, trong đó có 02 trường hợp có xét nghiệm khẳng định, tại một bệnh viện ở bang Tây Bengal. Đến ngày 26/01/2026, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah.

Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999 tại Malaysia. Đến năm 2001, bệnh do virus Nipah được ghi nhận đầu tiên trên người tại Bangladesh và sau đó ghi nhận tại Ấn Độ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh do virus Nipah ghi nhận rải rác ca bệnh ở phạm vi nhỏ tại một số quốc gia, chưa tạo thành các ổ dịch lớn. Tỷ lệ chết/mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40 đến 75%. Hiện bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho cả người và động vật.

Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Virus này lây truyền chủ yếu từ động vật sang người, tại Ấn Độ hiện nay truyền qua loài dơi ăn quả, hoặc qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân.

Thời gian ủ bệnh khoảng 4 đến 14 ngày. Người nhiễm virus có thể có các triệu chứng như đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, sau đó có thể xuất hiện chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh cho thấy viêm não cấp tính.

