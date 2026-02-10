Hà Nội

Hot face sao Việt: Thuý Ngân diện đầm xanh ngọc xinh đẹp đi sự kiện

Giải trí

Thuý Ngân diện đầm xanh ngọc cực kỳ xinh đẹp tại WeChoice Awards 2025. Hứa Vĩ Văn tự hào vì dự án "Mưa đỏ" anh góp mặt oanh tạc các giải thưởng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 10/2: Diễn viên Thuý Ngân diện đầm xanh ngọc cực kỳ xinh đẹp tại WeChoice Awards 2025. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân
Diễn viên Hứa Vĩ Văn tự hào vì dự án "Mưa đỏ" góp mặt oanh tạc các giải thưởng trong năm qua. Ảnh: FB Hứa Vĩ Văn
Ca sĩ Noo Phước Thịnh tâm sự: "Ngao du lạc giữa chốn nhân thế. Bồi hồi lòng chẳng muốn về". Anh được khen phong độ, điển trai như "hoàng tử". Ảnh: FB Noo Phước Thịnh
Ca sĩ Tăng Duy Tân dạo biển tìm kiếm cảm giác bình yên. Ảnh: FB Tăng Duy Tân
Lý Hải đưa vợ con về miền Tây thăm mẹ gần 100 tuổi. Ảnh: FB Ly Hai Minh Ha
Diễn viên Quốc Trường về quê sum họp bố mẹ, người thân. Ảnh: FB Nguyễn Quốc Trường
Diệp Lâm Anh khoe ảnh con gái Boorin diện áo dài chụp ảnh Tết. Ảnh: FB Diep Lam Anh
Lâm Khánh Chi quấn quýt nhạc sĩ, ca sĩ kém 14 tuổi Nguyễn Bá Thành và con trai 8 tuổi trong chuyến du lịch, lễ chùa ở Tây Ninh. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#tin sao #điểm tin sao #tin đồn sao Việt #tin tức sao #tin đồn sao #tin sao việt

