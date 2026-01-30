Hà Nội

Bạn gái Liên Bỉnh Phát là "bản sao Jang Nara", đường cong nóng bỏng mắt

Giải trí

Bạn gái Liên Bỉnh Phát là "bản sao Jang Nara", đường cong nóng bỏng mắt

Bạn gái Liên Bỉnh Phát - Ngọc Kayla khiến khán giả ấn tượng mạnh với hình ảnh gợi cảm, vóc dáng cuốn hút mỗi lần xuất hiện.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Chuyện tình kéo dài 5 năm giữa tải tử Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla ngày càng được công chúng chú ý.
Không chỉ gây tò mò bởi mối quan hệ kín tiếng, Ngọc Kayla còn khiến khán giả ấn tượng mạnh với hình ảnh gợi cảm, vóc dáng cuốn hút mỗi lần xuất hiện.
Ngọc Kayla, tên thật Phan Thị Ngọc Thương, sinh năm 1991, từng là gương mặt quen thuộc của nhóm nhạc nữ Mắt Ngọc. Gia nhập nhóm từ năm 2015 và hoạt động khoảng hai năm rưỡi, cô quyết định rẽ hướng solo để theo đuổi con đường âm nhạc riêng.
Dù con đường solo chưa tạo được cú nổ lớn, nữ ca sĩ vẫn bền bỉ hoạt động, đều đặn đi diễn và ra mắt sản phẩm mới.
Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng nụ cười ngọt ngào, Ngọc Kayla từng được ví như “bản sao” của Jang Nara hay Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt.
Trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu đời thường, trên sân khấu cô lột xác hoàn toàn với hình ảnh quyến rũ, hiện đại và tràn đầy năng lượng.
Nhờ vóc dáng nóng bỏng cùng tỷ lệ hình thể cân đối, Ngọc Kayla được đánh giá là một trong những gương mặt nữ hiếm hoi của Vpop có thể “cân” tốt phong cách gợi cảm.
Lợi thế vòng eo thon gọn, bờ vai mảnh và đôi chân dài giúp cô tự tin chinh phục những thiết kế ôm sát, phom dáng ngắn hay chi tiết cắt xẻ táo bạo.
Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ đều thu hút ánh nhìn bởi thần thái tự tin và gu thời trang ngày càng táo bạo nhưng vẫn tinh tế.
Ở tuổi 35, Ngọc Kayla vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung với làn da mịn màng, gương mặt bầu bĩnh và đường nét hài hòa. Nhan sắc của cô mang nét ngọt ngào nhưng không kém phần sắc sảo, tạo sức hút riêng mỗi khi xuất hiện.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
