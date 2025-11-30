Hơn 118.000 phụ nữ đã được hỗ trợ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp

Thủ tướng nhấn mạnh, Đề án 939 đã hỗ trợ hơn 118.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, đạt gần gấp 6 lần so với mục tiêu.

Sáng 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, phát biểu tại Hội nghị tổng kết Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", triển khai Đề án của Chính phủ "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" và biểu dương điển hình hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý năm 2025.

Hội nghị do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025

5 điểm sáng" quan trọng

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng để đánh giá về quá trình 8 năm thực hiện Đề án (2017-2025), biểu dương những mô hình tốt, vinh danh những điển hình xuất sắc; đồng thời đề ra định hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai Đề án trong thời gian tới.

Khẳng định vai trò, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của phụ nữ và công tác phụ nữ, đã ban hành và tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm chăm lo, bảo vệ, tăng cường vai trò, sự đóng góp của phụ nữ và bảo đảm bình đẳng giới trong mọi mặt đời sống, xã hội.

Việt Nam là một trong những quốc gia hoàn thành sớm nhất Mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ. Tỉ lệ cán bộ nữ lãnh đạo quản lý trong các cơ quan Đảng và Nhà nước được nâng lên. Nữ giới cũng là lực lượng lao động đông đảo trong xã hội và tham gia lãnh đạo doanh nghiệp (khoảng 30% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn nhiều quốc gia khác). Phụ nữ đóng vai trò ngày càng quan trọng các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao, du lịch, an ninh, đối ngoại...

Theo Thủ tướng, phụ nữ Việt Nam đã và đang tích cực tham gia khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế thông qua nhiều chương trình, đề án của Đảng, Nhà nước, điển hình là Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, với vai trò trung tâm, chủ thể của phụ nữ và các cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp" là diễn đàn lớn, thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm của phụ nữ, ươm tạo nhiều mô hình khởi nghiệp có sức sống bền vững trong cộng đồng.

Thủ tướng đánh giá Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" (Đề án 939) là một trong những thành tựu nổi bật, là minh chứng rõ ràng nhất cho chủ trương, đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và phát triển kinh tế tư nhân trong mọi tầng lớp phụ nữ" với "5 điểm sáng" quan trọng.

Theo đó, đã hỗ trợ hơn 118.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp (đạt gần gấp 6 lần so với mục tiêu đề ra); hỗ trợ thành lập mới hơn 1.600 hợp tác xã và trên 6.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành (đạt hơn 6,6 lần so với mục tiêu); hơn 130.000 doanh nghiệp nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ (đạt 1,3 lần so với mục tiêu); hơn 2.400 tỷ đồng vốn được kết nối qua ngân hàng, quỹ hỗ trợ, tài chính vi mô; trên 1.800 cuộc thi và ngày hội phụ nữ khởi nghiệp, thu hút hơn 41.000 ý tưởng sáng tạo, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ với nhiều dự án đã vươn ra thị trường quốc tế (nông sản sạch, OCOP...).

Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức. Môi trường hỗ trợ khởi nghiệp chưa đồng đều; chuyển đổi số chưa toàn diện; năng lực quản trị, kỹ năng kinh doanh của một bộ phận phụ nữ còn hạn chế. Phụ nữ vùng sâu, vùng xa, phụ nữ dân tộc thiểu số còn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận vốn, đất đai, khoa học công nghệ, thị trường… Hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp còn chưa gắn kết chặt chẽ, chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của phụ nữ khởi nghiệp…

Phụ nữ là trung tâm, đổi mới sáng tạo

Thủ tướng cho biết, trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tích đã đạt được và đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2415 phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035 (Đề án 2415).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035

Đề án 2415 có nhiều điểm mới quan trọng như xác định phụ nữ là trung tâm, đổi mới sáng tạo làm động lực, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là phương pháp chủ đạo; phát triển hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năng động, liên kết chặt chẽ và bền vững; nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ; bảo đảm sự đồng bộ giữa chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với các chương trình phát triển KTXH; góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Thủ tướng, ý nghĩa của Đề án không chỉ nhằm ở sự hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, sáng tạo, mà còn góp phần trực tiếp thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước: Phát triển nhanh, bền vững, bao trùm; thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số; xác định con người, cụ thể là phụ nữ làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu và là động lực của sự phát triển; huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát huy nội lực gắn kết với ngoại lực; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo của phụ nữ Việt Nam.

Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm, Thủ tướng đề nghị phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần "3 tiên phong"; "5 làm chủ" trong khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần Đề án 2415.

"3 tiên phong" gồm: Tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những lĩnh vực khó, phức tạp, dám vượt qua giới hạn của bản thân mình; Tiên phong đổi mới sáng tạo, tư duy khác biệt, chấp nhận rủi ro; Tiên phong đẩy mạnh hội nhập, kết nối, thích ứng linh hoạt, tuân thủ đạo đức kinh doanh và pháp luật, đóng góp an sinh xã hội.

"5 làm chủ" gồm: Làm chủ tri thức, kỹ năng; Làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; Làm chủ tài chính và các nguồn lực phát triển; Làm chủ trong quản trị thông minh, tối ưu hóa hiệu quả công việc; Làm chủ thị trường, hệ sinh thái khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 2415 trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Người đứng đầu các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; triển khai các cơ chế, chính sách thành hành động cụ thể; ưu tiên đầu tư, huy động các nguồn lực cụ thể hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo.

Thứ hai, các tỉnh, thành phố xác định rõ việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KTXH của địa phương; chủ động ban hành kế hoạch hỗ trợ phù hợp đặc thù từng địa phương, vùng, miền, đối tượng; tạo môi trường thuận lợi nhất cho phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo... Đặc biệt quan tâm phụ nữ yếu thế, tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trong tiếp cận bình đẳng các nguồn lực, cơ hội.

Thứ ba, Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện, vận động toàn xã hội ủng hộ phong trào phụ nữ khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, làm giàu chính đáng của phụ nữ; khuyến khích doanh nghiệp nữ phát triển sản xuất kinh doanh minh bạch, sản phẩm an toàn.

Thứ tư, Thủ tướng đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã có chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp nữ; hỗ trợ hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ chuyển đổi thành doanh nghiệp…

Thứ năm, Thủ tướng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt, trung tâm kết nối trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, nhất là trong hợp tác quốc tế, kết nối trí thức, kết nối nguồn lực, kết nối doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng ươm tạo ý tưởng, hỗ trợ tư vấn, kết nối vốn, thị trường, xây dựng mạng lưới cố vấn, chuyên gia uy tín hỗ trợ khởi nghiệp nữ, xây dựng, kết nối phát triển đồng bộ, bền vững hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Thủ tướng khẳng định sẽ cùng các cấp, các ngành, các địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp sáng tạo hiệu quả, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.