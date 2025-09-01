Hà Nội

Hình đại bàng lạ lùng trên tấm bia đá La Mã 2.000 năm tuổi

Các chuyên gia bất ngờ tìm thấy tấm bia đá La Mã 2.000 năm tuổi được trang trí bằng hình đại bàng và chữ khắc Hy Lạp.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Manbij ở Syria, trước đây được gọi là Hierapolis Bambyce, là một trung tâm văn hóa và thương mại quan trọng từ thời cổ đại. Dưới sự cai trị của La Mã, thành phố này là một trung tâm tỉnh lỵ với các kết nối thương mại quan trọng, nơi có nhiều đền thờ, công trình công cộng và lăng mộ. Ảnh: @Cục Bảo tàng và Cổ vật Syria.
Và khi tiến hành khai quật tại thành phố cổ Manbij này, các chuyên gia đến từ Cục Bảo tàng và Cổ vật Syria bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Cục Bảo tàng và Cổ vật Syria.
Đó là một tấm bia đá bazan đen thời La Mã cổ đại nổi bật, ước tính có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Cục Bảo tàng và Cổ vật Syria.
Trên tấm bia này khắc họa hình ảnh một con đại bàng đang đứng trên một vòng hoa và tấm bia cũng được trang trí bằng những dòng chữ Hy Lạp cổ. Ảnh: @Cục Bảo tàng và Cổ vật Syria.
Trong nghệ thuật biểu tượng La Mã, đại bàng là biểu tượng mạnh mẽ của sức mạnh, quyền uy và sự bảo vệ của thần linh. Thường được gắn liền với thần Jupiter, vua của các vị thần La Mã, đại bàng thường xuất hiện trên các tiêu chuẩn quân sự, tiền xu và bia mộ. Ảnh: @Cục Bảo tàng và Cổ vật Syria.
Tấm bia này cung cấp cái nhìn sâu sắc hiếm có về quá khứ xa xưa của khu vực và biểu tượng của nghệ thuật đế quốc La Mã cổ đại.
