Video

Hai người thiệt mạng sau khi phóng xe máy như gió vào dải phân cách

Hai người đàn ông đã tử vong tại chỗ sau khi chiếc xe máy quá tốc độ đâm vào lan can ven đường trên Quốc lộ Greenfield.

Trường Hân dịch

Một video gây sốc đã lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy hai người thiệt mạng sau khi chiếc xe máy chạy quá tốc độ của họ đâm vào lan can đường cao tốc ở Telangana.

Video: @Surya Reddy / X

Vụ tai nạn xảy ra tại làng Lingala thuộc huyện Khammam, bang Telangana. Hai người, được xác định là Gattu Rambabu và Kommu Sai, đã tử vong tại chỗ sau khi chiếc xe máy đâm vào lan can đường trên Quốc lộ Greenfield.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy chiếc xe máy di chuyển với tốc độ rất cao, nguy hiểm, sát lan can. Bất ngờ, người lái mất kiểm soát và đâm vào lan can, khiến cả hai người ngồi sau bị văng xa vài mét.

Cảnh sát cho biết hai người đã tử vong do vết thương quá nặng sau vụ va chạm, và không có cơ hội can thiệp y tế, theo báo cáo của NDTV. Hai người này đang di chuyển từ Chintalapudi về hướng Khammam khi tai nạn xảy ra.

Vụ việc đã được lập hồ sơ và cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định chính xác các tình tiết xung quanh vụ tai nạn.

