Hà Nội hoãn đấu giá 29 lô đất giáp với dự án Olympic

Ngày 21/01, theo thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt xác nhận, phiên đấu giá 29 lô đất ngày 26/1 sẽ tạm hoãn theo yêu cầu của UBND xã Thanh Oai.

Theo đó, các lô đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán. Vị trí gần với khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup.

Ảnh minh hoạ.

Công ty Lạc Việt sẽ hoàn trả tiền mua hồ sơ, đặt trước hoặc bảo lưu tiền mua hồ sơ với khách hàng đã mua và đặt cọc. Đơn vị này cũng cho biết "việc tổ chức đấu giá lại sẽ được thông báo sau theo quy định của Luật Đấu giá tài sản".

Theo dự kiến, phiên đấu giá 29 lô đất thôn Văn Quán sẽ diễn ra vào sáng 26/01 tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai. Các lô đất có diện tích 84-180 m2, được phép xây dựng tối đa 5 tầng. Với mức khởi điểm 14 triệu đồng một m2, khách hàng cần đặt trước 300-500 triệu một thửa. Hình thức đấu giá trực tiếp 2 vòng, trong đó mỗi m2 tại vòng 1 có bước giá 40 triệu đồng, vòng thứ hai là 2 triệu.

Được biết, khu đấu giá thôn Văn Quán, xã Thanh Oai từng là "điểm nóng" đấu giá đất vào cuối năm 2024, đầu 2025. Đơn cử tại phiên 15/11/2024, 25 lô đất cùng khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong được đấu thành công với mức trúng cao nhất mỗi 2 là 90,3 triệu đồng một m2 và thấp nhất 45,3 triệu, chênh 8,5-17 lần giá khởi điểm thời điểm đó (từ 5,3 triệu đồng một m2).

