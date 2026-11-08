Hà Nội đề xuất nhiều khu đất công viên làm bãi đỗ xe

Trong loạt “đất vàng” được điểm tên, một trong những vị trí nổi bật là khu đất tại số 68 Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa).

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt chỗ đỗ xe trầm trọng tại trung tâm, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm tham gia đầu tư phát triển hệ thống bãi đỗ xe từ Vành đai 3 trở vào theo hình thức ngoài ngân sách hoặc phương thức đối tác công tư (PPP).

Loạt khu đất tại công viên ở Hà Nội được đề xuất làm bãi đỗ xe.

Trong loạt “đất vàng” được điểm tên, một trong những vị trí nổi bật là khu đất tại số 68 Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa). Khu đất có diện tích khoảng 1,05ha, được quy hoạch xây dựng bãi đỗ xe với 2 tầng nổi, 4 tầng ngầm, sức chứa dự kiến 732 ôtô.

Với quy mô hơn 700 chỗ đỗ, dự án được kỳ vọng bổ sung năng lực đỗ xe cho một trong những khu vực có hoạt động đô thị sôi động ở phía Tây Hà Nội. Ngoài ra, tại khu vực phường Yên Hòa còn có 3 vị trí làm bãi đỗ xe khác.

Cụ thể, khu đất gần Trường Tiểu học Nam Trung Yên rộng 0,2ha, dự kiến bố trí 78 chỗ đỗ. Vị trí tại ngã tư Đình Núp - ngõ 25 Nguyễn Chánh có diện tích 0,5ha, sức chứa 200 ôtô. Trong khi đó, khu đất tại ngã tư Trung Kính - Vũ Phạm Hàm rộng 0,51ha, được định hướng xây dựng bãi đỗ xe 5 tầng, sức chứa 718 ôtô.

Việc bổ sung điểm đỗ xe xung quanh Khu đô thị Nam Trung Yên - nơi có nhiều công trình nhà ở, trường học và hoạt động dịch vụ - được kỳ vọng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu gửi phương tiện của người dân.

Tại Công viên Thủ Lệ (phường Giảng Võ), 3 vị trí thuộc khu vực đất công viên cây xanh giáp đường Bưởi, phố Đào Tấn và phố Cầu Giấy được đề xuất xây dựng các bãi đỗ xe 3 tầng nổi, tổng sức chứa gần 500 chỗ đỗ.

Trong đó, khu vực gần đường Bưởi có diện tích 1.200m2, sức chứa 144 ôtô; khu vực gần phố Đào Tấn rộng 2.000m2, sức chứa 240 ôtô; vị trí gần phố Cầu Giấy rộng 800m2, sức chứa 96 ôtô.

Công viên Thủ Lệ nằm tại khu vực kết nối các trục Bưởi, Kim Mã, Cầu Giấy, tiếp giáp tuyến Vành đai 2. Xung quanh công viên còn có nhiều đầu mối thu hút phương tiện, bao gồm trung tâm thương mại và các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội…

Tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), 3 vị trí được đề xuất xây dựng bãi đỗ xe ngầm với tổng sức chứa lên tới gần 900 ôtô.

Cụ thể, khu vực giáp đường Trần Nhân Tông có diện tích 2.300m2, quy mô 3 tầng ngầm, sức chứa 348 xe. Vị trí giáp đường Nguyễn Đình Chiểu rộng 2.000m2, dự kiến xây dựng 5 tầng ngầm, bố trí 303 chỗ đỗ. Khu vực giáp Trường Tiểu học Tây Sơn có diện tích 1.600m2, quy mô 5 tầng ngầm, sức chứa 242 xe.