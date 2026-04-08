Nhóm PV
HOT VIDEO
Hà Nội công bố quy hoạch 100 năm: Giãn dân nội đô, xây metro nghìn km
Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội ngày 7/4/2026 công bố kế hoạch đột phá với tầm nhìn 100 năm, áp dụng mô hình đa trung tâm, xây hơn 1.000 km metro.
Áp lực kép: Chi phí tăng, lãi suất cao bào mòn doanh nghiệp sản xuất
Theo khảo sát gần 230 doanh nghiệp, chi phí đầu vào tăng mạnh cùng lãi suất vay cao tại các ngân hàng đang đẩy doanh nghiệp vào thế khó khăn chưa từng có.
EVN đề xuất dừng thị trường điện vì khủng hoảng Trung Đông
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN kiến nghị dừng thị trường điện cạnh tranh do giá nhiên liệu đầu vào biến động mạnh từ khủng hoảng Trung Đông.
TP.HCM: Lao động trung niên tìm việc nhiều, doanh nghiệp chỉ tuyển 0,32%
Quý 1/2026 tại TP.HCM, Trung tâm Dịch vụ việc làm cho biết nhóm 36-49 tuổi chiếm 40% người tìm việc nhưng chỉ nhận 0,32% vị trí tuyển dụng từ doanh nghiệp.
Giá nhựa đường tăng 32%, 44 dự án nghìn tỷ nguy cơ đội vốn
Bộ Xây dựng cảnh báo giá vật liệu xây dựng tăng phi mã tháng 3, đe dọa 44 dự án trọng điểm tổng đầu tư 569 nghìn tỷ đồng, nguy cơ đội vốn thêm 42.300 tỷ.
Nắng nóng trên 40 độ C thiêu đốt Bắc và Trung Bộ, cảnh báo cháy nổ
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ 7/4 đến 8/4, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Đà Nẵng hứng chịu nắng nóng gay gắt trên 40 độ C.
Dạy thêm không kê khai thu nhập, giáo viên có thể bị xử phạt
Cục Thuế vừa ra thông báo yêu cầu giáo viên kê khai đầy đủ thu nhập từ dạy thêm, cả trong và ngoài nhà trường để tránh rủi ro pháp lý.
Hà Nội loại công chức khỏi chương trình đào tạo tinh hoa
Hà Nội quyết định loại bỏ công chức khỏi chương trình đào tạo tinh hoa nhằm thu hút nhân tài tự do, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường Vành đai 1 từ 1/7
Hà Nội sẽ thử nghiệm cấm xe máy xăng tại 9 phường trong Vành đai 1 từ ngày 1/7. Đây là bước đầu trong lộ trình kiểm soát khí thải của thành phố.
Samsung sử dụng linh kiện Trung Quốc để giữ giá điện thoại
Samsung chuyển sang sử dụng linh kiện từ Trung Quốc nhằm giảm chi phí sản xuất và giữ giá bán các dòng Galaxy A57, Z Flip7.