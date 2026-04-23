Bộ Công An cho phép cam kết thu nhập mua nhà ở xã hội
Bộ Công An vừa ban hành hướng dẫn cho phép người dân cam kết thu nhập để mua nhà ở xã hội, giải quyết vướng mắc kéo dài.
Thái Lan có nguy cơ đạt nhiệt độ như Sahara vào năm 2070
Nghiên cứu cảnh báo nhiệt độ trung bình năm tại Thái Lan có thể vượt 29°C vào năm 2070, tương đương điều kiện sa mạc Sahara.
Xích lô tự ý lắp trợ lực điện ở Hà Nội bị siết chặt quản lý
Sáng 21/4, Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra nhiều xe xích lô tự ý lắp ắc quy, trợ lực điện tại phố cổ, tiềm ẩn nguy cơ an toàn.
Chủ nhà trọ thu tiền điện cao bị phạt tới 30 triệu đồng
Từ 25/5, Nghị định 133 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, xử phạt chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn quy định với mức phạt từ 20-30 triệu đồng.
Quảng Ngãi phát hiện 377kg thuốc nổ giấu quanh quán ăn
Lực lượng chức năng Quảng Ngãi bắt quả tang đối tượng vận chuyển thuốc nổ, mở rộng kiểm tra phát hiện thêm 377kg chất nổ cất giấu quanh khu vực quán ăn.
Ủy ban Kinh tế đề xuất ngưỡng thuế hộ kinh doanh từ 2 tỷ đồng
Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên 2 tỷ đồng, cao gấp 4 lần mức 500 triệu hiện nay.
TP.HCM miễn vé xe buýt từ tháng 5 với làn riêng và vé điện tử
Từ tháng 5/2026, TP.HCM miễn vé 135 tuyến xe buýt nội tỉnh, cùng các giải pháp như làn riêng, kết nối tỉnh và vé điện tử để nâng cao dịch vụ.
Iran cảnh báo tung quân bài mới nếu đàm phán với Mỹ đổ vỡ
Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo Tehran sẽ tung quân bài mới nếu đàm phán với Mỹ đổ vỡ, trong khi Tổng thống Trump vẫn tự tin về thỏa thuận.
Đồng Nai phát hiện hơn nửa tấn thịt heo bốc mùi tại lò mổ trái phép
Ngày 19/4, công an Đồng Nai phát hiện hơn nửa tấn thịt heo bốc mùi tại lò mổ trái phép ở phường Long Bình.
Đại biểu Quốc hội đề xuất nâng lương cơ sở lên 2,7 triệu đồng
Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình kiến nghị nâng lương cơ sở lên 2,65-2,7 triệu đồng từ tháng 7, cao hơn mức 2,53 triệu đồng Bộ Nội vụ đề xuất.