Hộ kinh doanh dưới 1 tỉ đồng được miễn thuế năm 2026

Trump gia hạn ngừng bắn với Iran vài giờ trước hết hạn
Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran vài giờ trước khi hết hạn, nhưng vẫn duy trì phong tỏa cảng Tehran.
Thủ tướng Lê Minh Hưng công bố chính sách thuế cho hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỉ đồng sẽ được miễn thuế ngay trong năm 2026.
Bộ Nội vụ cho biết lương cơ sở khu vực công chỉ bằng 56% lương tối thiểu vùng doanh nghiệp. Nhiều tỉnh đề xuất tăng mạnh để đảm bảo đời sống công chức.
ACV vừa có báo cáo khẩn về tình trạng hàng nghìn lao động rời bỏ công trường sân bay Long Thành, khiến tiến độ dự án tỷ đô đứng trước nguy cơ nghiêm trọng.
Bộ Công An vừa ban hành hướng dẫn cho phép người dân cam kết thu nhập để mua nhà ở xã hội, giải quyết vướng mắc kéo dài.
Nghiên cứu cảnh báo nhiệt độ trung bình năm tại Thái Lan có thể vượt 29°C vào năm 2070, tương đương điều kiện sa mạc Sahara.
Sáng 21/4, Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra nhiều xe xích lô tự ý lắp ắc quy, trợ lực điện tại phố cổ, tiềm ẩn nguy cơ an toàn.
Từ 25/5, Nghị định 133 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, xử phạt chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn quy định với mức phạt từ 20-30 triệu đồng.
Lực lượng chức năng Quảng Ngãi bắt quả tang đối tượng vận chuyển thuốc nổ, mở rộng kiểm tra phát hiện thêm 377kg chất nổ cất giấu quanh khu vực quán ăn.
Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên 2 tỷ đồng, cao gấp 4 lần mức 500 triệu hiện nay.
Từ tháng 5/2026, TP.HCM miễn vé 135 tuyến xe buýt nội tỉnh, cùng các giải pháp như làn riêng, kết nối tỉnh và vé điện tử để nâng cao dịch vụ.
Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo Tehran sẽ tung quân bài mới nếu đàm phán với Mỹ đổ vỡ, trong khi Tổng thống Trump vẫn tự tin về thỏa thuận.
Ngày 19/4, công an Đồng Nai phát hiện hơn nửa tấn thịt heo bốc mùi tại lò mổ trái phép ở phường Long Bình.
Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình kiến nghị nâng lương cơ sở lên 2,65-2,7 triệu đồng từ tháng 7, cao hơn mức 2,53 triệu đồng Bộ Nội vụ đề xuất.
Nền tảng du lịch Ixigo cho biết lượng đặt vé đến Việt Nam tăng 130% so với cùng kỳ, dẫn đầu châu Á khi du khách Ấn Độ chuyển hướng sang điểm đến an toàn hơn.
Ngày 20/4, Quân đội Iran thực hiện loạt tập kích UAV nhằm vào tàu chiến Mỹ tại vịnh Oman, đáp trả việc Mỹ chặn bắt tàu hàng Touska ngày 19/4.
Eo biển Hormuz đóng mở bất thường khiến giá dầu Brent biến động mạnh, gần 20.000 thủy thủ mắc kẹt. Hải quân Mỹ cảnh báo nguy cơ thủy lôi trong khu vực.
Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận không cấp phép cho quảng cáo trái phép trên biển báo cầu Chương Dương và đã yêu cầu tháo dỡ toàn bộ.
Thái Lan báo động đỏ với dịch sốt đất Melioidosis khi ghi nhận 732 ca mắc, 23 ca tử vong chỉ trong hơn 3 tháng đầu năm.
Hải quân Mỹ nổ súng bắt giữ tàu hàng Iran trên biển Oman sau 6 giờ cảnh báo. Bộ tư lệnh Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ có phản ứng phù hợp.
Sở Xây dựng Hà Nội khẩn trương thi công 10 dự án chống ngập trị giá gần 5.600 tỷ đồng tại trung tâm Thủ đô để hoàn thành trước mùa mưa bão.