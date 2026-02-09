Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Gợi ý 5 điểm du xuân miền núi phía Bắc không thể bỏ lỡ

Du lịch

Gợi ý 5 điểm du xuân miền núi phía Bắc không thể bỏ lỡ

Xuân về, núi rừng phía Bắc bừng sáng với hoa mận, hoa sơn tra, tớ dày, hoa lê, hoa ban… tạo nên những điểm du xuân đẹp như tranh thủy mặc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Những ngày đầu xuân, vùng cao Sơn La ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa mận, hoa mơ. Nổi bật là các thung lũng mận Mu Náu, Nà Ka thuộc Mộc Châu, cùng những đồi mận ở Chiềng Cọ và Chiềng Đen (Sơn La). Hàng nghìn cây mận đồng loạt bung nở, phủ trắng sườn đồi, thung lũng, tạo nên khung cảnh mê hoặc lòng người. Ảnh Đi trốn không
Những ngày đầu xuân, vùng cao Sơn La ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa mận, hoa mơ. Nổi bật là các thung lũng mận Mu Náu, Nà Ka thuộc Mộc Châu, cùng những đồi mận ở Chiềng Cọ và Chiềng Đen (Sơn La). Hàng nghìn cây mận đồng loạt bung nở, phủ trắng sườn đồi, thung lũng, tạo nên khung cảnh mê hoặc lòng người. Ảnh Đi trốn không
Song hành với hoa mận là mùa hoa sơn tra (táo mèo) - loài cây đặc hữu của Tây Bắc. Từ tháng 2 đến tháng 3, hoa sơn tra nở trắng khắp bìa rừng, triền núi, tập trung nhiều tại bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến. Ảnh Đi trốn không
Song hành với hoa mận là mùa hoa sơn tra (táo mèo) - loài cây đặc hữu của Tây Bắc. Từ tháng 2 đến tháng 3, hoa sơn tra nở trắng khắp bìa rừng, triền núi, tập trung nhiều tại bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến. Ảnh Đi trốn không
Nhắc đến Điện Biên, nhiều người nhớ tới Chiến thắng Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, mỗi độ cuối tháng 2 – đầu tháng 3, nơi đây còn bước vào mùa hoa ban nở rộ. Sắc trắng, tím nhạt của hoa ban phủ khắp triền núi, con đường, bản làng. Ảnh Xuân Tư
Nhắc đến Điện Biên, nhiều người nhớ tới Chiến thắng Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, mỗi độ cuối tháng 2 – đầu tháng 3, nơi đây còn bước vào mùa hoa ban nở rộ. Sắc trắng, tím nhạt của hoa ban phủ khắp triền núi, con đường, bản làng. Ảnh Xuân Tư
Nhiều khu rừng ban cổ thụ đã trở thành điểm nhấn du lịch của địa phương. Mùa ban nở cũng là thời điểm diễn ra các hoạt động lễ hội truyền thống, thu hút du khách đến hòa mình vào không khí văn hóa đặc trưng của vùng Tây Bắc. Ảnh Xuân Tư
Nhiều khu rừng ban cổ thụ đã trở thành điểm nhấn du lịch của địa phương. Mùa ban nở cũng là thời điểm diễn ra các hoạt động lễ hội truyền thống, thu hút du khách đến hòa mình vào không khí văn hóa đặc trưng của vùng Tây Bắc. Ảnh Xuân Tư
Mỗi độ xuân về, vùng núi cao Mù Cang Chải (Lào Cai) lại rực rỡ sắc hoa tớ dày – loài đào rừng gắn liền với đời sống văn hóa của đồng bào Mông. Hoa thường nở vào dịp Tết cổ truyền và rộ trước Tết Nguyên đán vài tuần. Ảnh Blog của Rọt
Mỗi độ xuân về, vùng núi cao Mù Cang Chải (Lào Cai) lại rực rỡ sắc hoa tớ dày – loài đào rừng gắn liền với đời sống văn hóa của đồng bào Mông. Hoa thường nở vào dịp Tết cổ truyền và rộ trước Tết Nguyên đán vài tuần. Ảnh Blog của Rọt
“Tớ dày” (tiếng Mông gọi là Pẳng tớ dày) mang vẻ đẹp dung dị, thuần khiết, mọc trên các sườn núi cao, hòa cùng mây trắng, tạo nên bức tranh xuân rất riêng của miền Tây Bắc. Ảnh Blog của Rọt
“Tớ dày” (tiếng Mông gọi là Pẳng tớ dày) mang vẻ đẹp dung dị, thuần khiết, mọc trên các sườn núi cao, hòa cùng mây trắng, tạo nên bức tranh xuân rất riêng của miền Tây Bắc. Ảnh Blog của Rọt
Với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thời tiết thuận lợi và đồ ăn ngon, Hà Giang cũ (nay Tuyên Quang) trở thành địa điểm du lịch hút khách quanh năm, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán. Vào đầu năm mới, những khu vườn hoa mận, hoa đào ở dọc các triền núi và thung lũng ở Hà Giang bắt đầu bung nở, khoe sắc rực rỡ, trở thành khung nền “sống ảo” tuyệt đẹp cho những du khách mê check-in. Ảnh Đi trốn không
Với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thời tiết thuận lợi và đồ ăn ngon, Hà Giang cũ (nay Tuyên Quang) trở thành địa điểm du lịch hút khách quanh năm, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán. Vào đầu năm mới, những khu vườn hoa mận, hoa đào ở dọc các triền núi và thung lũng ở Hà Giang bắt đầu bung nở, khoe sắc rực rỡ, trở thành khung nền “sống ảo” tuyệt đẹp cho những du khách mê check-in. Ảnh Đi trốn không
Ngoài ra, thời điểm này, nhiệt độ ở vùng cao nguyên đá cũng mát mẻ, dao động từ 10 đến 18 độ C, thích hợp để du khách tham gia các hoạt động ngoài trời, hòa mình vào thiên nhiên. Đặc biệt, đến Hà Giang vào dịp Tết, du khách có thể tham gia vào các lễ hội truyền thống đặc sắc hay thưởng thức ẩm thực địa phương, trải nghiệm những phong tục độc đáo. Ảnh Đi trốn không
Ngoài ra, thời điểm này, nhiệt độ ở vùng cao nguyên đá cũng mát mẻ, dao động từ 10 đến 18 độ C, thích hợp để du khách tham gia các hoạt động ngoài trời, hòa mình vào thiên nhiên. Đặc biệt, đến Hà Giang vào dịp Tết, du khách có thể tham gia vào các lễ hội truyền thống đặc sắc hay thưởng thức ẩm thực địa phương, trải nghiệm những phong tục độc đáo. Ảnh Đi trốn không
Nếu hỏi Tết đi du lịch ở đâu miền Bắc, nhiều du khách sẽ không ngần ngại lựa chọn Sa Pa (Lào Cai) làm điểm dừng chân. Điểm đến này nằm dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và chỉ cách Hà Nội 5 - 6 giờ di chuyển bằng đường cao tốc. Ảnh MIA
Nếu hỏi Tết đi du lịch ở đâu miền Bắc, nhiều du khách sẽ không ngần ngại lựa chọn Sa Pa (Lào Cai) làm điểm dừng chân. Điểm đến này nằm dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và chỉ cách Hà Nội 5 - 6 giờ di chuyển bằng đường cao tốc. Ảnh MIA
Vào dịp Tết Nguyên đán, Sa Pa hấp dẫn du khách bởi thời tiết se lạnh, khung cảnh vào xuân tràn ngập sắc màu rực rỡ của hoa mận, hoa đào… Ngoài ra, du lịch Sa Pa thời điểm này, du khách còn được hòa mình vào không khí lễ hội vui tươi với những phiên chợ tình vùng cao và các hoạt động văn hóa, trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Ảnh MIA
Vào dịp Tết Nguyên đán, Sa Pa hấp dẫn du khách bởi thời tiết se lạnh, khung cảnh vào xuân tràn ngập sắc màu rực rỡ của hoa mận, hoa đào… Ngoài ra, du lịch Sa Pa thời điểm này, du khách còn được hòa mình vào không khí lễ hội vui tươi với những phiên chợ tình vùng cao và các hoạt động văn hóa, trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Ảnh MIA
Vân Giang (Tổng hợp)
#Du lịch mùa xuân miền núi phía Bắc #Hoa xuân đặc trưng vùng cao #Các điểm du lịch nổi bật #Lễ hội truyền thống Tây Bắc #Hoa mận #hoa ban

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT