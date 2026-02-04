Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Theo dấu chân trekker chinh phục đỉnh Pa Thiên – Voi Mẹp giữa mùa mây

Du lịch

Theo dấu chân trekker chinh phục đỉnh Pa Thiên – Voi Mẹp giữa mùa mây

Chinh phục đỉnh núi cao 1.707m, thưởng ngoạn cảnh sắc rừng nguyên sinh, hoa rừng nở rộ và mây tràn đầy cảm xúc giữa mùa xuân.

Vân Giang (Tổng hợp)
Khi những cơn mưa đông vừa dứt, dãy Trường Sơn khoác lên mình sắc Xuân dịu nhẹ. Giữa mây trắng bảng lảng và thảm rừng hồi sinh sau mùa lạnh, Pa Thiên – Voi Mẹp hiện ra như một bức tranh thủy mặc, đủ sức níu chân những tâm hồn yêu thiên nhiên và đam mê khám phá. Ảnh Nguyễn Hải
Khi những cơn mưa đông vừa dứt, dãy Trường Sơn khoác lên mình sắc Xuân dịu nhẹ. Giữa mây trắng bảng lảng và thảm rừng hồi sinh sau mùa lạnh, Pa Thiên – Voi Mẹp hiện ra như một bức tranh thủy mặc, đủ sức níu chân những tâm hồn yêu thiên nhiên và đam mê khám phá. Ảnh Nguyễn Hải
Nằm trên địa phận tỉnh Quảng Trị, Pa Thiên – Voi Mẹp được mệnh danh là “nóc nhà” của vùng đất gió Lào cát trắng. Mùa xuân, khi sương mỏng giăng kín các triền núi, nơi đây khoác lên mình vẻ đẹp mềm mại, mơ màng hiếm thấy. Con đường dẫn vào rừng già Trường Sơn bỗng trở nên dịu dàng hơn, khi nắng xuyên qua tán cây cổ thụ, chiếu xuống những phiến đá phủ rêu xanh non. Ảnh Internet
Nằm trên địa phận tỉnh Quảng Trị, Pa Thiên – Voi Mẹp được mệnh danh là “nóc nhà” của vùng đất gió Lào cát trắng. Mùa xuân, khi sương mỏng giăng kín các triền núi, nơi đây khoác lên mình vẻ đẹp mềm mại, mơ màng hiếm thấy. Con đường dẫn vào rừng già Trường Sơn bỗng trở nên dịu dàng hơn, khi nắng xuyên qua tán cây cổ thụ, chiếu xuống những phiến đá phủ rêu xanh non. Ảnh Internet
Cung đường trekking Pa Thiên – Voi Mẹp đưa người đi lạc vào một thế giới nguyên sơ gần như tách biệt với nhịp sống hiện đại. Dưới chân là lớp lá mục êm xốp, hai bên là rừng già rậm rạp, thi thoảng mở ra những khe suối trong vắt róc rách chảy như dải lụa xanh giữa đại ngàn. Tiếng chim rừng gọi bạn hòa cùng tiếng nước, tạo nên bản hòa âm rất riêng của Trường Sơn mùa xuân.
Cung đường trekking Pa Thiên – Voi Mẹp đưa người đi lạc vào một thế giới nguyên sơ gần như tách biệt với nhịp sống hiện đại. Dưới chân là lớp lá mục êm xốp, hai bên là rừng già rậm rạp, thi thoảng mở ra những khe suối trong vắt róc rách chảy như dải lụa xanh giữa đại ngàn. Tiếng chim rừng gọi bạn hòa cùng tiếng nước, tạo nên bản hòa âm rất riêng của Trường Sơn mùa xuân.
Ngay từ những bước chân đầu tiên, du khách đã cảm nhận rõ sự khác biệt của Pa Thiên – Voi Mẹp. Không còn cái lạnh cắt da của mùa đông, tiết trời se se mát lành đủ để bước đi bền bỉ trên những con dốc dài.
Ngay từ những bước chân đầu tiên, du khách đã cảm nhận rõ sự khác biệt của Pa Thiên – Voi Mẹp. Không còn cái lạnh cắt da của mùa đông, tiết trời se se mát lành đủ để bước đi bền bỉ trên những con dốc dài.
Rừng già như khoác tấm áo mới: dương xỉ vươn chồi non, rêu phủ dày hơn trên thân cây và đâu đó, những chùm hoa rừng lặng lẽ khoe sắc. Ảnh Internet
Rừng già như khoác tấm áo mới: dương xỉ vươn chồi non, rêu phủ dày hơn trên thân cây và đâu đó, những chùm hoa rừng lặng lẽ khoe sắc. Ảnh Internet
Dọc theo các khe suối, địa lan nở vàng nhạt, tinh khôi giữa nền xanh thẫm của rừng. Trên sườn núi cao, hoa đỗ quyên bung nở, sắc đỏ, hồng xen lẫn trắng nổi bật giữa biển mây bồng bềnh. Những bông hoa ấy không phô trương, không ồn ào, mà đẹp theo cách tự nhiên, đủ khiến người đi phải chậm lại, ngước nhìn và lặng im. Ảnh Nguyễn Hải
Dọc theo các khe suối, địa lan nở vàng nhạt, tinh khôi giữa nền xanh thẫm của rừng. Trên sườn núi cao, hoa đỗ quyên bung nở, sắc đỏ, hồng xen lẫn trắng nổi bật giữa biển mây bồng bềnh. Những bông hoa ấy không phô trương, không ồn ào, mà đẹp theo cách tự nhiên, đủ khiến người đi phải chậm lại, ngước nhìn và lặng im. Ảnh Nguyễn Hải
Càng lên cao, mây càng dày. Mùa xuân được xem là thời điểm săn mây đẹp nhất ở Pa Thiên – Voi Mẹp. Có lúc, mây tràn xuống tận lối đi, bồng bềnh như dòng sông trắng chảy giữa rừng già. Người trekking bước trong mây, giữa không gian thực – ảo đan xen, khiến hành trình chinh phục núi cao trở nên nhẹ nhàng và giàu chất thơ. Ảnh Internet
Càng lên cao, mây càng dày. Mùa xuân được xem là thời điểm săn mây đẹp nhất ở Pa Thiên – Voi Mẹp. Có lúc, mây tràn xuống tận lối đi, bồng bềnh như dòng sông trắng chảy giữa rừng già. Người trekking bước trong mây, giữa không gian thực – ảo đan xen, khiến hành trình chinh phục núi cao trở nên nhẹ nhàng và giàu chất thơ. Ảnh Internet
Những điểm dừng quen thuộc như Đá Lúc Lắc, thác Pa Thiên hay Bãi Đá Mới cũng mang một vẻ đẹp rất khác vào mùa Xuân. Đá Lúc Lắc trầm mặc giữa rừng hoàng đàn cổ thụ, rêu xanh phủ kín, như một bức tượng điêu khắc được thời gian mài giũa. Dòng thác Pa Thiên sau mùa mưa đầy nước, tung bọt trắng xóa giữa không gian xanh thẳm của núi rừng.
Những điểm dừng quen thuộc như Đá Lúc Lắc, thác Pa Thiên hay Bãi Đá Mới cũng mang một vẻ đẹp rất khác vào mùa Xuân. Đá Lúc Lắc trầm mặc giữa rừng hoàng đàn cổ thụ, rêu xanh phủ kín, như một bức tượng điêu khắc được thời gian mài giũa. Dòng thác Pa Thiên sau mùa mưa đầy nước, tung bọt trắng xóa giữa không gian xanh thẳm của núi rừng.
Chinh phục Pa Thiên – Voi Mẹp không ồn ào, không náo nhiệt. Đó là hành trình dành cho những ai muốn tìm lại sự cân bằng, muốn rời xa phố thị để đứng giữa đất trời, lắng nghe chính mình giữa hơi thở của đại ngàn. Ảnh Nguyễn Hải
Chinh phục Pa Thiên – Voi Mẹp không ồn ào, không náo nhiệt. Đó là hành trình dành cho những ai muốn tìm lại sự cân bằng, muốn rời xa phố thị để đứng giữa đất trời, lắng nghe chính mình giữa hơi thở của đại ngàn. Ảnh Nguyễn Hải
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi đặt chân lên đỉnh Pa Thiên – Voi Mẹp ở độ cao 1.707 m. Trước mắt mở ra không gian rộng lớn đến choáng ngợp: mây trắng cuộn trào dưới chân, dãy Trường Sơn trùng điệp ẩn hiện trong sương. Giữa mùa xuân đại ngàn, con người bỗng trở nên nhỏ bé. Mọi mệt mỏi, lo toan dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác an yên hiếm có. Ảnh Internet
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi đặt chân lên đỉnh Pa Thiên – Voi Mẹp ở độ cao 1.707 m. Trước mắt mở ra không gian rộng lớn đến choáng ngợp: mây trắng cuộn trào dưới chân, dãy Trường Sơn trùng điệp ẩn hiện trong sương. Giữa mùa xuân đại ngàn, con người bỗng trở nên nhỏ bé. Mọi mệt mỏi, lo toan dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác an yên hiếm có. Ảnh Internet
Từ trên đỉnh nhìn xuống, những cánh rừng nguyên sinh trải dài bất tận, thấp thoáng phía xa là những bản làng, những cánh đồng điện gió đang vươn mình trong sương. Đó là bức tranh giao hòa giữa thiên nhiên hoang sơ và nhịp sống con người, vừa yên bình, vừa giàu hy vọng. Giữa thiên nhiên mênh mang ấy, Pa Thiên – Voi Mẹp không chỉ là một đỉnh núi để chinh phục, mà còn là không gian để tạm dừng, chiêm nghiệm và thêm yêu đại ngàn Trường Sơn. Ảnh Internet
Từ trên đỉnh nhìn xuống, những cánh rừng nguyên sinh trải dài bất tận, thấp thoáng phía xa là những bản làng, những cánh đồng điện gió đang vươn mình trong sương. Đó là bức tranh giao hòa giữa thiên nhiên hoang sơ và nhịp sống con người, vừa yên bình, vừa giàu hy vọng. Giữa thiên nhiên mênh mang ấy, Pa Thiên – Voi Mẹp không chỉ là một đỉnh núi để chinh phục, mà còn là không gian để tạm dừng, chiêm nghiệm và thêm yêu đại ngàn Trường Sơn. Ảnh Internet
Vân Giang (Tổng hợp)
#Chinh phục đỉnh núi cao #Khám phá rừng nguyên sinh #Mùa xuân và hoa rừng #Hành trình trekking Trường Sơn #Vẻ đẹp tự nhiên Pa Thiên Voi Mẹp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT