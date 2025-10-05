Hà Nội

Đời sống

Góc nhìn mới về hạnh phúc của cha mẹ đơn thân

Không còn là sự ràng buộc của số phận, ngày nay nhiều người chọn làm cha mẹ đơn thân để sống đúng với bản thân và mang đến cho con môi trường yêu thương.

Trương Hiền

Trong xã hội hiện đại, việc lựa chọn làm cha mẹ đơn thân không còn là điều hiếm gặp. Thay vì gắn liền với định kiến hay hoàn cảnh éo le như trước đây, ngày nay nhiều người chủ động chọn con đường này như một cách khẳng định bản lĩnh và mong muốn sống đúng với lựa chọn của bản thân.

z7072296717303-e1af30fe367e81502e4f10bd77d8157b.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Từ định kiến đến sự công nhận

Trước kia, cha mẹ đơn thân thường bị nhìn nhận qua lăng kính thương cảm hoặc đánh giá tiêu cực: “không đủ hạnh phúc”, “thiếu vắng một nửa”. Tuy nhiên, xã hội đang dần cởi mở hơn. Nhiều người cho rằng việc nuôi con một mình không nhất thiết là bất hạnh, mà đôi khi còn là sự lựa chọn sáng suốt để bảo vệ bản thân và con trẻ khỏi những mối quan hệ không lành mạnh.

Quyền chủ động trong hạnh phúc

Một số phụ nữ (và cả đàn ông) quyết định trở thành cha mẹ đơn thân từ sớm, thông qua nhận con nuôi, thụ tinh nhân tạo, hoặc sau ly hôn. Với họ, điều quan trọng không phải là giữ hình thức gia đình đủ “hai người lớn” mà là tạo dựng môi trường yêu thương, an toàn và tôn trọng cho con. Họ tin rằng một người cha hoặc mẹ đủ tình thương và trách nhiệm vẫn có thể nuôi dưỡng con cái phát triển toàn diện.

Thách thức và áp lực kép

Tuy nhiên, lựa chọn này không hề dễ dàng. Cha mẹ đơn thân phải gánh cả hai vai trò – vừa là người lao động tạo ra thu nhập, vừa là người chăm sóc, giáo dục con cái. Họ có thể đối diện với áp lực kinh tế, thiếu đi sự sẻ chia trong việc nuôi dạy con, hoặc cả những ánh nhìn hoài nghi từ xã hội. Chính vì thế, việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, cộng đồng là vô cùng quan trọng.

Giá trị của sự độc lập, bản lĩnh

Nhìn từ góc độ tích cực, cha mẹ đơn thân thường trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn. Họ học cách cân bằng thời gian, đặt ra ưu tiên, và tạo dựng những nguyên tắc sống rõ ràng. Điều này cũng truyền cảm hứng cho con cái về sự độc lập, tinh thần vượt khó và khả năng tự làm chủ hạnh phúc.

Một lựa chọn đáng trân trọng

Làm cha mẹ đơn thân không phải là con đường dễ đi, nhưng đó là hành trình mà nhiều người đã lựa chọn một cách chủ động. Thay vì gắn nhãn “thiếu hụt”, xã hội nên nhìn nhận họ như những người dám sống thật, dám chịu trách nhiệm, và kiên cường tạo dựng mái ấm theo cách riêng.

Sự thay đổi quan niệm về gia đình

Khái niệm “gia đình hạnh phúc” đang dần mở rộng. Nếu trước đây gia đình được định nghĩa cứng nhắc là có cha, mẹ và con, thì hiện nay, xã hội ngày càng chấp nhận sự đa dạng về hình thức: gia đình đơn thân, gia đình đồng tính, hoặc gia đình đa thế hệ. Việc lựa chọn làm cha mẹ đơn thân vì vậy cũng phản ánh xu hướng coi trọng chất lượng mối quan hệ hơn là khuôn mẫu hình thức.

Tác động tích cực đến trẻ nhỏ

Nhiều nghiên cứu cho thấy, trẻ em trong các gia đình đơn thân vẫn có thể phát triển tốt nếu được nuôi dạy trong tình yêu thương và sự nhất quán. Thậm chí, một số trẻ trở nên trưởng thành sớm hơn, biết quan tâm đến cha mẹ, có khả năng thấu cảm và chia sẻ cao. Điều này cho thấy, nền tảng giáo dục và tình cảm quan trọng hơn việc có đủ “hai người lớn” trong gia đình.

Cuối cùng, hạnh phúc của một gia đình không nhất thiết nằm ở hình thức “đủ cha đủ mẹ”, mà ở tình yêu, sự gắn kết và môi trường nuôi dưỡng lành mạnh dành cho con trẻ.

