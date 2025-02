Vũ Cát Tường ra sao sau Giọng hát Việt 2013?

Tham gia Giọng hát Việt 2013, Vũ Cát Tường tạo được dấu ấn bởi giọng hát đầy nội lực, cảm xúc cũng như khả năng sáng tác nhạc. Trong chung kết, Vũ Cát Tường đoạt giải á quân. Ảnh: Tổ Quốc. Rời Giọng hát Việt 2013, Vũ Cát Tường miệt mài sáng tác, đi hát. Giọng ca Vết mưa còn nhiều lần "ẵm giải" tại chương trình Bài hát Việt. Ảnh: Znews. Ca khúc Yêu xa của ca sĩ Vũ Cát Tường từng giành được giải thưởng Bài hát yêu thích do khán giả bình chọn, Bài hát do hội đồng báo chí bình chọn, giải Đam mê và sáng tạo tại Bài hát Việt 2014. Phai từng mang về chiến thắng cho Vũ Cát Tường với giải thưởng Bài hát của tháng trong liveshow Bài hát Việt tháng 5/2015. Đây cũng là bài hát cạnh tranh giải thưởng Bài hát của năm và cuối cùng đã giành được giải Bài hát được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Ảnh: Znews. Vũ Cát Tường từng làm giám khảo Giọng hát Việt nhí mùa 4, 5 và 6. Ảnh: Giao Thông. Năm 2016, Vũ Cát Tường bị một số khán giả, đồng nghiệp “tố” bài hát Vết mưa có nhiều đoạn giống nhạc phẩm Rain in the park của nghệ sĩ người Nhật Bản Marika Takeuchi. Chính Marika cũng đăng dòng trạng thái nói về sự giống nhau giữa hai ca khúc. Ảnh: FB Vũ Cát Tường. Vũ Cát Tường đã tung bằng chứng minh rằng Marika Takeuchi đã khẳng định giọng ca Vết mưa không đạo nhạc sau cuộc trao đổi giữa hai người. Ảnh: FB Vũ Cát Tường. Vũ Cát Tường cho biết, lúc ngồi ghế nóng Giọng hát nhí, cô nhận thấy tới lúc bản thân không còn muốn mặc váy. Ảnh: FB Vũ Cát Tường. Giọng ca sinh năm 1992 thường xuyên diện vest, tạo dáng tomboy. Ảnh: FB Vũ Cát Tường. Mới đây, Vũ Cát Tường xác nhận cầu hôn thành công người yêu đồng giới. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.Xem video: "Vũ Cát Tường bên người yêu". Nguồn FB Vũ Cát Tường

Tham gia Giọng hát Việt 2013, Vũ Cát Tường tạo được dấu ấn bởi giọng hát đầy nội lực, cảm xúc cũng như khả năng sáng tác nhạc. Trong chung kết, Vũ Cát Tường đoạt giải á quân. Ảnh: Tổ Quốc. Rời Giọng hát Việt 2013, Vũ Cát Tường miệt mài sáng tác, đi hát. Giọng ca Vết mưa còn nhiều lần "ẵm giải" tại chương trình Bài hát Việt. Ảnh: Znews. Ca khúc Yêu xa của ca sĩ Vũ Cát Tường từng giành được giải thưởng Bài hát yêu thích do khán giả bình chọn, Bài hát do hội đồng báo chí bình chọn, giải Đam mê và sáng tạo tại Bài hát Việt 2014. Phai từng mang về chiến thắng cho Vũ Cát Tường với giải thưởng Bài hát của tháng trong liveshow Bài hát Việt tháng 5/2015. Đây cũng là bài hát cạnh tranh giải thưởng Bài hát của năm và cuối cùng đã giành được giải Bài hát được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Ảnh: Znews. Vũ Cát Tường từng làm giám khảo Giọng hát Việt nhí mùa 4, 5 và 6. Ảnh: Giao Thông. Năm 2016, Vũ Cát Tường bị một số khán giả, đồng nghiệp “tố” bài hát Vết mưa có nhiều đoạn giống nhạc phẩm Rain in the park của nghệ sĩ người Nhật Bản Marika Takeuchi. Chính Marika cũng đăng dòng trạng thái nói về sự giống nhau giữa hai ca khúc. Ảnh: FB Vũ Cát Tường. Vũ Cát Tường đã tung bằng chứng minh rằng Marika Takeuchi đã khẳng định giọng ca Vết mưa không đạo nhạc sau cuộc trao đổi giữa hai người. Ảnh: FB Vũ Cát Tường. Vũ Cát Tường cho biết, lúc ngồi ghế nóng Giọng hát nhí, cô nhận thấy tới lúc bản thân không còn muốn mặc váy. Ảnh: FB Vũ Cát Tường. Giọng ca sinh năm 1992 thường xuyên diện vest, tạo dáng tomboy. Ảnh: FB Vũ Cát Tường. Mới đây, Vũ Cát Tường xác nhận cầu hôn thành công người yêu đồng giới. Ảnh: FB Vũ Cát Tường. Xem video: "Vũ Cát Tường bên người yêu". Nguồn FB Vũ Cát Tường