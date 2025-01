Khởi My kết hôn không sinh con, cuộc sống hiện tại ra sao?

Khởi My tên đầy đủ là Trần Khởi My, sinh năm 1990 tại Đồng Nai, được đông đảo khán giả biết đến khi giành giải Nhất cuộc thi Tiếng ca học đường 2007. Sau đó, cô hoạt động với vai trò ca sĩ và dẫn nhiều chương trình ăn khách. Ảnh: FB Trần Khởi My Đến năm 2017, Khởi My mới bất ngờ thông báo "về chung một nhà" với Kelvin Khánh. Ít năm sau, tần suất đi diễn của Khởi My cũng giảm hẳn. Cô và chồng dành nhiều thời gian vun vén gia đình, du lịch khắp nơi. Ảnh: FB Trần Khởi My Khởi My và Kelvin Khánh cũng từng tuyên bố không có ý định sinh con mà sẽ "sống với nhau đến già". Ảnh: FB Trần Khởi My Ở tuổi 34, ca sĩ Khởi My vẫn trẻ trung, theo đuổi phong cách năng động, cá tính. Ảnh: FB Trần Khởi My Nhiều người nhận xét, cô vẫn không khác gì thời điểm mới được công chúng biết đến, thậm chí còn tươi tắn, nhuận sắc hơn. Ảnh: FB Trần Khởi My Khởi My dành trọn thời gian cho gia đình và những sở thích cá nhân. Ảnh: FB Trần Khởi My Việc hạn chế xuất hiện trước công chúng giúp cặp đôi có một cuộc sống bình yên và tránh xa những áp lực của showbiz. Ảnh: FB Trần Khởi My Dù ít xuất hiện trước công chúng, nhưng những hình ảnh hiếm hoi mà Khởi My chia sẻ cũng đủ để thấy cô đang có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Ảnh: FB Trần Khởi My Dù không xuất hiện nhiều trên các chương trình truyền hình hay ở các sự kiện giải trí trong một thời gian dài, song Khởi My vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Ảnh: FB Trần Khởi My Giữa năm 2023, Khởi My tham gia The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ với mascot Cừu Bông. Lần đầu tiên sau nhiều năm vắng bóng, nữ ca sĩ xuất hiện trên chương trình lớn nên rất được chú ý. Từ đó đến nay, Khởi My cũng biểu diễn ở một số sự kiện, đêm nhạc phòng trà. Ảnh: FB Trần Khởi MyXem video: "Khoảnh khắc hài hước của ông xã Khởi My". Nguồn FBNV

Khởi My tên đầy đủ là Trần Khởi My, sinh năm 1990 tại Đồng Nai, được đông đảo khán giả biết đến khi giành giải Nhất cuộc thi Tiếng ca học đường 2007. Sau đó, cô hoạt động với vai trò ca sĩ và dẫn nhiều chương trình ăn khách. Ảnh: FB Trần Khởi My Đến năm 2017, Khởi My mới bất ngờ thông báo "về chung một nhà" với Kelvin Khánh. Ít năm sau, tần suất đi diễn của Khởi My cũng giảm hẳn. Cô và chồng dành nhiều thời gian vun vén gia đình, du lịch khắp nơi. Ảnh: FB Trần Khởi My Khởi My và Kelvin Khánh cũng từng tuyên bố không có ý định sinh con mà sẽ "sống với nhau đến già". Ảnh: FB Trần Khởi My Ở tuổi 34, ca sĩ Khởi My vẫn trẻ trung, theo đuổi phong cách năng động, cá tính. Ảnh: FB Trần Khởi My Nhiều người nhận xét, cô vẫn không khác gì thời điểm mới được công chúng biết đến, thậm chí còn tươi tắn, nhuận sắc hơn. Ảnh: FB Trần Khởi My Khởi My dành trọn thời gian cho gia đình và những sở thích cá nhân. Ảnh: FB Trần Khởi My Việc hạn chế xuất hiện trước công chúng giúp cặp đôi có một cuộc sống bình yên và tránh xa những áp lực của showbiz. Ảnh: FB Trần Khởi My Dù ít xuất hiện trước công chúng, nhưng những hình ảnh hiếm hoi mà Khởi My chia sẻ cũng đủ để thấy cô đang có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Ảnh: FB Trần Khởi My Dù không xuất hiện nhiều trên các chương trình truyền hình hay ở các sự kiện giải trí trong một thời gian dài, song Khởi My vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Ảnh: FB Trần Khởi My Giữa năm 2023, Khởi My tham gia The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ với mascot Cừu Bông. Lần đầu tiên sau nhiều năm vắng bóng, nữ ca sĩ xuất hiện trên chương trình lớn nên rất được chú ý. Từ đó đến nay, Khởi My cũng biểu diễn ở một số sự kiện, đêm nhạc phòng trà. Ảnh: FB Trần Khởi My Xem video: "Khoảnh khắc hài hước của ông xã Khởi My". Nguồn FBNV