Hậu chia ly, Trương Quỳnh Anh và Tim gầy trơ xương vì buồn?

Tháng 7/2018, ca sĩ Tim chính thức xác nhận ly hôn Trương Quỳnh Anh sau thời gian lấp lửng. Dù đường ai nấy đi nhưng hai người vẫn ở chung nhà để tiện chăm sóc con trai.

Gần một năm sau ly hôn, cuộc sống của hai ngôi sao giờ đây tiếp tục thành chủ đề được quan tâm. Gần đây, khi đã bắt đầu cuộc sống mới, Tim và Trương Quỳnh Anh đồng loạt trải lòng về bản thân trong thời gian khủng hoảng.

Tim gây shock với thân hình tụt gần 20kg

Giữa tháng 5/2019, ca sĩ Tim lộ diện hốc hác vì giảm 15kg sau thời gian ly hôn. Vốn sở hữu vẻ ngoài vạm vỡ, điển trai, nhưng trong những tấm hình mới nhất, chồng cũ Trương Quỳnh Anh để lộ thân hình tiều tụy và gầy guộc đến thảm thương khiến người hâm mộ lo lắng.

Đại diện của Tim xác nhận, nam ca sĩ thực hiện chế độ giảm cân để tham gia phim mới. "Không những thế, khủng hoảng tinh thần vì chuyện tình cảm gia đình cũng ảnh hưởng đến anh ấy. Gần đây, Tim quyết tâm trở lại và tập trung với các kế hoạch nghệ thuật. Vì thế giảm cân giúp Tim lên hình đẹp hơn", người này cho biết thêm.

Tuy nhiên chỉ ít ngày sau, nam ca sĩ bất ngờ công khai tình trạng sức khỏe của bản thân. Giọng ca Một vòng trái đất cho biết đang trải qua 6 tháng chán ăn. Vì vậy, anh tụt từ 85kg xuống 67kg. "Trầm cảm chỉ khiến tôi cảm thấy muốn ói và căng thẳng", Tim bất lực cho hay.

Hình ảnh so sánh quá khứ và hiện tại của chồng cũ Trương Quỳnh Anh khiến ai nấy kinh ngạc. Khi một người bạn hỏi han: "Gì vậy trời, không ổn đâu đấy", Tim bình thản trấn an: "Không sao anh à. Em bị stress và trầm cảm mấy năm nay rồi. Từ từ rồi cũng bình thường lại thôi".

Nói về tin đồn sa sút tinh thần lẫn thể chất vì chia tay Trương Quỳnh Anh, Tim thẳng thắn bác bỏ: "Lúc mình tập gym hơi to các bạn cũng nói mình tăng cân do chuyện ly hôn. Bây giờ mình sụt cân do yêu cầu của vai diễn, các bạn cũng tự lấy hình về và tự tưởng tượng mình sụt cân do buồn chuyện ly hôn.

Mình nói thẳng nhé, ly hôn hay kết hôn hay yêu ai, ghét ai cũng chỉ là cơn gió thoáng qua với mình thôi. Chỉ khi nào liên quan đến con mình hoặc gia đình, mình mới buồn tới mức đó nhé".

Mới đây, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh hậu trường cùng suy tư: "Chúng ta rốt cuộc là gì? Là bạn bè thì dư một chút thân thiết. Là người yêu thì thiếu một chút yêu thương. Bỏ đi thì không nỡ, quan tâm quá thì hóa dư thừa...

Đi đâu ai cũng nói gầy quá. Từ giờ ốm vậy luôn rồi không thắc mắc nữa nhé. Ngày thứ hai shooting, cứ sáng đến khuya thì ăn gì nổi. Quay game kiểu này về khỏe lắm nè, nắng, nóng, gào thét và nhăn nhó".

Trương Quỳnh Anh: "Tôi đã gầy đến mức lòi hết xương"

Khi thông tin chồng cũ sa sút vóc dáng đang gây xôn xao, Trương Quỳnh Anh cũng mở lời chia sẻ về bản thân. Trái ngược với những hình ảnh mạnh mẽ cùng triết lý cuộc sống lạc quan, diễn viên họ Trương khiến ai nấy đều lo lắng khi hé lộ có thời gian gầy đến mức lòi xương trong giai đoạn khủng nhất cuộc đời.

"Tôi từng mặc kệ bản thân khi trải qua thời kỳ khủng hoảng nhất cuộc đời khiến cân nặng thay đổi không ổn định, có lúc ốm đến lòi hết xương, có lúc mập đến thở cũng khó. Rồi soi gương, tôi nhận ra chẳng lẽ cứ để gương mặt lem luốc vì buồn, vì khóc, mỗi ngày nhồi nhét đủ thứ món ăn mà không quan tâm đến cân nặng.

Nhận ra việc không tôn trọng chính bản thân mình thì làm gì được ai tôn trọng, tôi bắt đầu yoga, tập đấm bốc, kiêng khem ăn uống để trở lại tự tin hơn", Quỳnh Anh chia sẻ.