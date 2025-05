Đức Phúc đóng góp 500 triệu từ thiện sau đại lễ 30/4

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đức Phúc vừa cho hay, nhân dịp đại lễ 30/4, anh gửi tặng 500 triệu đồng đến các quỹ thiện nguyện để tỏ lòng biết ơn và tri ân đến ông cha đã anh dũng hy sinh trong công cuộc bảo vệ đất nước. Ảnh: FB Đức Phúc. Cụ thể, Đức Phúc gửi 100 triệu đồng đến Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tỉnh Nghệ An, 100 triệu đồng đến Quỹ Vì người nghèo Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 300 triệu đồng đến Quỹ Mái ấm gia đình Việt. Ảnh: FB Đức Phúc. Hiện tại, ê-kíp Đức Phúc đã liên lạc trực tiếp với ban tổ chức chương trình Mái ấm gia đình Việt và sẽ trao tặng 300 triệu đồng cho 30 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại mỗi địa điểm ghi hình. Ảnh: FB Đức Phúc. “Món quà không lớn nhưng hy vọng phần nào có thể phụ giúp được các em và gia đình vơi đi chút khó khăn những lúc cần thiết”, Đức Phúc cho hay. Ảnh: FB Đức Phúc. Nam ca sĩ nói thêm: “Những ngày vừa qua, Phúc luôn cảm thấy may mắn, hạnh phúc và biết ơn khi mình được sống trong thời bình. Là một người trẻ, với trái tim yêu nước và tràn đầy sự tự hào khi mình là người Việt Nam, Phúc muốn chia sẻ chút điều nhỏ bé của mình để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thế hệ cha ông đi trước đã cho mình có ngày hôm nay”. Ảnh: FB Đức Phúc. Không ít lần Đức Phúc làm từ thiện. Tháng 9/2024, nam ca sĩ gửi 100 triệu đồng đến tài khoản của MTTQ Việt Nam để hỗ trợ người dân chịu nhiều thiệt hại do bão Yagi. Ảnh: FB Đức Phúc. Tháng 3/2020, Đức Phúc cùng Hòa Minzy và Erik có mặt tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 300 triệu đồng tiền mặt cùng 3 tấn gạo để ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Người Lao Động. Năm 2015, quán quân Đức Phúc trích số tiền thưởng từ cuộc thi Giọng hát Việt để tặng 7 suất học bổng cho các em hiếu học. Ảnh: FB Đức Phúc. Xem video: "Chị Cả - Đức Phúc song ca trong King of rap". Nguồn King of rap

