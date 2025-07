Giá vàng hôm nay 14/7: Đồng loạt bật tăng?

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 13/7, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 119,5 - 121,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 115 - 117,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 116 - 119 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,2 - 119,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với hôm qua.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: QĐND

Giá vàng thế giới

Lúc 22h00 ngày 13/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.354,88 - 3.356,88 USD/ounce, tăng 32,18 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan mới lên hàng hóa của một loạt các đối tác, thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến các tài sản "trú ẩn an toàn".

Tính chung cả tuần qua, giá vàng thế giới tăng hơn 20 USD/ounce (khoảng 0,71%) so với chốt tuần trước đó. Thị trường kim loại quý tuần qua đã chứng kiến một cuộc giằng co giữa áp lực từ đồng USD mạnh và nhu cầu "trú ẩn an toàn" trước các rủi ro thương mại.

Theo nhận định của các chuyên gia, giá vàng thế giới còn biến động mạnh khi Mỹ chỉ còn 2 tuần để kết thúc việc giãn hạn áp thuế lên hàng hóa của các đối tác. Thời gian này Mỹ sẽ tiếp tục đưa ra bảng danh sách những đối tác nào chịu thuế cao.