Xã hội

Gia Lai kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Gia Lai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026).

Hà Ngọc Chính

Chiều 20/2, tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026).

Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ thứ XVIII gắn liền với sự nghiệp của ba anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ; tiêu biểu là Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ- vị lãnh tụ kiệt xuất; người đã đưa phong trào Tây Sơn từ cuộc khởi nghĩa nông dân trở thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

van-nghe.jpg
Chương trình nghệ thuật tái hiện Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Ảnh Hồng Phúc

Quang Trung - Nguyễn Huệ, vị anh hùng dân tộc vĩ đại, một thiên tài quân sự, đã đánh đổ các thế lực phong kiến cát cứ Lê, Trịnh, Nguyễn; xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước trên 200 năm, quét sạch 5 vạn quân Xiêm với chiến công Rạch Gầm - Xoài Mút lẫy lừng; đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

danh-hoa.jpg
Lễ dâng hương, dâng hoa tại bảo tàng Quang Trung. Ảnh H.P

Quang Trung - Nguyễn Huệ không những là nhà quân sự thiên tài mà còn là nhà chính trị lỗi lạc với nhiều chính sách chiêu hiền, đãi sĩ, thu phục nhân tâm, bang giao hữu nghị với các nước láng giềng trong công cuộc xây dựng đất nước.

"Cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn năm 1771 là sự kiện tiêu biểu của Nhân dân bị áp bức, đã thực hiện được sứ mệnh thống nhất đất nước. Đây là cuộc khởi nghĩa nông dân duy nhất đi tới thắng lợi cuối cùng, thiết lập nên một chính quyền mới, tiến bộ hơn. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam; là minh chứng lịch sử khẳng định nghệ thuật quân sự tuyệt vời, là chiến thắng được tạo nên bằng sức mạnh quật khởi của phong trào nông dân kết hợp với truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết của cả dân tộc, chiến thắng của quyết tâm và ý chí: “Đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”, diễn văn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đọc tại buổi lễ khẳng định.

b-thu-doc.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc đọc văn cầu cho quốc thái dân an. Ảnh H.P

Phát huy hào khí Tây Sơn và tinh thần Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, bước vào năm mới Bính Ngọ 2026 với niềm tin mới, khí thế mới, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kêu gọi đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2026; đồng thời mong muốn những người con quê hương đang sinh sống, học tập, công tác trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, đóng góp xây dựng tỉnh Gia Lai giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Di tích Đài Kính Thiên ở núi Ấn (thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú), Đền thờ song thân Tây Sơn tam kiệt tại Di tích Gò Lăng và Lăng mộ Hiển tổ khảo Tây Sơn Tam Kiệt, đều ở thôn Phú Lạc (xã Bình An).

