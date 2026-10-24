Mai Anh: 'Tôi hồi hộp, háo hức trước giờ chung kết Supermodel International'

[e-Magazine] Mai Anh: Phụ nữ đôi khi cũng cần ‘liều’ để bước ra vùng an toàn

Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 Nguyễn Mai Anh kết hôn ở tuổi 20 và trở thành mẹ sau đó. Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, người đẹp thẳng thắn kể về quá trình giảm hơn 30kg sau sinh, lý do chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa sự nghiệp lâu dài, và quan điểm về định kiến mà một hoa hậu theo nghề MC phải đối mặt.