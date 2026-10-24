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Mai Anh: 'Tôi hồi hộp, háo hức trước giờ chung kết Supermodel International'

Mai Anh chia sẻ về sự chuẩn bị cho đêm chung kết Supermodel International 2026, diễn ra vào tối nay (24/10), tại Thái Lan.

Thu Cúc (Ảnh: NVCC)
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Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống trước thềm chung kết Supermodel International 2026, Mai Anh cho biết: “Hiện tại, tinh thần của tôi là sự kết hợp giữa hồi hộp, háo hức và cả sự trân trọng. Hồi hộp vì khoảnh khắc quyết định đang đến rất gần, nhưng hơn hết là cảm giác biết ơn vì bản thân đã đi được một quãng đường nhỏ đầy sự tích cực và năng lượng”.
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Cô nói thêm: "Để chuẩn bị cho đêm chung kết, tôi không chỉ rèn luyện thêm các kỹ năng catwalk, ứng xử và thần thái sân khấu, mà quan trọng nhất là chuẩn bị một tâm thế vững vàng cùng nguồn năng lượng tích cực nhất. Tôi muốn xuất hiện trên sân khấu không phải với áp lực thi đấu, mà với tinh thần tận hưởng từng phút giây tỏa sáng và cống hiến một đêm thi thật trọn vẹn cho khán giả”.
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Khi được hỏi sẽ lựa chọn thí sinh nào cùng bước vào Top 5 nếu có cơ hội, Mai Anh thừa nhận đây là câu hỏi khó.
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Mai Anh cho biết: "Trong suốt hành trình vừa qua, tôi và các bạn đã cùng nhau trải qua rất nhiều kỷ niệm, chia sẻ những khó khăn và câu chuyện không chỉ trong cuộc thi mà còn trong cuộc sống. Qua đó, tôi có cơ hội hiểu các bạn sâu sắc hơn. Vì đã cùng nhau trải qua hành trình này, tôi khó có thể đưa ra lựa chọn hoàn toàn khách quan, bởi cảm xúc cá nhân chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định của mình”.
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Nhìn lại hành trình tại cuộc thi, Mai Anh cho biết điều khiến cô cảm nhận rõ nhất về sự trưởng thành của bản thân là niềm tin vào chính mình và bản lĩnh đối mặt với thử thách. “Tôi là cô gái không ngại dấn thân vào thử thách. Với tôi, khó khăn và thử thách là cơ hội để khám phá, mở rộng và nâng cao khả năng của bản thân”, cô bày tỏ.
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Mai Anh cũng thẳng thắn nhìn nhận hành trình thi quốc tế lần này có nhiều thử thách hơn những cuộc thi cô từng tham gia tại Việt Nam.
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“So với những cuộc thi tôi từng tham gia ở Việt Nam, hành trình lần này khó khăn hơn rất nhiều, bởi tôi phải một mình đến một đất nước khác để thi đấu. Ở Việt Nam, tôi có rất nhiều anh chị em hỗ trợ chuẩn bị cho cuộc thi. Nhưng khi bước vào hành trình lần này, tôi phải tự xoay xở bằng tất cả những hành trang mình có, học cách thích nghi, xử lý mọi tình huống phát sinh và đồng thời duy trì tinh thần tốt nhất”, Mai Anh chia sẻ.
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Trước khi đại diện Việt Nam tại Supermodel International 2026, Mai Anh từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Miss Cosmo Vietnam 2025. Cô có 7 năm kinh nghiệm làm người mẫu, đồng thời là huấn luyện viên catwalk.
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Mai Anh sẽ bước vào chung kết Supermodel International 2026 vào tối nay (24/10). Cuộc thi năm nay diễn ra tại Thái Lan.
Xem video: "Mai Anh diện áo dài cách tân". Nguồn NVCC
#Mai Anh #cuộc thi nhan sắc #Supermodel International

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