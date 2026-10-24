Mai Anh: 'Tôi hồi hộp, háo hức trước giờ chung kết Supermodel International'

[e-Magazine] Mai Anh: 'Tôi muốn phát huy thế mạnh ở Supermodel International'
Mai Anh tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển ở sân chơi người mẫu sau những trải nghiệm tại các cuộc thi nhan sắc. Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Mai Anh chia sẻ về sự khác biệt giữa hai lĩnh vực, quá trình chuẩn bị cho Supermodel International 2026 và mong muốn đưa bản sắc Việt vào thời trang hiện đại.
[e-Magazine] Mai Anh: Phụ nữ đôi khi cũng cần ‘liều’ để bước ra vùng an toàn
Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 Nguyễn Mai Anh kết hôn ở tuổi 20 và trở thành mẹ sau đó. Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, người đẹp thẳng thắn kể về quá trình giảm hơn 30kg sau sinh, lý do chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa sự nghiệp lâu dài, và quan điểm về định kiến mà một hoa hậu theo nghề MC phải đối mặt.
Hot face sao Việt: Hồ Ngọc Hà chụp cùng mai anh đào đẹp như tranh ở Đà Lạt
Hồ Ngọc Hà chụp ảnh cùng khung cảnh hoa mai anh đào bung nở đẹp như tranh ở Đà Lạt. Kim Tuyến diện chiếc đầm lụa mỏng manh đi biển.
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[e-Magazine] Mai Anh: 'Tôi muốn phát huy thế mạnh ở Supermodel International'
Từng thử sức ở các cuộc thi nhan sắc, Mai Anh tiếp tục theo đuổi đam mê người mẫu tại Supermodel International 2026, hướng đến những cơ hội nghề nghiệp quốc tế.
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