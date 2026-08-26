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[GALLERY] Đại gia Jimmy Choo "thửa" ôtô điện tên mình, bán 887 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Đại gia Jimmy Choo "thửa" ôtô điện tên mình, bán 887 triệu đồng

Mẫu xe sedan điện IM L6 của nhà thiết kế Jimmy Choo được bổ sung các chi tiết huy hiệu pha lê và nội thất da xanh trong khi giữ nguyên hệ truyền động.

Thảo Mai
Jimmy Choo là một trong những cái tên dễ nhận biết nhất trong ngành thời trang thế giới hiện nay. Giờ đây, ông đã mang con mắt tinh tế đặc trưng của mình sang ngành công nghiệp ôtô bằng cách tạo ra một phiên bản đặc biệt của mẫu sedan điện L6 thuộc thương hiệu Trung Quốc IM Motors.
Jimmy Choo là một trong những cái tên dễ nhận biết nhất trong ngành thời trang thế giới hiện nay. Giờ đây, ông đã mang con mắt tinh tế đặc trưng của mình sang ngành công nghiệp ôtô bằng cách tạo ra một phiên bản đặc biệt của mẫu sedan điện L6 thuộc thương hiệu Trung Quốc IM Motors.
Hai phiên bản thuộc dòng sản phẩm giới hạn của IM L6 của Jimmy Choo thực hiện sẽ được bán với giá lần lượt 234.900 Nhân dân tệ (khoảng 34.900 USD - hơn 887 triệu đồng) và 249.900 Nhân dân tệ (tương đương 37.200 USD - hơn 971 triệu đồng).
Hai phiên bản thuộc dòng sản phẩm giới hạn của IM L6 của Jimmy Choo thực hiện sẽ được bán với giá lần lượt 234.900 Nhân dân tệ (khoảng 34.900 USD - hơn 887 triệu đồng) và 249.900 Nhân dân tệ (tương đương 37.200 USD - hơn 971 triệu đồng).
Mặc dù các mẫu xe IM L6 này không có bất kỳ thay đổi nào về phần cứng hoặc phần mềm so với phiên bản tiêu chuẩn, chắc chắn chúng sẽ thu hút những khách hàng quan tâm đến thời trang và muốn tạo dấu ấn riêng. Lô xe đầu tiên gồm 1.000 chiếc đã được xác nhận sản xuất, dù số lượng có thể tăng thêm.
Mặc dù các mẫu xe IM L6 này không có bất kỳ thay đổi nào về phần cứng hoặc phần mềm so với phiên bản tiêu chuẩn, chắc chắn chúng sẽ thu hút những khách hàng quan tâm đến thời trang và muốn tạo dấu ấn riêng. Lô xe đầu tiên gồm 1.000 chiếc đã được xác nhận sản xuất, dù số lượng có thể tăng thêm.
Những thay đổi chính ở ngoại thất của L6 phiên bản Jimmy Choo gồm cùm phanh màu xanh đặc biệt, huy hiệu tùy chỉnh ở phía sau, ốp camera mang hiệu ứng pha lê và logo IM bằng pha lê trên nắp ca-pô.
Những thay đổi chính ở ngoại thất của L6 phiên bản Jimmy Choo gồm cùm phanh màu xanh đặc biệt, huy hiệu tùy chỉnh ở phía sau, ốp camera mang hiệu ứng pha lê và logo IM bằng pha lê trên nắp ca-pô.
Những thay đổi đáng kể hơn được thực hiện trong nội thất, nơi phiên bản Jimmy Choo sở hữu cách phối 2 màu tông màu xanh và trắng. Cụ thể, nửa trên của mặt táp-lô được bọc da màu xanh cao cấp với đường chỉ khâu tạo thành dòng chữ “Prof. Jimmy Choo”.
Những thay đổi đáng kể hơn được thực hiện trong nội thất, nơi phiên bản Jimmy Choo sở hữu cách phối 2 màu tông màu xanh và trắng. Cụ thể, nửa trên của mặt táp-lô được bọc da màu xanh cao cấp với đường chỉ khâu tạo thành dòng chữ “Prof. Jimmy Choo”.
Chất liệu da xanh tiếp tục xuất hiện trên vô lăng, các tấm ốp cửa và đế sạc điện thoại không dây. Trong khi đó, phần còn lại của nội thất được bọc da trắng, bao gồm ghế ngồi với phần tựa đầu được thêu họa tiết tùy chỉnh.
Chất liệu da xanh tiếp tục xuất hiện trên vô lăng, các tấm ốp cửa và đế sạc điện thoại không dây. Trong khi đó, phần còn lại của nội thất được bọc da trắng, bao gồm ghế ngồi với phần tựa đầu được thêu họa tiết tùy chỉnh.
Mẫu xe sedan điện IM L6 mới nhất, còn được gọi là IM5 tại một số thị trường khác, trong đó có Úc, sử dụng kiến trúc điện 800 V, hỗ trợ công suất sạc nhanh DC tối đa 396 kW.
Mẫu xe sedan điện IM L6 mới nhất, còn được gọi là IM5 tại một số thị trường khác, trong đó có Úc, sử dụng kiến trúc điện 800 V, hỗ trợ công suất sạc nhanh DC tối đa 396 kW.
Xe sedan IM L6 thuần điện có hai phiên bản dẫn động cầu sau, sản sinh công suất tối đa lần lượt 315 mã lực (245 kW) và 402 mã lực (300 kW).
Xe sedan IM L6 thuần điện có hai phiên bản dẫn động cầu sau, sản sinh công suất tối đa lần lượt 315 mã lực (245 kW) và 402 mã lực (300 kW).
Ngoài ra, 2 bộ pin có dung lượng 76 kWh hoặc 93 kWh, còn mang lại phạm vi hoạt động từ 725-850 km cho mẫu sedan điện có thiết kế thanh thoát này.
Ngoài ra, 2 bộ pin có dung lượng 76 kWh hoặc 93 kWh, còn mang lại phạm vi hoạt động từ 725-850 km cho mẫu sedan điện có thiết kế thanh thoát này.
Phiên bản dẫn động bốn bánh Ultra cao cấp nhất của IM L6 sử dụng bộ pin 103 kWh cùng hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 670 mã lực (500 kW) và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Sức mạnh này cho phép mẫu sedan tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây.
Phiên bản dẫn động bốn bánh Ultra cao cấp nhất của IM L6 sử dụng bộ pin 103 kWh cùng hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 670 mã lực (500 kW) và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Sức mạnh này cho phép mẫu sedan tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây.
Video: Giới thiệu xe sedan điện IM L6 của nhà thiết kế Jimmy Choo.
Thảo Mai
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