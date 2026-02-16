Ford dự kiến giới thiệu các mẫu xe mới giá rẻ, đa dạng hệ truyền động, nhằm giữ chân khách hàng và tăng trưởng doanh số trong bối cảnh thị trường chững lại.

Video: Xem chi tiết xe SUV Ford Territory Hybrid 2026.

Trong bối cảnh giá xe ngày càng leo thang và sức mua thị trường có dấu hiệu chững lại, Ford đang chuẩn bị tung ra nhiều mẫu xe hoàn toàn mới có giá dưới 40.000 USD, nhằm cải thiện khả năng chi trả và duy trì tệp khách hàng trung thành.

Ford ra mắt ít nhất 5 dòng xe mới giá rẻ trước năm 2030

Tại cuộc họp bên lề triển lãm NADA Show, lãnh đạo Ford đã trấn an hệ thống đại lý tại Mỹ rằng hãng sẽ sớm bổ sung thêm các dòng xe có giá dễ tiếp cận hơn. Theo kế hoạch, từ nay đến trước năm 2030, Ford sẽ giới thiệu ít nhất 5 mẫu xe mới nằm dưới mốc 40.000 USD.

Ford rục rịch ra mắt 5 mẫu xe "giá mềm" khoảng dưới 40.000 USD.

Mẫu xe mở màn dự kiến là một bán tải điện cỡ trung, sẽ ra mắt ngay trong năm tới. Ông Andrew Frick, Chủ tịch Ford Blue và Model e, cho biết các mẫu xe giá rẻ sắp tới sẽ sử dụng đa dạng hệ truyền động, bao gồm động cơ đốt trong, hybrid và thuần điện.

Theo ông Frick, các sản phẩm mới sẽ trải rộng trên toàn bộ danh mục của Ford, từ sedan, SUV, bán tải cho tới xe van, và đều là thiết kế hoàn toàn mới, không phải bản nâng cấp từ các dòng xe hiện hành. Điều này giúp Ford lấp đầy khoảng trống sản phẩm trong bối cảnh nhiều mẫu xe phổ thông dần biến mất khỏi thị trường.

Đẩy mạnh xe giá rẻ, dễ tiếp cận để giữ chân khách hàng và đại lý

Vấn đề giá bán trở nên nhạy cảm hơn kể từ khi Ford ngừng sản xuất Ford Escape vào tháng 12/2025 - mẫu crossover phổ thông từng được xem là dòng xe “nhập môn” quan trọng của hãng tại thị trường Mỹ. Trước thực tế này, Ford đã trình bày nhiều biện pháp nhằm cải thiện khả năng tiếp cận xe mới, trong đó có việc tăng tỷ trọng các phiên bản tiêu chuẩn, giá thấp trên những mẫu như Ford Explorer và Ford Bronco.

Việc loại bỏ dòng xe nhập môn giá rẻ Ford Escape có thể khiến khách hàng tìm đến thương hiệu khác trong thời gian tới. Do đó, thương hiệu sẽ tăng cường các biện pháp hỗ trợ tài chính khi mua xe mới cũng như xe đã qua sử dụng.

Song song với xe mới, Ford cũng đẩy mạnh mảng xe đã qua sử dụng có chứng nhận (CPO) thông qua chương trình Ford Blue Advantage. Hãng mở rộng các gói tài chính trả góp dài hạn, triển khai chương trình dành cho người mua xe lần đầu và áp dụng ưu đãi riêng cho khách hàng đang sử dụng Escape nhằm giữ họ tiếp tục gắn bó với thương hiệu.

Theo các đại lý tham dự cuộc họp, Ford đặt mục tiêu giữ lại khoảng 70% khách hàng của các dòng Edge và Escape. Doanh số xe CPO được kỳ vọng tăng tới 30% trong năm nay, qua đó hỗ trợ doanh thu và lợi nhuận cho hệ thống đại lý.

Ford ghi nhận doanh số tại Mỹ tăng 6% trong năm 2025 nhờ nhu cầu mạnh đối với xe hybrid và mẫu bán tải "giá rẻ" Maverick, bất chấp đà chững lại của xe điện.

Ông Steve Blasing, Chủ tịch Hội đồng Đại lý Quốc gia Ford, cho biết ông “thực sự hài lòng” với kế hoạch mà hãng đưa ra. Ford cũng kỳ vọng tăng trưởng trở lại trong năm 2026, nối tiếp kết quả khả quan của năm 2025 khi doanh số tăng 6% và thị phần tăng thêm 0,6%.

Trong bối cảnh bài toán giá cả đang trở thành mối quan tâm lớn của cả hãng lẫn các nhà bán lẻ, việc bổ sung các mẫu xe giá rẻ hoàn toàn mới cũng như tăng cường các chiến lược hỗ trợ tài chính có thể giúp Ford tăng trưởng

﻿ trong tương lai gần.

Theo ông Frick, lợi nhuận của hệ thống đại lý Ford đã tăng khoảng 8% tính đến tháng 10/2025, đi ngược xu hướng suy giảm lợi nhuận chung của toàn ngành ôtô Mỹ. Ford đặt mục tiêu để các đại lý đạt tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu khoảng 3%, đồng thời dự kiến gắn tiền thưởng của ban lãnh đạo với việc hoàn thành mục tiêu này.