Forbes gọi Phú Quốc là thiên đường nhiệt đới mới của châu Á

Mới đây, trong bài viết về 10 trải nghiệm du lịch tại miền Nam Việt Nam làm thay đổi hoàn toàn quan niệm về cái đẹp, Forbes Italia đã đặc biệt dành nhiều lời khen cho đảo ngọc Phú Quốc, đặc biệt ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên của hòn đảo.

Theo mô tả của Forbes, “viên ngọc” của Việt Nam là điểm đến kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên hoang sơ, lòng hiếu khách và nhịp sống chậm rãi. “Bạn chỉ có thể hòa mình vào tiếng sóng vỗ rì rào”, Forbes viết.

Đảo Ngọc luôn được đón nhận những “cơn mưa lời khen” trong mắt truyền thông quốc tế

Vẻ đẹp của Phú Quốc hiện lên với nước biển trong vắt màu ngọc lam, lý tưởng cho các hoạt động lặn biển. Những bãi cát trắng mịn, thoai thoải, được bao quanh bởi những hàng cọ cao vút. Dưới góc nhìn của Forbes, khu vực Nam đảo với các đảo thuộc quần đảo An Thới là nơi “không thể phù hợp hơn với người yêu biển”. Du khách có thể chèo kayak hay ngắm hoàng hôn trên du thuyền catamaran với bữa tối sang trọng, hay thảnh thơi tại các khu nghỉ dưỡng độc đáo tại Bãi Dài, song muốn yên tĩnh hơn thì nên đến Bãi Kem. Các hồ bơi vô cực hướng ra biển, các spa nằm giữa rừng dừa…

Tại Bãi Kem, du khách có thể trải nghiệm các khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới với những màu sắc và câu chuyện khác nhau, giúp mỗi lần quay trở lại Phú Quốc đều có thứ mới để khám phá. Đó là JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay được Bill Bensley thiết kế với chủ đề một trường đại học Pháp thế kỷ 20, với mỗi tòa nhà là một phân khu học. Premier Residences Phu Quoc sở hữu một trong những hồ bơi lớn nhất đảo ngọc với thiết kế trẻ trung. New World Phu Quoc được thiết kế dựa trên hình ảnh làng chài biển Việt Nam, với mỗi villa đều có bể bơi riêng, là lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình…

Forbes gọi mỗi villa tại Premier Village Phu Quoc là “một thế giới thu nhỏ”

Xa Bãi Kem hơn chút là Premier Village Phu Quoc ở Mũi Ông Đội, được Forbes dành nhiều lời “có cánh”. Tạp chí gọi đây là “chốn ẩn náu riêng tư, nơi du khách tìm thấy sự yên bình đích thực”. Với 217 biệt thự nằm dọc sườn đồi và hướng thẳng ra biển, mỗi căn đều có hồ bơi vô cực và sân hiên riêng, được thiết kế tối giản bằng gỗ và đá nhưng vẫn toát lên sự tinh tế hiện đại. Tại đây, du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng yoga đón bình minh, tham gia yoga bên biển, hay trải nghiệm liệu pháp chuông xoay sử dụng bộ chuông Fullmoon (Trăng tròn) từ Tây Tạng, được chế tác tinh xảo từ bảy kim loại tinh khiết trong đêm trăng tròn bởi những nghệ nhân bậc thầy . Không gian nghỉ dưỡng còn trọn vẹn hơn với nhà hàng Corallo phục vụ hải sản tươi và gia vị tiêu Phú Quốc trong phong cách ẩm thực Địa Trung Hải, cùng Plumeria Spa mang đến các liệu pháp cổ truyền Việt Nam.

Hành trình thư giãn và tái tạo, nơi cơ thể, tâm trí và tinh thần hòa làm một tại Premier Village Phu Quoc

Ngoài giới thiệu các trải nghiệm gắn với vẻ đẹp của Phú Quốc, Forbes còn đặc biệt nhấn mạnh đến hành trình chuyển mình của hòn đảo. Từ xuất phát điểm là một hòn đảo “ngủ yên” với các làng chài ven biển, vườn hồ tiêu và những ngôi đền ẩn trong rừng, nay đã định hình vị thế là biểu tượng du lịch sang trọng trong khu vực.

Chỉ trong 3 năm trở lại đây, hòn đảo đã chứng kiến sự chuyển mình ngoạn mục, đặc biệt tại khu vực Nam đảo Phú Quốc với hệ sinh thái Sun Paradise Land. Du khách tới đây có thể đi cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm, xem show đa phương tiện Kiss of the Sea đạt kỷ lục Guinness “nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới”, dạo bước trên Cầu Hôn được CNN ca ngợi, hay ngắm pháo hoa nghệ thuật 365 ngày trong năm…

Phú Quốc đã dịch chuyển từ một điểm nghỉ dưỡng yên tĩnh thành một thiên đường biển đảo năng động - điểm đến của giới thượng lưu châu Á. Điều này càng được chứng minh rõ nét khi hòn đảo nguyên sơ ngày nào nay đã trở thành địa điểm được lựa chọn tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2027. Đây không chỉ là sự kiện chính trị – kinh tế quan trọng hàng đầu, mà còn là cơ hội để Phú Quốc giới thiệu trọn vẹn bản sắc, tiềm năng và hạ tầng du lịch – nghỉ dưỡng đẳng cấp với bạn bè quốc tế.

“Phú Quốc đang tạo chuẩn mực mới cho khái niệm nghỉ dưỡng vùng nhiệt đới mà không đánh mất đi bản sắc nguyên sơ của nó”, Forbes nhận định về sự sang trọng nhưng vẫn tinh tế và giữ gìn được bản sắc của đảo ngọc.