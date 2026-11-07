Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lên một tầm cao mới

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11/2026. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới. Nhân dịp này, Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki đã chia sẻ với phóng viên VOV một số nội dung quan trọng của chuyến thăm.

PV: Thưa Đại sứ, ông có đánh giá thế nào về ý nghĩa chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Đại sứ Ito Naoki: Chúng tôi vui mừng trước chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2015. Nhật Bản hết sức coi trọng chuyến thăm lần này. Chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra tiếp sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5 năm nay. Như vậy, trong cùng một năm, lãnh đạo cấp cao hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã thực hiện các chuyến thăm và giao lưu song phương. Tôi cho rằng đây sẽ là cơ hội để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nhật Bản và Việt Nam lên một tầm cao mới.

Trong chuyến thăm lần này, chúng tôi đặc biệt coi trọng 3 lĩnh vực hợp tác lớn. Thứ nhất, trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp, trật tự quốc tế đang đứng trước nhiều thách thức, Nhật Bản và Việt Nam cần tăng cường hợp tác, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định của khu vực. Thứ hai, lãnh đạo hai bên đã xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong thời gian tới là trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoáng sản quan trọng và an ninh lương thực, nông nghiệp.

Trên cơ sở những nội dung đã trao đổi trước đây, chúng tôi mong muốn tiếp tục cụ thể hóa và triển khai các hoạt động hợp tác trong những lĩnh vực này, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra. Thứ ba là giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa. Nhật Bản coi trọng việc tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai nước, mở rộng giao lưu giữa các địa phương, tăng cường quan hệ liên kết và hợp tác giữa chính quyền các địa phương của hai nước. Đây cũng sẽ là những nội dung được lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi và thảo luận trong dịp này.

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki

PV: Thưa Đại sứ, lãnh đạo hai nước từng đặt mục tiêu sẽ đạt kim ngạch thương mại song phương lên 60 tỉ đôla Mỹ vào năm 2030. Theo Đại sứ, liệu chuyến thăm lần này, hai nước có đạt mục tiêu cao hơn không và đâu là những lĩnh vực, mặt hàng có tiềm năng nhất giúp hai bên sớm đạt mục tiêu đó?

Đại sứ Ito Naoki: Tính từ tháng 1- 9 năm nay, kim ngạch thương mại giữa Nhật Bản và Việt Nam đã tăng 15%, đạt 43,7 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, kim ngạch thương mại cả năm dự kiến sẽ đạt khoảng 58 tỷ USD. Trong vòng 10 năm qua, quy mô thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 1,8 lần. Với đà tăng trưởng này, kim ngạch thương mại song phương có thể đạt 75 tỷ USD vào năm 2030.

Việt Nam được định vị như một cứ điểm sản xuất đầy tiềm năng của châu Á. Trong bối cảnh thương mại giữa hai nước tiếp tục mở rộng, các mặt hàng như thiết bị điện, linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô sẽ tiếp tục là những nhóm hàng triển vọng trong hoạt động thương mại song phương. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực nông sản, Nhật Bản và Việt Nam dự kiến sẽ mở cửa thị trường cho một số mặt hàng mới, cụ thể là nho từ Nhật Bản và bưởi từ Việt Nam. Nông sản cũng sẽ là lĩnh vực có nhiều tiềm năng gia tăng xuất khẩu giữa hai nước trong thời gian tới. Tôi cho rằng đây cũng sẽ là một trong những kết quả của hội đàm cấp cao lần này. Nông sản cũng sẽ là lĩnh vực có nhiều tiềm năng gia tăng xuất khẩu giữa hai nước trong thời gian tới.

Chúng tôi kỳ vọng rằng sự phát triển của thương mại song phương sẽ góp phần tạo điều kiện cho các dòng vốn FDI có chất lượng cao, qua đó đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế mới của Việt Nam.

Phóng viên VOV phỏng vấn Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki.

PV: Bên cạnh lĩnh vực chiến lược, giao lưu nhân dân cũng được chính phủ Nhật Bản đặc biệt đề cao. Đại sứ kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mang lại những động lực mới nào để làm sâu sắc hơn nữa sự gắn kết văn hóa, giao lưu thế hệ trẻ và hợp tác giữa các địa phương hai nước?

Đại sứ Ito Naoki: Giao lưu nhân dân giữa Nhật Bản và Việt Nam đang rất sôi động, theo cả hai chiều từ Nhật Bản sang Việt Nam và từ Việt Nam sang Nhật Bản. Chúng tôi cho rằng trong tương lai gần, trước năm 2030, tổng lượng người đi lại giữa hai nước theo cả hai chiều sẽ đạt mốc 2 triệu lượt. Năm 2028 đánh dấu kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hướng tới dấu mốc này, trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, những chủ trương, định hướng sẽ được đưa ra nhằm tiếp tục thúc đẩy du lịch song phương cũng như tăng cường giao lưu giữa các địa phương. Để gia tăng lượng người đi lại giữa hai nước, việc tăng số chuyến bay thẳng và chuyến bay thuê chuyến có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ các thành phố lớn của Nhật Bản như Tokyo, Nagoya, Osaka và Fukuoka, mà một số sân bay địa phương như Hiroshima và Shizuoka cũng đã có đường bay thẳng kết nối với Việt Nam.

Trong thời gian tới, đường bay thẳng giữa Việt Nam và Hokkaido cũng đang được lên kế hoạch. Chúng tôi mong muốn quảng bá rộng rãi hơn nữa sức hấp dẫn của Nhật Bản tới người dân Việt Nam. Đồng thời, thông qua chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng tôi hy vọng đây cũng sẽ là dịp tốt để phía Việt Nam giới thiệu những nét hấp dẫn của đất nước mình tới người dân Nhật Bản.

Đến nay, Nhật Bản và Việt Nam đã phối hợp tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương 2 lần, năm ngoái tại Quảng Ninh và năm nay là tại Huế. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện lần thứ ba, dự kiến được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027, sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy hơn nữa giao lưu, hợp tác giữa các tỉnh thành của hai nước.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!