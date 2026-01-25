Hà Nội

Du khách gây tranh cãi vì tập yoga phản cảm trong chùa cổ Thái Lan

Một số du khách bị chỉ trích vì tập yoga, leo trèo và ăn mặc không phù hợp trong khuôn viên chùa Wat Pha Lat, điểm tâm linh nổi tiếng ở Chiang Mai.

Vân Giang (Tổng hợp)

Một số hình ảnh ghi lại cảnh du khách tạo dáng yoga nhào lộn, ăn mặc hở hang trong khuôn viên chùa Wat Pha Lat (Chiang Mai) đang gây nhiều tranh luận, đồng thời đặt ra câu hỏi về ý thức tôn trọng không gian tâm linh tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Thái Lan.

4103457c9b30156e4c21.jpg
Du khách tập yoga nhào lộn phản cảm trong chùa cổ ở Thái Lan. Ảnh Znews

Sự việc được chú ý sau khi chùa Wat Pha Lat đăng tải thông báo trên trang Facebook chính thức vào ngày 18/1, kêu gọi du khách tuân thủ quy định và giữ gìn sự trang nghiêm khi tham quan. Kèm theo đó là loạt hình ảnh cho thấy một số người thực hiện các động tác thể dục, yoga uốn dẻo, leo trèo trên đá và công trình kiến trúc trong khuôn viên chùa – những hành vi bị xem là không phù hợp tại một cơ sở tôn giáo.

Thông báo của nhà chùa nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng việc biến không gian tâm linh thành nơi chụp ảnh, tập luyện thể thao để “sống ảo” thể hiện sự thiếu hiểu biết về văn hóa bản địa. Một số khác nhận định, tình trạng này ngày càng phổ biến tại các điểm du lịch tâm linh khi lượng khách quốc tế tăng mạnh.

Theo đại diện chùa Wat Pha Lat, đây là địa điểm sinh hoạt tôn giáo thường xuyên của các nhà sư, đồng thời là di tích có giá trị lịch sử lâu đời. Do đó, mọi hành vi gây ảnh hưởng đến cảnh quan, sự yên tĩnh và tính tôn nghiêm đều không được chấp nhận. Nhà chùa nêu rõ các quy định như không tập yoga hay thể dục, không leo trèo lên tượng, tháp, đá và thác nước, không mặc trang phục hở hang hoặc gây ồn ào trong khuôn viên chùa.

Ban quản lý cũng cho biết, nếu các vi phạm tiếp tục xảy ra, khả năng hạn chế hoặc đóng cửa đón khách tham quan là biện pháp có thể được cân nhắc nhằm bảo vệ giá trị văn hóa – tôn giáo của ngôi chùa.

chua-wat-pha-lat.jpg
Ảnh klook

Trước đó, dư luận Thái Lan từng phản ứng gay gắt trước hình ảnh một nhóm nữ du khách mặc bikini vui chơi tại khu vực gần hào nước xung quanh thành phố Chiang Mai, sát chùa Wat Ratchamonthian. Những vụ việc liên tiếp được xem là hồi chuông cảnh báo về ý thức ứng xử của du khách tại các điểm linh thiêng.

Wat Pha Lat nằm dưới chân núi Doi Suthep, cách trung tâm Chiang Mai khoảng 7 km, nổi tiếng với không gian yên tĩnh, rừng cây bao quanh và thác nước tự nhiên. Khác với những ngôi chùa đông đúc trong thành phố, nơi đây được nhiều người tìm đến để thiền định, tĩnh tâm và trải nghiệm đời sống tâm linh. Chính vì vậy, việc giữ gìn sự tôn nghiêm của Wat Pha Lat không chỉ là trách nhiệm của nhà chùa mà còn phụ thuộc vào ý thức và sự tôn trọng của mỗi du khách.

