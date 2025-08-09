Hà Nội

Dự đoán ngày mới 10/8/2025 cho 12 con giáp: Sửu thảnh thơi, Tý trắc trở

Giải mã

Dự đoán ngày mới 10/8/2025 cho 12 con giáp: Sửu thảnh thơi, Tý trắc trở

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu thảnh thơi, có nhiều thời gian cho gia đình, trong khi Tý liên tục gặp trắc trở, thử thách.

Tâm Anh (theo D1xz)
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 10/8/2025, vận thế của người tuổi Tý trắc trở. Tình cảm: Tuổi Tý cố gắng giữ hòa khí, tránh gây xung đột với bạn bè. Công việc: Con giáp này có một ngày làm việc nhiều trắc trở khi liên tục gặp thử thách. Tiền bạc: Tuổi Tý đừng vội tin người mà bị mất tiền.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, vận thế của người tuổi Sửu ngày 10/8/2025 thảnh thơi. Tình cảm: Tuổi Sửu thảnh thơi, có nhiều thời gian cho gia đình và kế hoạch cá nhân. Công việc: Con giáp này hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong thời gian ngắn. Tiền bạc: Tuổi Sửu quản lý tài chính một cách khoa học.
Vận thế ngày 10/8/2025 của người tuổi Dần vội vàng. Tình cảm: Tuổi Dần vội vàng tới buổi hẹn với người yêu sau khi làm xong việc. Công việc: Con giáp này cố gắng hoàn thành khối lượng công việc lớn để không dồn sang hôm sau. Tiền bạc: Người tuổi Dần chi tiêu hợp lý, có một khoản để dành.
Vận thế ngày 10/8/2025 của người tuổi Mão đáng yêu. Tình cảm: Người tuổi Mão vô tư, đáng yêu nên được nhiều người quý mến. Công việc: Con giáp này tìm hiểu kỹ tình hình để có chiến lược phát triển dự án phù hợp. Tiền bạc: Người tuổi Mão có tài chính khá tốt, đầu tư mang về lợi nhuận.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 10/8/2025, vận thế của người tuổi Thìn sốt ruột. Tình cảm: Con giáp này có thể sốt ruột khi nửa kia mãi chưa thể đưa ra quyết định. Công việc: Tuổi Thìn giữ vững nguyên tắc làm việc, không thiên vị bất cứ ai. Tiền bạc: Người tuổi Thìn có kinh tế vững vàng.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 10/8/2025, vận thế của người tuổi Tỵ kiên cường. Tình cảm: Con giáp này đừng quá để ý cái nhìn của người khác về chuyện yêu đương của mình. Công việc: Tuổi Tỵ có ý chí kiên cường, gặp khó khăn không lùi bước để đạt được mục tiêu. Tiền bạc: Người tuổi Tỵ có thể giành được hợp đồng lớn giúp tăng doanh thu.
Vận thế ngày 10/8/2025 của người tuổi Ngọ lưu luyến. Tình cảm: Tuổi Ngọ có thể lưu luyến không nỡ chia tay khi bạn thân tới "vùng trời" mới. Công việc: Con giáp này chỉnh sửa kế hoạch cho tới khi đạt yêu cầu. Tiền bạc: Người tuổi Ngọ đừng mua sắm quá nhiều thứ mà không dùng mấy.
Vận thế ngày 10/8/2025 của người tuổi Mùi khẩn trương. Tình cảm: Người tuổi Mùi hãy chia sẻ nhiều hơn với nửa kia để cặp đôi hiểu nhau hơn. Công việc: Con giáp này khẩn trương hoàn thành công đoạn cuối cùng trước khi thử nghiệm sản phẩm hoặc công nghệ mới. Tiền bạc: Người tuổi Mùi có mức thu nhập khá tốt.
Vận thế ngày 10/8/2025 cho thấy tuổi Thân trăn trở. Tình cảm: Con giáp này hãy thành thật với cảm xúc của mình khi gặp được chân ái. Công việc: Tuổi Thân có thể trăn trở, băn khoăn tìm cách giải quyết vấn đề phát sinh. Tiền bạc: Con giáp này kiểm soát tài chính để tránh rủi ro khi kinh doanh.
Vận thế ngày 10/8/2025 của người tuổi Dậu "đỏ vận". Tình cảm: Người tuổi Dậu tận hưởng niềm vui bên người mình thương. Công việc: Con giáp này gặp được nhiều may mắn khi mọi việc tiến hành suôn sẻ theo kế hoạch. Tiền bạc: Người tuổi Dậu có thể đạt được lợi nhuận khủng nhờ đầu tư đúng thời điểm.
Vận thế ngày 10/8/2025 cho thấy người tuổi Tuất trách nhiệm. Tình cảm: Tuổi Tuất sống có trách nhiệm, không để người nhà phải chịu khổ. Công việc: Con giáp này hãy giữ sự điềm tĩnh khi tranh luận với đồng nghiệp tránh gây căng thẳng. Tiền bạc: Người tuổi Tuất hãy thảo luận với người nhà về kế hoạch mua nhà, xe hay những thứ giá trị lớn.
Vận thế ngày 10/8/2025 của người tuổi Hợi khá tốt. Tình cảm: Con giáp này và nửa kia ngày càng hòa hợp. Công việc: Tuổi Hợi không phụ sự tin tưởng của cấp trên, chứng minh thực lực qua những con số thực tế. Tiền bạc: Con giáp này có thể được tăng lương, thưởng lớn, thậm chí trúng độc đắc. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).
Mời độc giả xem video: Từ 2024 - 2028: Bốn con giáp lộc rơi ngay cửa, dễ kiếm bộn tiền.
