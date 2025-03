Thu hồi ghế ăn dặm Babyjoy do nguy cơ gây nguy hiểm cho trẻ

Theo Sở hữu Trí tuệ, Costway, thương hiệu thuộc Goplus Corporation (Fontana, California, Hoa Kỳ), chính thức thông báo thu hồi khoảng 4.400 ghế ăn dặm Babyjoy do những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến an toàn trẻ em.

Theo thông tin từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), sản phẩm thu hồi bị phát hiện vi phạm Đạo luật Ngủ an toàn cho trẻ em của liên bang Hoa Kỳ khi được thiết kế với góc nghiêng lớn hơn 10 độ, tiềm ẩn nguy cơ ngạt thở chết người nếu trẻ ngủ trên ghế. Chưa hết, khoảng cách giữa ghế ngồi và khay ăn quá rộng, khiến trẻ có thể bị kẹt, vi phạm các quy định an toàn liên bang về ghế cao.

Ghế ăn dặm Babyjoy có thiết kế gập gọn, gồm các màu hồng (mã BB5656PI), be (mã BB5656BE) và xám (mã BB5656GR). Ghế được trang bị giá đỡ chân, khay tháo rời, đệm ghế in họa tiết ngôi sao, cùng bốn bánh xe có khóa. Người dùng có thể điều chỉnh độ cao và độ nghiêng. Tên “Babyjoy” được in phía trước khay, còn nhãn “Goplus Corp” xuất hiện ở lưng ghế. Sản phẩm được bán trực tuyến trên Amazon.com, Walmart.com, Costway.com và Shein.com từ tháng 11/2022 đến tháng 11/2024, giá dao động từ 70 USD đến 110 USD.

Sản phẩm trong diện thu hồi. Ảnh: CPSC

Costway kêu gọi người tiêu dùng lập tức ngừng sử dụng ghế và liên hệ công ty để được hoàn tiền toàn bộ. Người tiêu dùng có hai lựa chọn: Trả sản phẩm bằng nhãn vận chuyển miễn phí hoặc gửi ảnh ghế đã phá hủy qua email. Sau khi xác nhận, Costway sẽ hoàn tiền. Công ty cũng đang chủ động liên lạc với những khách hàng đã mua sản phẩm.

Hiện tại, chưa có báo cáo về thương tích hay sự cố liên quan đến ghế Babyjoy. Tuy nhiên, động thái thu hồi được thực hiện để ngăn chặn rủi ro tiềm ẩn. Sản phẩm này được sản xuất tại Trung Quốc và mang mã thu hồi 25-166.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn sản phẩm dành cho trẻ em , đặc biệt là các mặt hàng nhập khẩu. Người tiêu dùng tại Việt Nam, nếu đã mua ghế Babyjoy qua các nền tảng quốc tế, cần kiểm tra và hành động kịp thời để đảm bảo an toàn cho con nhỏ.

Trước đó, VietQ.vn đưa tin, thương hiệu Cybex tự nguyện thu hồi một số mẫu ghế ngồi ô tô cho trẻ sơ sinh do phát hiện lỗi khiến dây đai an toàn có thể bị bung ra, làm tăng nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm.

Theo Cybex, dòng ghế Aton G Swivel, bao gồm cả phiên bản tích hợp chức năng SensorSafe, nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Thông báo từ Bộ Giao thông Vận tải Canada cho biết, các sản phẩm được sản xuất từ tháng 6/2023 đến ngày 10/5/2024 bị thu hồi, với tổng số hơn 1.800 sản phẩm.

Người dùng có thể kiểm tra mã model trên nhãn dán ở đáy ghế. Những mã model bị ảnh hưởng bao gồm: 522004175, 522004177, 522004179, 522004181, 522004801 và 522004803.

Cybex cho biết, lỗi xảy ra khi ghế ngồi bị trượt hoặc va chạm với cạnh sắc của bàn, quầy hoặc cạnh đế xoay của ghế. Điều này có thể làm cong móc giữ dây đai, khiến chốt bị trượt ra ngoài. Phụ huynh có thể nhận biết vấn đề này khi kiểm tra độ chặt của dây đai khi cố định trẻ. Nếu chốt giữ dây đai bị mất, dây đai sẽ tách khỏi ghế tại điểm neo ở hông, khiến trẻ không được cố định an toàn trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Cybex đang tự nguyện thu hồi một số ghế ô tô dành cho trẻ sơ sinh sau khi phát hiện lỗi khiến dây đai an toàn của ghế bị tuột ra, làm tăng nguy cơ trẻ bị thương khi va chạm. Ảnh: Cybex

Để khắc phục lỗi, từ ngày 4/4/2025, Cybex sẽ cung cấp bộ cập nhật miễn phí cho tất cả chủ sở hữu ghế bị ảnh hưởng. Bộ sản phẩm này bao gồm một thiết bị giúp cố định dây đai và chốt neo, ngay cả khi móc giữ bị cong. Hướng dẫn lắp đặt sẽ được gửi kèm trong bộ cập nhật. Người dùng có thể đăng ký nhận bộ cập nhật trực tuyến hoặc liên hệ Cybex qua số điện thoại.

Trước khi nhận được bộ cập nhật, Cybex khuyến nghị khách hàng kiểm tra móc giữ dây đai. Nếu phát hiện móc bị cong, không sử dụng ghế và liên hệ hãng để được hỗ trợ. Cybex cũng không khuyến khích người dùng trả sản phẩm lại cho cửa hàng, thay vào đó, hãng đề nghị khách hàng liên hệ trực tiếp để nhận bộ cập nhật hoặc giải đáp thắc mắc về đợt thu hồi này.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Canada, hiện Bộ Y tế Canada chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp chấn thương nào liên quan đến lỗi này. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Cybex vẫn quyết định thu hồi và khắc phục lỗi trên các sản phẩm bị ảnh hưởng.

Sản phẩm ghế ngồi ô tô cho trẻ Cybex Aton G Swivel hiện đã được phân phối tại Việt Nam thông qua các cửa hàng chuyên dụng đồ dùng cho trẻ em và đại lý ủy quyền. Nếu gặp vấn đề liên quan đến sản phẩm bị thu hồi, người dùng có thể liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Cybex Việt Nam hoặc truy cập trang website của hãng để được hướng dẫn cụ thể và nhận bộ cập nhật miễn phí.