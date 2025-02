Nhóm thực phẩm tốt cho người bị viêm phổi

Theo Sở Y tế Nghệ An, viêm phổi là một bệnh nhiễm trùng phổi do các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus và nấm gây ra. Trong điều kiện bình thường, hệ thống miễn dịch nguyên vẹn của cơ thể có thể ngăn chặn vi trùng xâm chiếm hệ hô hấp. Tuy nhiên, khả năng miễn dịch có thể suy yếu nếu bị nhiễm khuẩn. Trong những điều kiện như vậy, hệ thống miễn dịch không thể chống lại vi khuẩn một cách hiệu quả.

Khi bị viêm phổi người bệnh cần đi khám để được điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp, bổ sung thực phẩm bổ dưỡng giúp duy trì phổi khỏe mạnh và ngăn ngừa sự phát triển của nhiễm trùng đường hô hấp, giúp tăng tốc độ phục hồi.

Ảnh minh hoạ/ Vinmec.vn

Một số loại thực phẩm tốt cho phổi bao gồm:

Rau họ cải: Những loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ, bắp cải... có chứa chất oxy hóa nên sẽ giúp cho cơ thể loại bỏ độc tố và các gốc tự do. Bạn có thể bổ sung các loại rau này vào thực đơn hàng ngày để giúp lá phổi khỏe mạnh.

Thực phẩm chứa carotene: Carotene là một chất oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa những tác động gây ung thư phổi. Carotene đặc biệt có nhiều trong các loại rau quả có màu cam hoặc đỏ. Cà rốt chính là sự lựa chọn tuyệt vời có thể giúp bảo vệ lá phổi của bạn.

Thực phẩm chứa axit béo Omega-3: Axit béo Omega-3 rất có lợi đối với sức khỏe. Các thực phẩm giàu axit béo Omega-3 có thể kể đến như: Cá (cá hồi, cá thu, cá ngừ,...), các loại hạt (hạt óc chó, hạnh nhân,..)....đều có thể thêm vào thực đơn hàng ngày để giúp bảo vệ lá phổi luôn khỏe mạnh.

Thực phẩm chứa folate (vitamin B9): Những thực phẩm chứa folate rất tốt trong việc ngăn ngừa các bệnh về ung thư, đặc biệt là ung thư phổi. Những loại thực phẩm tốt cho phổi, giàu folate có thể bổ sung hàng ngày chính là rau chân vịt, măng tây, củ cải và đậu lăng....

Tỏi: Trong tỏi có chứa hàm lượng allicin cao, có tác dụng giảm viêm, chống nhiễm trùng và phá bỏ các gốc tự do để hỗ trợ điều trị các bệnh lý ở phổi. Có thể khẳng định tỏi là một trong những thực phẩm tốt cho bệnh phổi mà ai cũng có thể dùng.

Thực phẩm chứa vitamin C: Vitamin C đóng một vai trò quan trọng đối với cơ thể. Ăn nhiều các loại thực phẩm chứa lượng vitamin C như kiwi, ớt chuông xanh và ớt chuông đỏ, cam, chanh, bưởi, nước ép rau củ, cà chua, dứa, xoài, dưa hấu.... sẽ giúp cho phổi của bạn vận chuyển oxy đến toàn bộ cơ thể một cách hiệu quả nhất.

Quả họ dâu: Các loại quả họ dâu là thực phẩm tốt cho phổi bởi nó chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, polyphenol anthocyanin, beta-carotene, lutein và zeaxanthin. Các chất chống oxy hóa này sẽ giúp bảo vệ phổi khỏi dịch bệnh, nhiễm trùng và giảm các nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Táo là một trong những loại thực phẩm tốt cho phổi bởi nó có chứa các vi chất và vitamin giúp duy trì chức năng hô hấp, đồng thời ngăn ngừa các bệnh về phổi.

Gừng và nghệ: Các chức năng kháng viêm có trong gừng và nghệ sẽ lọc những chất ô nhiễm còn sót lại trong phổi, bổ sung lượng lớn curcumin để loại bỏ các tế bào ung thư.

Bưởi: Theo nghiên cứu, những khoáng chất và vitamin có trong quả bưởi rất tốt trong việc đẩy lùi các tế bào ung thư ở phổi, đồng thời hạn chế được diễn biến xấu của bệnh.

Nước: Nước có thể giúp làm tăng lưu thông máu tới các cơ quan ở cơ thể, trong đó có phổi. Uống nhiều nước sẽ giúp loại bỏ những độc tố và bảo vệ lá phổi luôn khỏe mạnh.

Lựu: Trong quả lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa nên rất có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, những chất dinh dưỡng trong lựu có thể làm chậm quá trình phát triển của khối u phổi ở người bệnh.

Thực phẩm chứa magie: Magie là 1 loại khoáng chất thường được các bác sĩ đề nghị bổ sung cho người mắc bệnh lý ở phổi. Nguyên nhân là bởi nó có thể giúp tăng dung tích phổi và tăng hiệu quả của quá trình hô hấp.

Tóm lại, nếu bạn muốn làm sạch và giữ cho phổi khỏe mạnh thì hãy rèn luyện thói quen tập thể dục, không hút thuốc, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với môi trường ô nhiễm và đồng thời xây dựng chế độ ăn uống khoa học, hợp lý với các loại thực phẩm tốt cho phổi.