2 mỹ phẩm của Công ty Hana HP Group bị thu hồi toàn quốc

Ngày 11/4, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ký quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm lưu thông có nhãn không đáp ứng quy định của Công ty cổ phần Hana HP Group (địa chỉ tầng 5 Tòa tháp ngôi sao Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Căn cứ biên bản làm việc ngày 14/3 giữa Cục Quản lý Dược và Công ty Cổ phần Hana HP Group, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 sản phẩm Usolab Vita Ion C Solution, số tiếp nhận Phiếu công bố 203251/23/CBMP-QLD cấp ngày 2/6/2023 và sản phẩm Usolab Vita Ion C Powder, số tiếp nhận Phiếu công bố 203209/23/CBMP-QLD cấp ngày 2/6/2023. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Hana HP Group tổ chức chịu trách nhiệm đưa ra thị trường; Nhà sản xuất là MELROSEKOREA, Korea.

Một phần công văn số 1071/QLD-MP ngày 11/4/2025 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm lưu thông có nhãn không đáp ứng quy định của Công ty Cổ phần Hana HP Group. Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi do mỹ phẩm lưu thông có nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 2 sản phẩm Usolab Vita Ion C Solution và Usolab Vita Ion C Powder nêu trên, trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm. Đồng thời, tiến hành thu hồi sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty Cổ phần Hana HP Group, phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 2 sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Trường hợp không loại bỏ yếu tố vi phạm (không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa) thì buộc tiêu hủy sản phẩm Usolab Vita Ion C Solution và Usolab Vita Ion C Powder nêu trên theo quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐCP.

Cùng với đó, công ty phải gửi báo cáo thu hồi 2 sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/5.

Đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội giám sát Công ty Cổ phần Hana HP Group trong việc thực hiện thu hồi 2 sản phẩm không đáp ứng quy định, báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/5.