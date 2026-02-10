Hà Nội

DJ Mie gây sốt với series 'khui hàng bom' hài hước và duyên dáng

Khác với hình tượng mỹ nhân nóng bỏng trên sân khấu, DJ Mie trong những video 'khui hàng bom' gây ấn tượng bởi sự hài hước, lầy lội nhưng đầy duyên dáng.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, DJ Mie đã khiến người hâm mộ được một phen "cười ra nước mắt" khi đăng tải đoạn video khui hàng bom đầy kịch tính. Vốn nổi tiếng là một mỹ nhân có gu thời trang cực chất trên sân khấu, nhưng khi đối mặt với những món đồ "trời ơi đất hỡi" từ hàng bom, cô nàng lại lộ rõ tính cách lầy lội và cực kỳ duyên dáng. (Ảnh: FBNV)
Đúng với tinh thần "hàng bom" (những đơn hàng bị hoàn trả, không rõ nội dung bên trong), DJ Mie đã dẫn dắt khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Những món đồ được khui ra khiến chính chủ cũng phải "ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa". (Ảnh: FBNV)
Những món đồ "trời ơi đất hỡi" có thể kể đến như: Chiếc áo rộng thùng thình với chất liệu bóng bẩy, thiết kế lạc quẻ khiến nữ DJ chỉ biết câm nín khi ướm thử, những thỏi son không rõ nguồn gốc, màu sắc rực rỡ đến mức khiến cô nàng chỉ biết khóc ròng...(Ảnh: FBNV)
Điểm nhấn gây bão nhất chính là chiếc mũ bảo hiểm "hoàng thượng" độc lạ. Hình ảnh Mie đội chiếc mũ vàng rực rỡ, trang trí cầu kỳ như trang phục cổ trang khiến cư dân mạng "cười nghiêng ngả". (Ảnh: FBNV)
Đây không phải là lần đầu tiên Mie thử sức với bộ môn này. Trước đó, cô đã được biết đến là một tín đồ trung thành của việc săn và khui hàng bom. Dù đồ khui ra hầu hết đều không hữu dụng, nhưng cách cô nàng xử lý tình huống lại cực kỳ cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Lối nói chuyện duyên dáng, biểu cảm hài hước pha chút lầy lội chính là 'vũ khí' giúp các video khui hàng của Mie thu hút hàng triệu lượt xem. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ dừng lại ở việc khoe đồ, sức hút của DJ Mie nằm ở sự tương tác chân thật và năng lượng tích cực. Khán giả không chỉ xem để biết món đồ bên trong là gì, mà còn để thưởng thức màn "tấu hài" tự nhiên của nữ DJ xinh đẹp. (Ảnh: FBNV)
Có thể thấy, giữa những video được dàn dựng công phu, sự giản dị và hài hước của DJ Mie khi khui những món đồ "bất ổn" lại tạo nên một làn gió mới, khẳng định sức hút không nhỏ của cô nàng ngoài lĩnh vực âm nhạc. (Ảnh: FBNV)
Sự lầy lội trong những video khui hàng bom là một khía cạnh gần gũi khác của DJ Mie, bởi khi đứng sau bàn mix, cô nàng hoàn toàn lột xác thành một nghệ sĩ đầy bản lĩnh và cuốn hút. Được mệnh danh là "Búp bê DJ" của làng nhạc Việt, Mie luôn biết cách làm chủ sân khấu bằng nguồn năng lượng bùng nổ và kỹ năng xử lý âm nhạc điêu luyện. (Ảnh: FBNV)
Phong cách thời trang sân khấu của Mie cũng được đánh giá là rất có gu. Cô ưu tiên những thiết kế năng động, cá tính nhưng vẫn quyến rũ, khoe khéo vòng eo thon gọn trứ danh. (Ảnh: FBNV)
