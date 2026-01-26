Hà Nội

Xã hội

Điện lực Phú Thọ xuyên đêm khắc phục sự cố cột điện 110kV

Sự cố giao thông làm đổ cột điện 110kV gây gián đoạn vận hành lưới điện. Ngành điện Phú Thọ đã kịp thời xử lý, đảm bảo cấp điện trở lại sớm nhất cho khách hàng.

Nguyễn Hinh

Khoảng 06h04 ngày 25/01, tại khu 8, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Sau va chạm, một xe đâm vào cột điện, làm ảnh hưởng đến vận hành lưới điện khu vực.

1290602203801133319.jpg
Ngành điện Phú Thọ xuyên đêm khắc phục sự cố.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty Điện lực Phú Thọ đã chủ động cô lập điểm sự cố, tổ chức điều tiết và chuyển tải linh hoạt trên lưới điện, qua đó đảm bảo toàn bộ khách hàng được cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất, hạn chế thấp nhất tác động đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Song song với công tác đảm bảo cấp điện, Công ty Điện lực Phú Thọ chỉ đạo Xí nghiệp Lưới điện cao thế Phú Thọ cùng các phòng chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp kỹ thuật và huy động nhân lực, phương tiện, vật tư để khẩn trương khắc phục triệt để hậu quả sự cố.

Theo đánh giá ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, thống kê theo quy định. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do phương tiện giao thông va chạm trực tiếp vào cột điện, hiện đang được điều tra, làm rõ.

Công ty Điện lực Phú Thọ khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông gần hành lang an toàn lưới điện cao áp cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông, không xâm phạm hành lang bảo vệ công trình điện và kịp thời thông báo cho ngành điện khi phát hiện nguy cơ mất an toàn. Đơn vị cam kết tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

