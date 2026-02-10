Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Danh tính hot girl khiến fan 'chao đảo' khi diện bikini khoe dáng trên tuyết

Cộng đồng trẻ

Danh tính hot girl khiến fan 'chao đảo' khi diện bikini khoe dáng trên tuyết

Mặc kệ cái lạnh âm độ của trời tuyết, hot girl Dumy Ngô vẫn khiến cộng đồng mạng 'bỏng mắt' khi diện bikini khoe trọn đường cong rực lửa.

Trầm Phương
Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước loạt ảnh một cô gái diện bikini mỏng manh, tự tin thả dáng giữa khung cảnh tuyết trắng xóa. Danh tính của mỹ nhân này nhanh chóng được xác định là Dumy Ngô - cái tên không còn quá xa lạ trong cộng đồng những người yêu thích cái đẹp và phong cách quyến rũ.(Ảnh: IGNV)
Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước loạt ảnh một cô gái diện bikini mỏng manh, tự tin thả dáng giữa khung cảnh tuyết trắng xóa. Danh tính của mỹ nhân này nhanh chóng được xác định là Dumy Ngô - cái tên không còn quá xa lạ trong cộng đồng những người yêu thích cái đẹp và phong cách quyến rũ.(Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh đang gây bão, Dumy Ngô xuất hiện giữa một vùng núi rừng phủ đầy tuyết trắng. Thay vì diện những bộ đồ bảo hộ hay áo khoác dày sụ như thường thấy, cô nàng lại chọn cho mình bộ bikini mỏng manh, kết hợp cùng phụ kiện là mũ lông, găng tay và một chiếc áo khoác lông hờ hững. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh đang gây bão, Dumy Ngô xuất hiện giữa một vùng núi rừng phủ đầy tuyết trắng. Thay vì diện những bộ đồ bảo hộ hay áo khoác dày sụ như thường thấy, cô nàng lại chọn cho mình bộ bikini mỏng manh, kết hợp cùng phụ kiện là mũ lông, găng tay và một chiếc áo khoác lông hờ hững. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khoe trọn đường cong chữ S mềm mại, vòng eo thon gọn và làn da trắng sứ nổi bật giữa nền tuyết. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khoe trọn đường cong chữ S mềm mại, vòng eo thon gọn và làn da trắng sứ nổi bật giữa nền tuyết. (Ảnh: IGNV)
Sự táo bạo này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Nhiều người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi cho nhan sắc và sự hy sinh "vì nghệ thuật" của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Sự táo bạo này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Nhiều người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi cho nhan sắc và sự hy sinh "vì nghệ thuật" của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Ngược lại, Dumy Ngô cũng phải nhận về không ít "gạch đá". Nhiều bình luận cho rằng phong cách ăn mặc này là quá "mát mẻ", có phần phản cảm và không phù hợp với bối cảnh thời tiết khắc nghiệt. (Ảnh: IGNV)
Ngược lại, Dumy Ngô cũng phải nhận về không ít "gạch đá". Nhiều bình luận cho rằng phong cách ăn mặc này là quá "mát mẻ", có phần phản cảm và không phù hợp với bối cảnh thời tiết khắc nghiệt. (Ảnh: IGNV)
Một số người dùng mạng cảnh báo việc diện đồ quá ngắn giữa tuyết có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. (Ảnh: IGNV)
Một số người dùng mạng cảnh báo việc diện đồ quá ngắn giữa tuyết có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. (Ảnh: IGNV)
Dumy Ngô có tên thật là Ngô Thị Mỹ Duyên, sinh năm 1993 tại TP Hồ Chí Minh. Cô nàng từng được mệnh danh là "hot girl xế khủng" bởi niềm đam mê với việc lái xe phân khối lớn. (Ảnh: IGNV)
Dumy Ngô có tên thật là Ngô Thị Mỹ Duyên, sinh năm 1993 tại TP Hồ Chí Minh. Cô nàng từng được mệnh danh là "hot girl xế khủng" bởi niềm đam mê với việc lái xe phân khối lớn. (Ảnh: IGNV)
Từ một nhân viên văn phòng có ngoại hình nhỏ bé, niềm đam mê tốc độ đã thôi thúc Dumy Ngô tìm đến bộ môn Gym để có đủ sức khỏe theo đuổi đam mê tốc độ.(Ảnh: IGNV)
Từ một nhân viên văn phòng có ngoại hình nhỏ bé, niềm đam mê tốc độ đã thôi thúc Dumy Ngô tìm đến bộ môn Gym để có đủ sức khỏe theo đuổi đam mê tốc độ.(Ảnh: IGNV)
Hiện tại, cô nàng là một hot girl, người mẫu ảnh sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram và Facebook. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, cô nàng là một hot girl, người mẫu ảnh sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram và Facebook. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng vốn định hình cho mình phong cách sexy, quyến rũ và thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện bikini hay trang phục cắt xẻ táo bạo. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng vốn định hình cho mình phong cách sexy, quyến rũ và thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện bikini hay trang phục cắt xẻ táo bạo. (Ảnh: IGNV)
Dù vấp phải những phản hồi tiêu cực, không thể phủ nhận cái tên Dumy Ngô thu hút lượng người theo dõi lớn cùng sức ảnh hưởng nhất định. (Ảnh: IGNV)
Dù vấp phải những phản hồi tiêu cực, không thể phủ nhận cái tên Dumy Ngô thu hút lượng người theo dõi lớn cùng sức ảnh hưởng nhất định. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Dumy Ngô #hot girl #bikini #tuyết #ảnh nóng #mỹ nhân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT