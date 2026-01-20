Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu thành công bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện khi chơi tennis

Người dân cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý tim mạch; khi có dấu hiệu đau tức ngực, khó thở cần đi khám ngay.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã cấp cứu thành công một trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện nhờ triển khai đồng bộ kỹ thuật VA-ECMO và can thiệp mạch vành khẩn cấp, mang lại cơ hội sống cho người bệnh trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Bệnh nhân Nguyễn M.Đ (SN 1973, Việt Hưng, Hà Nội) được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu (Glasgow 3 điểm), không bắt được mạch, không nghe được tim, sau khi đột ngột ngã gục ngay sau khi chơi thể thao.

Thời gian từ lúc ngã gục đến khi nhập viện khoảng 10 phút và chưa được sơ cứu ban đầu trên đường đi.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao. Điện tâm đồ ghi nhận vô tâm thu, sau đó xuất hiện rung thất dai dẳng không đáp ứng với sốc điện. Trước tình trạng nguy kịch, VA-ECMO được triển khai kịp thời để duy trì tuần hoàn và oxy hóa cho cơ thể.

VA-ECMO không phải là phương pháp điều trị nguyên nhân, mà đóng vai trò “cầu nối sự sống”, tạo thời gian vàng để các bác sĩ xử trí căn nguyên như can thiệp mạch vành, phẫu thuật tim, hồi phục chức năng tim.

ngung-tuan-hoan.jpg
Bệnh nhân dự kiến sẽ ra viện trong vài ngày tới - Ảnh BVCC

Hiện nay có rất ít bệnh viện triển khai được kỹ thuật VA-ECMO, việc triển khai kỹ thuật kịp thời có thể giảm tổn thương não, tăng tỷ lệ sống và hồi phục cho người bệnh.

Sau khoảng 1 giờ, bệnh nhân được chuyển phòng can thiệp mạch vành. Kết quả chụp mạch cho thấy hẹp 99% động mạch vành trái trước (LAD) và 99% động mạch mũ (LCx). Các bác sĩ đã đặt 3 stent, phục hồi dòng chảy TIMI III, tưới máu cơ tim tốt.

Bệnh nhân tiếp tục được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Sau 5 ngày ngừng ECMO, 1 tuần rút ống nội khí quản, hiện bệnh nhân tỉnh táo (Glasgow 14 điểm), cơ lực cải thiện, đang tập phục hồi chức năng và dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

BSCKI Đỗ Anh Sơn – Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc cho biết: “Kỹ thuật ECMO và can thiệp mạch vành đã được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong nhiều năm, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân nguy kịch tưởng chừng không còn hy vọng”.

"Người dân cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý tim mạch; khi có dấu hiệu đau tức ngực, khó thở cần đi khám ngay. Trong quá trình tập luyện thể thao, tránh gắng sức quá mức; nếu xuất hiện choáng váng, khó thở, đau ngực cần dừng tập và nghỉ ngơi ngay", TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đưa ra khuyến cáo.

Sống Khỏe

Nhịp nhanh trên thất dễ ngừng tim đột ngột

Bệnh nhân 63 tuổi thoát khỏi nguy hiểm sau khi được điều trị kịp thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của phát hiện sớm các rối loạn nhịp tim.

Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Tho) vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp nhịp nhanh trên thất, giúp người bệnh nhanh chóng ổn định tình trạng sức khỏe và xuất viện an toàn.

Người bệnh là ông T. (63 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng khó thở, hoa mắt, chóng mặt nhiều, cảm giác hồi hộp, đánh trống ngực liên tục, kèm theo đau tức ngực, hụt hơi, các triệu chứng tăng lên rõ rệt khi thay đổi tư thế.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau ngực dữ dội, người đàn ông 66 tuổi sốc tim nguy kịch trên bàn can thiệp

Chuyên gia Bệnh viện Quảng Ninh đã sử dụng kỹ thuật ECMO và Hybrid ECMO trong 9 ngày để hồi sinh bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch.

Với việc triển khai thành công kỹ thuật Hybrid ECMO (VVA-ECMO) – một trong những kỹ thuật hồi sức phức tạp nhất, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, chống độc – Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã cứu sống ngoạn mục một bệnh nhân nam 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc, bệnh ba thân động mạch vành phức tạp.

Cuộc chạy đua từ phòng can thiệp đến giường hồi sức

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hồi sức thành công bệnh nhi 15 tuổi ngừng tim vì đuối nước

Chỉ một phút lơ là, thiếu giám sát của người lớn cũng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và cứu sống một bệnh nhi 15 tuổi ở Hà Nội trong tình trạng hôn mê sâu sau đuối nước tại nhà, nguy cơ tử vong rất cao.

Theo người trực tiếp cứu hộ và đưa vào viện, em G.B bị trượt chân ngã xuống hồ sâu trong lúc câu cá. Khi được phát hiện và đưa lên bờ, em đã rơi vào tình trạng hôn mê, tím tái, ngừng thở và ngừng tuần hoàn.

Xem chi tiết

