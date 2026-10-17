Cử tri lo lắng lừa đảo bằng AI, ô nhiễm không khí và lãng phí trụ sở dôi dư

Người dân vẫn lo ngại về lừa đảo trên không gian mạng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường...

Sáng 17/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, bên cạnh sự đồng tình, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, người dân vẫn lo ngại về lừa đảo trên không gian mạng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, thủ tục hành chính và tình trạng lãng phí trụ sở sau sáp nhập.

Cử tri ghi nhận kết quả phát triển kinh tế - xã hội

Theo báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, cơ quan này đã nhận được 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân cả nước và 2.805 ý kiến, kiến nghị trên nền tảng Mặt trận số 24/7.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Quốc hội media.

Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và việc cải thiện đời sống người dân được ghi nhận, đánh giá tích cực.

Đáng chú ý, báo cáo nêu kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026, với quý sau tăng cao hơn quý trước; riêng quý III/2026 đạt 9,95%, được đánh giá là mức tăng trưởng cao trên thế giới.

Cử tri, Nhân dân trong nước và đồng bào ở nước ngoài cũng bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Người dân mong muốn các chủ trương lớn, nghị quyết của Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, cử tri đánh giá cao những nỗ lực của Quốc hội trong công tác lập pháp; sự điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược, phát triển kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sau hơn một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được đánh giá cơ bản hoạt động hiệu quả. Cử tri ghi nhận sự chủ động của cấp xã, phường trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách an sinh và sự quan tâm điều chỉnh, nâng mức phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, người dân đánh giá cao các chính sách chăm lo người nghèo, đối tượng yếu thế, người có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng nhận được sự quan tâm, đồng tình của Nhân dân.

Đối với giáo dục và y tế, báo cáo ghi nhận việc mở rộng cơ hội học tập, tăng cường đầu tư cho vùng khó khăn. Đầu năm học 2026 - 2027, đã có 108 trường phổ thông nội trú liên cấp được hoàn thành. Cử tri đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân, hướng tới chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng tình của người dân.

Lo ngại lừa đảo bằng AI, ô nhiễm không khí và thủ tục hành chính chậm

Bên cạnh những kết quả được ghi nhận, báo cáo chỉ ra nhiều vấn đề khiến cử tri và Nhân dân băn khoăn, lo lắng.

Đại biểu Quốc hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội media.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết, những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới được cho là có thể tiếp tục tác động đến chuỗi cung ứng, hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân.

Tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng cũng là mối lo ngại đáng chú ý, đặc biệt là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản. Cử tri còn lo lắng trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, tình trạng bạo lực trong thanh thiếu niên, nguy cơ cháy nổ, tai nạn giao thông và đuối nước.

Vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả tiếp tục khiến người dân quan tâm. Báo cáo cũng đề cập những lo ngại về hành vi tiêu cực, gian lận trong thi cử xảy ra ở một vài nơi; tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí và ngập úng tại một số thành phố lớn chưa được xử lý triệt để.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, cử tri phản ánh tiến độ tại một số địa phương còn chậm do hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, dữ liệu chưa thực sự liên thông. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số nơi còn chậm trễ, gây phiền hà cho người dân.

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, khối lượng công việc của những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở gia tăng đáng kể, tạo thêm áp lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một vấn đề khác được cử tri quan tâm là tiến độ chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính còn chậm, dẫn đến nguy cơ xuống cấp, lãng phí.

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm việc phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết.

Đồng thời, cần đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng công nghệ, tăng cường kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, phục vụ người dân tốt hơn.

Đối với lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở, Đoàn Chủ tịch kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần được bảo đảm trong quá trình xây dựng luật và văn bản hướng dẫn thi hành.

Về phát triển kinh tế tư nhân, Chính phủ được kiến nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội tham gia hệ sinh thái chuyển đổi số, tăng cường kết nối với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, cần nghiên cứu giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, thủ tục đơn giản, hỗ trợ duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Đoàn Chủ tịch kiến nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai thêm những giải pháp căn cơ, chiến lược nhằm phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm công nghệ cao, nhất là các thủ đoạn đánh cắp dữ liệu cá nhân để lừa đảo.

Báo cáo cũng đề nghị tăng cường kiểm soát tình trạng sản xuất, mua bán hàng giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn và sử dụng chất tạo nạc Salbutamol trong chăn nuôi; rà soát, khắc phục nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở, nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống tai nạn giao thông, nhất là giao thông đường thủy, và đuối nước.

Đáng chú ý, Đoàn Chủ tịch kiến nghị nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân, bảo đảm câu trả lời đúng trọng tâm, làm rõ kết quả, tiến độ và trách nhiệm giải quyết. Đối với những kiến nghị được phản ánh nhiều lần hoặc vụ việc tồn đọng, kéo dài, cần tập trung giải pháp xử lý dứt điểm và công khai kết quả.

Việc hoàn thiện kết nối dữ liệu về tiếp nhận, xử lý, giải quyết kiến nghị cũng được đặt ra nhằm tạo thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.