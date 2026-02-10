Công ty Đô thị Ninh Hòa trúng 2 gói trang trí Tết gần 3 tỷ trong một ngày

Chỉ trong ngày 2/2/2026, Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đã được phê duyệt trúng liên tiếp 2 gói thầu trang trí Tết tại Phường Ninh Hòa và Xã Tân Định với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng

Việc đảm bảo mỹ quan đô thị mỗi dịp Tết đến Xuân về luôn là ưu tiên hàng đầu của các địa phương. Tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, câu chuyện lựa chọn nhà thầu cho các dự án trang trí hoa, đèn Tết năm 2026 đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi một doanh nghiệp địa phương đã "thắng lớn" chỉ trong một ngày.

Một ngày ghi nhận hai kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào ngày 02/02/2026, Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đã liên tiếp nhận được tin vui khi được phê duyệt trúng hai gói thầu trang trí quan trọng. Cụ thể:

Ngày 02/02/2026, Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Ninh Hòa đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Trang trí hoa tết Nguyên đán năm 2026. Đơn vị được lựa chọn là Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa với giá trúng thầu 1.359.899.000 đồng.

Cùng ngày 02/02/2026, tại Xã Tân Định, đơn vị này cũng được Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Tân Định phê duyệt trúng gói thầu số 04 thuộc dự án Trang trí đèn hoa tết Nguyên đán năm 2026 thông qua Quyết định số 13/QĐ-VHXH. Giá trúng thầu tại gói này là 1.559.997.000 đồng. Điểm chung đáng chú ý là cả hai gói thầu này đều chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa tham gia dự thầu.

Quyết định số 13/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu từ đơn vị tư vấn – Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý xây dựng Khánh Hòa, hồ sơ của nhà thầu đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực tài chính theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn mới nhất năm 2025.

Năng lực triển khai và sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp địa phương

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa có trụ sở tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, được thành lập năm 2005 do bà Nguyễn Thị Bình là người đại diện pháp luật. Đây không phải là cái tên xa lạ trong lĩnh vực phi tư vấn và xây lắp tại tỉnh Khánh Hòa với hồ sơ năng lực "đáng nể". Trong lịch sử đấu thầu Doanh nghiệp này đã tham gia 86 gói thầu và trúng cả 86 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đến nay đạt hơn 149 tỷ đồng.

Các gói thầu mà Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa thực hiện chủ yếu là Thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt do các UBND phường, UBND xã trên địa bàn, ngoài ra còn thực hiện các gói trang trí Tết như: Gói Trang trí hoa Tết 2025 do Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Ninh Hòa làm chủ đầu tư; Gói Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Trang trí hoa Tết năm 2024 cũng do Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Ninh Hòa làm chủ đầu tư và gói Thi công xây dựng thuộc dự án Trang trí hoa Tết 2023 do Phòng Quản lý Đô thị Ninh Hòa làm chủ đầu tư…

Tại hai gói thầu số 04 ở Ninh Hòa và Tân Định nêu trên, dù chỉ có một nhà thầu tham gia, nhưng qua quá trình thương thảo, giá trúng thầu đều ghi nhận sự tiết kiệm cho ngân sách nhà nước (tổng mức tiết kiệm của hai gói thầu đạt gần 50 triệu đồng). Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của cả chủ đầu tư và nhà thầu trong việc tối ưu hóa hiệu quả kinh tế.

Kỳ vọng về diện mạo mới cho thị xã

Với thời gian thực hiện ngắn (từ 10 đến 15 ngày), áp lực về tiến độ đối với nhà thầu là không hề nhỏ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đã được khẳng định qua hàng chục dự án tương tự, sự lựa chọn này được kỳ vọng sẽ mang lại chất lượng thẩm mỹ cao cho các công trình trang trí.

Việc triển khai các gói thầu này không chỉ đơn thuần là thi công kỹ thuật, mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn, khích lệ sự phát triển của các doanh nghiệp nội tỉnh, đồng thời thể hiện sự minh bạch trong công tác quản lý đầu tư công tại cơ sở. Người dân Ninh Hòa hoàn toàn có thể trông đợi vào những con đường hoa, những tuyến phố ánh sáng rực rỡ, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương trong dịp Tết Nguyên đán 2026 sắp tới.