Chiếc gương phản chủ làm nữ streamer lộ cảnh không mong muốn

Theo đoạn video lan truyền trên nền tảng Weibo, nữ nhân vật chính – Joe, vốn nổi tiếng với ngoại hình gợi cảm và khuôn mặt xinh đẹp – đã gặp phải tai nạn "dở khóc dở cười" khi đang trong kỳ nghỉ cùng bạn bè. Trong lúc chuẩn bị thay đồ bơi, cô nàng vô tư điều chỉnh camera hướng về phía tủ, rồi rời khỏi khung hình mà không để ý rằng phía sau lại là một tấm gương lớn phản chiếu rõ mọi chuyển động. Không may thay, chiếc gương “phản chủ” đã ghi lại trọn vẹn toàn bộ khoảnh khắc nhạy cảm khi Joe dần tháo bỏ trang phục. Hình ảnh cơ thể cô hoàn toàn lộ diện qua góc phản chiếu – tất cả đều vô tình lọt vào ống kính trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả theo dõi trực tiếp. Ngay lập tức, kênh chat của nữ streamer bùng nổ với loạt bình luận phấn khích, tò mò và có phần quá khích từ phía người xem. Sự cố không mong muốn này khiến Joe trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội trong thời gian ngắn. Rất may, Joe dường như đã nhận ra điều bất thường. Khi chuẩn bị thay quần áo lần nữa, cô đã cẩn thận xoay camera sang một góc khác an toàn hơn. Tuy nhiên, hành động “phòng ngừa muộn màng” ấy lại khiến một số người xem tỏ ra hụt hẫng, thậm chí lên tiếng chỉ trích cô vì “cắt ngang” trải nghiệm. Dù vậy, sau khi vụ việc lan truyền rộng rãi và trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội, Joe chắc hẳn cũng đã hiểu được hậu quả của một phút sơ suất. Đây có thể coi là bài học đắt giá để các streamer – đặc biệt là nữ giới – luôn cẩn trọng hơn với mọi thiết bị ghi hình xung quanh mình, bởi chỉ một góc máy sai lầm cũng đủ tạo nên một cơn bão không mong muốn. Trước đó, không ít lần các nữ streamer dính phải trường hợp tương tự và ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên MXH.

