Công an TP Hải Phòng điều động, bổ nhiệm 13 trưởng phòng

Công an TP Hải Phòng vừa tổ chức buổi lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an TP về công tác cán bộ.

Buổi lễ được tổ chức ngày 16/10 đã công bố các Quyết định của Giám đốc Công an thành phố về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hải Phòng trao các quyết định.

Theo đó, Giám đốc Công an TP Hải Phòng điều động Đại tá Nguyễn Việt Anh, Trưởng Phòng Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Hậu cần; phân công, bố trí Đại tá Phạm Quốc Dũng, Trưởng Khoa nghiệp vụ cơ bản thuộc Học viện An ninh nhân dân đến nhận công tác tại CATP Hải Phòng, giữ chức vụ Trưởng Phòng Tham mưu;

Điều động Đại tá Phạm Quang Khánh, Trưởng Phòng An ninh điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh kinh tế; điều động Đại tá Phạm Hữu Đoàn, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh điều tra.

Đại tá Vũ Đình Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; điều động Đại tá Trần Anh Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động.

Đại tá Hoàng Tiến Nam,Trưởng Phòng Hậu cần được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông; điều động Đại tá Lê Minh Hoàn, Trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; điều động Đại tá Vũ Khắc Hội, Chánh Thanh tra CATP đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến.

Đại tá Nguyễn Thái Điệp, Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra CATP; điều động Đại tá Hoàng Kim Thái, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp;

Đại tá Vũ Xuân Bảo, Trưởng Phòng An ninh mạng được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; điều động và bổ nhiệm Trung tá Phạm Văn Dân, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh mạng.

Các quyết định của Giám đốc CATP có hiệu lực từ ngày 16/10/2026.

Buổi lễ cũng tiến hành công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ CATP chỉ định 13 cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng chỉ định tham gia cấp uỷ, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ 13 Đảng uỷ phòng nghiệp vụ CATP.

Giám đốc CATP Hải Phòng cũng đã ký Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan thi hành án hình sự và Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú CATP Hải Phòng đối với Đại tá Hoàng Kim Thái, Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, kể từ ngày 16/10/2026.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc CATP Hải Phòng nhấn mạnh, công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, vừa mang tính công khai, dân chủ, vừa căn cứ vào năng lực, sở trường hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.