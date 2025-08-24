Hà Nội

Có gì bên trong khu phố đắt đỏ nhất nước Mỹ?

Kinh doanh

Có gì bên trong khu phố đắt đỏ nhất nước Mỹ?

Khu phố ven sông đắt đỏ nhất nước Mỹ sở hữu những biệt thự sang trọng, cảnh quan xanh tươi và hệ thống kênh đào kết nối trực tiếp với Vịnh Biscayne.

Hoàng Minh (theo BI)
Theo bảng xếp hạng của Zillow, Gables Estates ở Miami được xếp hạng là khu phố đắt đỏ nhất tại Mỹ năm 2024. Nơi đây có 179 lô đất chủ yếu nằm ven sông, diện tích trung bình 5.240 m2. Ảnh: Shutterstock
Dữ liệu của Zillow cho thấy Gables Estates có chỉ số giá trị nhà cao nhất cả nước, dựa trên đánh giá về giao dịch mua bán, đánh giá thuế và hồ sơ công khai, cùng với các thông tin chi tiết về nhà như diện tích và vị trí. Ảnh: Shutterstock
Để mua nhà tại Gables Estates, khách hàng phải nộp đơn và nộp lệ phí không hoàn lại 100.000 USD (2,6 tỷ VNĐ). Hầu hết chủ nhà ở Gables Estates có thu nhập trên 250.000 USD (hơn 6,6 tỷ VNĐ) mỗi năm. Ảnh: Business Insider
Khu dân cư có cổng bảo vệ và an ninh chặt chẽ. Mỗi hộ dân ở đây phải nộp 7.500 USD (gần 200 triệu VNĐ) chi trả cho đội ngũ an ninh, bao gồm lực lượng bảo vệ vũ trang 24/7, hệ thống camera an ninh và camera quan sát ban đêm được giám sát và ghi hình...Ảnh: Business Insider
Những căn biệt thự bên trong khu phố này vô cùng sang trọng, giá vài trăm tỷ đồng. Ảnh: Getty Images
Khu phố này chỉ cách một vài phút là đến nhiều trường tư thục đắt tiền. Học phí hàng năm có thể lên tới 35.000 USD (hơn 920 triệu VNĐ) cho bậc mẫu giáo, 38.000 USD (khoảng hơn 1 tỷ VNĐ) cho bậc tiểu học và 54.820 USD (1,4 tỷ VNĐ) cho bậc trung học. Ảnh: Miami Herald/TNS
Cây xanh bao bọc xung quanh khu phố. Ảnh: Kristine Villarroel/Business Insider
Tuy nhiên, sự tiện lợi là điều không có trong lối sống xa hoa của cư dân Gables Estates. Từ cổng vào khu dân cư có cổng bảo vệ, phải lái xe 3,2 km để đến các cửa hàng tạp hóa gần nhất. Ảnh: Getty
Các nhà hàng gần khu phố này đều đạt sao Michelin. Ảnh: Business Insider
Giá một ly cà phê ở đây ít nhất 10 USD (hơn 260.000 VNĐ). Ảnh: Business Insider
Du thuyền sang trọng của cư dân tấp nập đậu ven sông cho thấy sự giàu có. Ảnh: Business Insider
#khu phố đắt đỏ nhất Mỹ #Gables Estates Miami #biệt thự sang trọng Miami #giá nhà cao nhất Mỹ 2024 #khu dân cư an ninh chặt chẽ #giá trị bất động sản Miami

