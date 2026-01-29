Hà Nội

Chuyên gia mở rộng phạm vi tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh

Giải mã

Chuyên gia mở rộng phạm vi tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh

Các chuyên gia dự kiến sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh tại những hành tinh từng bị coi là quá nóng hoặc quá lạnh.

Tâm Anh (theo Thebrighterside, Livescience)
Trong thời gian qua, nhiều chuyên gia, nhà khoa học trên thế giới đã thực hiện các nghiên cứu nhằm tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất. Trong đó, nước lỏng - yếu tố then chốt của sự sống - được họ tìm kiếm tại các hành tinh nằm trong “vùng có thể sinh sống”. Ảnh: NASA Astrobiology Institute.
Mới đây, nhà vật lý thiên văn Amri Wandel thuộc Đại học Hebrew (Jerusalem) cho biết nghiên cứu của ông đặt lại vấn đề về khái niệm “vùng có thể sinh sống” - khu vực quanh một ngôi sao nơi nhiệt độ cho phép nước tồn tại ở dạng lỏng. Trước đây, trong Hệ Mặt trời, “vùng có thể sinh sống” được cho là chỉ nằm trong khoảng giữa Trái đất và sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí The Astrophysical Journal, nhóm chuyên gia cho rằng, mô hình “Goldilocks” truyền thống - không quá nóng, không quá lạnh - không còn phù hợp trong nhiều trường hợp, đặc biệt với các hành tinh quay quanh những ngôi sao nhỏ và mát như sao lùn đỏ và sao lùn cam. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Nghiên cứu mới tập trung vào các hành tinh khóa thủy triều, tức là luôn có một mặt hướng về ngôi sao trong khi mặt còn lại luôn ở trong bóng tối. Ảnh: NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI).
Theo các mô hình khí hậu, nhiệt từ mặt được chiếu sáng có thể lan sang mặt tối, giúp duy trì nước lỏng ngay cả khi hành tinh nằm gần ngôi sao hơn so với dự đoán trước đây. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Thông tin trên góp phần lý giải những quan sát gần đây của kính viễn vọng không gian James Webb khi thiết bị này phát hiện hơi nước quanh các hành tinh dạng “siêu Trái đất” quay quanh sao lùn đỏ. Trước đó, các hành tinh này từng bị cho là quá nóng để nước có thể tồn tại. Ảnh: Penn State.
Không chỉ mở rộng phạm vi vào phía gần ngôi sao, nhóm nghiên cứu còn phát hiện tại những hành tinh băng giá nằm xa hơn, nước lỏng vẫn có thể tồn tại dưới lớp băng dày, trong các hồ ngầm hoặc túi nước tan chảy, tương tự một số vệ tinh trong Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Việc mở rộng khái niệm về “vùng có thể sinh sống” có thể giúp các chuyên gia xác định được nhiều hành tinh tiềm năng có thể tồn tại sự sống. Ảnh: BENOIT GOUGEON, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL.
