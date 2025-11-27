Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Việt Nam làm tất cả những gì có thể để không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, Việt Nam sẽ làm tất cả những gì có thể để không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025) và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920-13/12/2025).

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng các Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các đoàn thể Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; Ban Liên lạc quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm.

Về phía nước bạn Lào có bà Khamphau Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; đại diện gia đình Chủ tịch Kaysone Phomvihane; các cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; đại diện công dân và lưu học sinh Lào đang sinh sống, công tác, học tập tại Việt Nam.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào đã đoàn kết, chiến đấu bền bỉ, anh dũng và giành được những thắng lợi rất vẻ vang.

Ngày 12/10/1945, Chính phủ Lào Issara được thành lập và ngày 2/12/1975, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ra đời. Đây là sự kiện vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Lào. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trở thành Đảng cầm quyền, xác định đúng đắn, rõ ràng con đường và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng phát triển của đất nước Lào trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước khẳng định, 50 năm qua là một chặng đường lịch sử rực rỡ, rất vẻ vang của nhân dân các dân tộc Lào, một hành trình oai hùng, tràn đầy niềm tin, kiên trì với con đường đã lựa chọn, tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào đã chuyển mình mạnh mẽ, đoàn kết, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu to lớn, nổi bật trên mọi lĩnh vực; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng gần 20 lần trong 40 năm qua.

Quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, uy tín và vị thế của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng và chia sẻ niềm vui về những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong chặng đường phát triển 50 năm qua.

Cũng trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, thành kính tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Kaysone Phomvihane - người sáng lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người bạn lớn thân thiết, thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh cuộc đời của Chủ tịch Kaysone Phomvihane là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, trí tuệ chiến lược, đức hy sinh vì nhân dân. Dù đã đi xa, nhưng tư tưởng, tầm nhìn và đường lối đúng đắn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane vẫn mãi là di sản quý giá, kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào trong thời kỳ mới.

Chỉ rõ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã được các lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp đặt nền móng; được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng, gìn giữ, vun đắp bằng mồ hôi, công sức, trí tuệ và cả bằng xương máu, Chủ tịch nước khẳng định, đó thực sự đã trở thành tài sản vô giá, là “mối quan hệ có một không hai trong lịch sử thế giới”, là điểm tựa vững chắc để các thế hệ hôm nay và mai sau viết tiếp những câu chuyện đẹp về quan hệ hữu nghị vĩ đại, về tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, sinh thời Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã khẳng định: "Trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện như vậy. Chúng ta hãy gìn giữ và vun đắp cho mối tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi vững bền, mãi mãi trong sáng như viên ngọc quý, vì đó là kết tinh của nghĩa, của tình, của bao công sức, tâm trí và cả máu xương của cả hai dân tộc anh em".

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Câu nói ấy, tư tưởng ấy vẫn còn nguyên giá trị trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Chúng ta đặc biệt trân trọng, tri ân công lao của các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước đã cống hiến, hy sinh để đổi lấy hòa bình, độc lập, tự do cho chúng ta ngày nay".

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ôn lại tình cảm và sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của cách mạng Lào và mối quan hệ Việt Nam - Lào, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn nhận rất sâu sắc mối quan hệ giữa hai quốc gia, hai dân tộc không chỉ gắn liền bởi biên giới, địa lý, mà còn bởi một lịch sử đấu tranh cùng nhau, sự gắn bó máu thịt, không thể tách rời.

Người nhấn mạnh: "Việt Nam và Lào, hai quốc gia gắn bó với nhau như nước với cá, và sự nghiệp cách mạng của hai nước liên kết chặt chẽ như máu của cùng một dòng chảy".

Theo đó, Chủ tịch nước cho biết: "Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tự hào có một Người bạn thuỷ chung, son sắt và cùng chung chí hướng. Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay đều gắn liền với tình đoàn kết đặc biệt, với tinh thần "đồng cam cộng khổ, hạt gạo chia đôi, cọng rau bẻ nửa, sướng khổ có nhau" của nhân dân Lào anh em.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển của đất nước Lào anh em, và sẽ làm tất cả những gì có thể để không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước chúng ta".

Chủ tịch nước chúc nhân dân các dân tộc Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XII; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, thủy chung, trong sáng Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphau Ernthavanh trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, cũng như Chủ tịch Kaysone Phomvihane và quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, thể hiện sự thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập cũng như 50 năm xây dựng đất nước Lào.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavan phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đại sứ nhấn mạnh, trong suốt 50 năm qua, mặc dù tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động phức tạp, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong cùng xây dựng và vun đắp đã được các thế hệ lãnh đạo, nhà cách mạng và nhân dân hai nước tiếp tục phát huy.

Ngày nay, mối quan hệ này trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển, đồng thời là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Khẳng định, những thành tựu mà nhân dân các dân tộc Lào đạt được trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước suốt thời gian qua không thể tách rời sự ủng hộ to lớn và sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ chí tình, vô tư của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Chúc mừng những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, Đại sứ Khamphao Ernthavan cam kết Lào sẽ cùng Việt Nam tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm đã tham quan trưng bày ảnh về các dấu mốc nổi bật trong suốt chiều dài lịch sử của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.