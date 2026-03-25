Kinh doanh - Địa ốc

Chớm hè, siêu thị điện máy Hà Nội rầm rộ giảm giá sản phẩm hút khách

Mới vào đầu hè song các siêu thị điện máy ở Hà Nội đã ồ ạt giảm giá nhiều sản phẩm để thu hút khách hàng. 

Hoàng Minh
Những ngày cuối tháng 3, nhiệt độ ở Hà Nội tăng cao, dao động ở mức 30 độ C. Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, các siêu thị điện máy lớn ở Hà Nội Media Mart, Pico, Điện máy xanh...đồng loạt áp dụng chương trình giảm giá cho nhiều sản phẩm.
Hầu hết các sản phẩm làm mát như điều hòa, quạt, điều hòa, quạt điện...đều được gắn mác khuyến mại, giảm giá
Đáng chú ý, nhiều sản phẩm được giảm giá sâu tới 40 - 50%.
Theo khảo sát tại siêu thị Điện Máy Xanh, dòng sản phẩm quạt điều hòa đang được áp dụng chương trình giảm giá sâu tới gần 50%, mức giá chỉ còn trên 2 triệu đồng.
Không chỉ giảm giá, hệ thống siêu thị này còn có chính sách giao hàng tại nhà miễn phí.
Quạt điện cũng đang được giảm sâu nhằm thu hút khách hàng.
Các sản phẩm với mức giá hấp dẫn nhằm thu hút người tiêu dùng ngay từ đầu mùa.
Tương tự, hệ thống Media Mart tung ra nhiều ưu đãi không kém với chương trình “Giải nhiệt mùa nóng, mua sớm giảm sâu” kéo dài đến ngày 31/3. Quạt cây COEX giảm 49%, còn 399.000 đồng; quạt điều hòa 45L APIDO giảm 35% còn 1,99 triệu đồng...
Các mẫu điều hòa cũng có nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng như giảm giá, miễn phí lắp đặt, thời gian bảo hành lên tới 4 năm...
Theo chia sẻ của một nhân viên bán hàng tại Điện Máy Xanh, những ngày gần đây, siêu thị đón nhiều khách hàng tới xem và mua các thiết bị làm mát.
Quạt điều hòa và quạt điện đang thu hút nhiều khách nhất vì nhu cầu rất phổ biến và khách có tâm lý mua sớm để hưởng khuyến mại.
Anh Nam Phong (phường Kiến Hưng, Hà Nội) cho biết: "Năm nay gia đình có thêm thành viên nên muốn mua thiết bị làm mát. Sợ vào hè không còn giảm giá và hết hàng nên tôi tranh thủ đi mua sớm".
