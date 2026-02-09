Hà Nội

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước ngày ông Công ông Táo

Kinh doanh

Sát ngày 23 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) nhộn nhịp với tiếng máy khí oxy xen lẫn tiếng mua bán cá chép đỏ của tiểu thương.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trước ngày cúng ông Công ông Táo, chợ cá Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập người mua kẻ bán. Ảnh: Vietnamnet
Hàng vạn con chép đỏ được nhập về phục vụ người tiêu dùng trước và trong ngày 23 tháng Chạp. Ảnh: Pháp luật plus
Là chợ cá lớn nhất Hà Nội, vào dịp cao điểm ông Công ông Táo, mỗi ngày chợ cá Yên Sở cung ứng ra thị trường hàng chục tấn cá chép đỏ. Ảnh: Tiền phong
Để có đủ nguồn hàng, các tiểu thương đã đặt cá từ rất sớm tại các vùng nuôi lớn như Ninh Bình, Phú Thọ, Hải Phòng... Ảnh: Pháp luật plus
Từ sáng sớm, hàng trăm tiểu thương tại chợ và nhiều mối buôn đổ về chợ Yên Sở lấy cá chép, phục vụ thị trường ngày Tết ông Công ông Táo. Ảnh: Vietnam+
Theo các tiểu thương, năm nay thời tiết ấm nên sản lượng cá dồi dào. Ảnh: Vietnam+
Chia sẻ trên Báo Tiền phong, chị Thùy Anh (32 tuổi), một tiểu thương có 12 năm kinh doanh tại chợ cá Yên Sở cho biết, giá cá chép đỏ năm nay sụt giảm đáng kể. Ảnh: Tiền phong
Năm ngoái, giá cá chép đỏ 180.000 đồng/kg, nhưng năm nay, mức giá chỉ dao động quanh ngưỡng 90.000 - 110.000 đồng/kg. Khách mua buôn, mức giá còn có thể giảm sâu hơn nữa. Ảnh: Vietnam+
Cũng theo chị Thùy Anh, dù giá cá chép đỏ giảm nhưng khách mua lẻ vắng tanh, chỉ thương lái lấy hàng. Ảnh: Vietnam+
Một số tiểu thương khác cũng chia sẻ, so với những năm cao điểm như 2020-2021, lượng khách năm nay chậm hơn hẳn. Ảnh: Tiền phong
Các tiểu thương đều chung nhận định rằng, cá chép đỏ “ế” là do tình hình kinh tế khó khăn chung. Ảnh: Vietnam+
