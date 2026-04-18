Giải trí - Giới trẻ

Châu Tuyết Vân U40 chưa chồng vẫn nóng bỏng, trẻ trung như Gen Z

Không chỉ là “chị đẹp làng võ” với bảng thành tích đáng nể, Châu Tuyết Vân còn khiến công chúng bất ngờ bởi nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng gợi cảm ở tuổi 36.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Nhắc đến Châu Tuyết Vân, người hâm mộ thể thao Việt Nam lập tức nghĩ đến hình ảnh một nữ võ sĩ Taekwondo mạnh mẽ, quyết đoán trên sàn đấu. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài đầy nội lực ấy, ngoài đời thường cô lại mang một diện mạo hoàn toàn khác, nữ tính, dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ.
Thời gian gần đây, Châu Tuyết Vân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khoe vóc dáng trên trang cá nhân.
Từ những ảnh diện bikini trong các chuyến du lịch hay những bộ trang phục ôm sát khi tham dự sự kiện của "chị đẹp làng võ" nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn.
Không ít lần, Châu Tuyết Vân khiến người xem phải trầm trồ với thân hình cân đối, vòng eo thon gọn cùng những đường cong đầy sức hút.
Ở tuổi 36, Châu Tuyết Vân vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc. Nhiều ý kiến cho rằng cô trông như một hot girl Gen Z nhờ gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn cùng phong cách thời trang hiện đại, năng động.
Để có được vóc dáng săn chắc và “rực lửa” như hiện tại, Châu Tuyết Vân đã trải qua nhiều năm tập luyện với cường độ cao. Việc rèn luyện Taekwondo chuyên nghiệp kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học và tập gym đều đặn giúp cô duy trì hình thể lý tưởng.
Dù đã bước sang độ tuổi U40 và vẫn chưa lập gia đình, Châu Tuyết Vân vẫn tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Cô tập trung cho sự nghiệp, chăm sóc bản thân và lan tỏa hình ảnh tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ yêu thể thao.
Châu Tuyết Vân không còn là cái tên xa lạ đối với những người yêu thể thao Việt Nam. Nhắc đến cô, người ta nhớ ngay đến một "cỗ máy săn vàng" của đội tuyển Taekwondo quốc gia ở nội dung quyền biểu diễn.
Bén duyên với võ thuật từ năm 7 tuổi vì lý do sức khỏe yếu, ít ai ngờ rằng cô bé mảnh khảnh ngày nào lại có thể gắn bó với nghiệp võ hơn 20 năm.
Sự nghiệp của Tuyết Vân là một chuỗi những con số ấn tượng: 10 lần liên tiếp vô địch thế giới, 6 lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games, cùng hàng loạt danh hiệu vô địch châu Á và các giải đấu quốc tế lớn nhỏ khác.
Châu Tuyết Vân khoe thần thái cực đỉnh. Clip: FB Châu Tuyết Vân
#Châu Tuyết Vân #Hot girl Taekwondo Châu Tuyết Vân #chị đẹp Châu Tuyết Vân #mỹ nhân làng võ Châu Tuyết Vân

