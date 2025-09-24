Hà Nội

Cha mẹ nói 5 câu này, con nhận được gia sản vô giá

Tài sản quý nhất cha mẹ để lại không phải tiền bạc, mà chính là 5 lời dạy truyền đời giúp con mạnh mẽ, hạnh phúc và thành công trọn kiếp người.

Theo Thiên An / Thanh Niên Việt

Người xưa có câu: "Cha mẹ hiền để đức cho con". Cái đức ấy không chỉ nằm ở của cải, mà còn ở chính lời ăn tiếng nói hằng ngày. Trẻ con lớn lên trong vòng tay cha mẹ sẽ ghi nhớ từng câu chữ mà cha mẹ nói ra, từ đó hình thành tính cách và cách đối nhân xử thế. Ông bà ta thường dặn có những câu ngắn gọn, chỉ vài chữ, nhưng nếu trẻ được nghe thường xuyên từ cha mẹ, chúng sẽ khắc ghi cả đời và trở thành hành trang quan trọng để làm người.

1. "Bố mẹ tin con"

Niềm tin từ cha mẹ chính là sức mạnh vô hình lớn nhất. Khi cha mẹ khẳng định "Bố mẹ tin con", trẻ sẽ có thêm dũng khí thử thách bản thân, không sợ thất bại. Trẻ được tin tưởng sẽ dám làm, dám sai và biết tự đứng lên, thay vì sống dựa dẫm.

2. "Cảm ơn con nhiều"

Thói quen cảm ơn dạy trẻ biết trân trọng công sức và tình cảm của người khác. Khi cha mẹ nói lời cảm ơn ngay cả với những việc nhỏ con làm, trẻ sẽ học được cách biết ơn và không coi sự giúp đỡ là hiển nhiên. Người biết ơn thường sống tử tế, dễ thành công trong các mối quan hệ xã hội.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

3. "Con có thể"

Câu nói ngắn nhưng là sự khích lệ mạnh mẽ. Nó giúp trẻ tin rằng mình có năng lực, từ đó dám bước ra khỏi vùng an toàn. Trong học tập hay cuộc sống, những đứa trẻ luôn được cha mẹ khuyến khích sẽ bền bỉ hơn, ít bỏ cuộc hơn so với trẻ thường xuyên bị chê bai.

4. "Bố mẹ xin lỗi"

Không ít phụ huynh nghĩ xin lỗi con là "mất uy". Nhưng thực tế, chính hành động cha mẹ nhận lỗi trước sẽ dạy trẻ biết khiêm nhường, biết tôn trọng sự thật và học cách hòa giải. Trẻ lớn lên trong môi trường có sự xin lỗi và tha thứ sẽ dễ dàng trở thành người bao dung, không cực đoan.

5. "Bố mẹ yêu con"

Nghe tưởng hiển nhiên, nhưng nhiều cha mẹ lại ngại nói. Một câu nói giản dị có thể làm dịu những ngày trẻ thất bại, an ủi con khi bị bạn bè trêu chọc, và trở thành "áo giáp" tinh thần giúp con vượt qua áp lực. Được yêu thương vô điều kiện là nền tảng để trẻ trưởng thành thành người biết yêu thương.

Trẻ con không nhớ hết những món quà cha mẹ mua, nhưng sẽ nhớ mãi những lời cha mẹ nói ra. Có những câu nói nếu được cha mẹ gieo vào tai và tim con từ nhỏ, sẽ thành "bùa hộ mệnh" để con lớn lên tự tin, biết ơn, kiên cường, bao dung và giàu tình yêu thương. Đó cũng chính là "phong thủy" tốt nhất mà cha mẹ để lại cho con cái.

thanhnienviet.vn
