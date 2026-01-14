CEO VinEnergo: 'Sự an toàn của hệ sinh thái biển Cần Giờ là ưu tiên tối thượng'

Với mục tiêu sử dụng 100% năng lượng sạch và tái tạo, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sẽ được cấp điện từ hệ thống điện gió ngoài khơi cách bờ từ 3-14 km.

Với mục tiêu sử dụng 100% năng lượng sạch và tái tạo, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM) sẽ được cấp điện từ hệ thống điện gió ngoài khơi cách bờ từ 3-14 km. Điều này sẽ ảnh hưởng ra sao với hệ sinh thái tự nhiên của biển Cần Giờ? Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã trao đổi với Tiền Phong về các ưu tiên trong việc triển khai dự án năng lượng sạch này.

- Là siêu đô thị ESG++ , Vinhomes Green Paradise công bố sử dụng 100% nguồn năng lượng xanh. VinEnergo đã có kế hoạch thế nào để đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện khổng lồ trên, thưa ông?

Năng lượng xanh là một trong những tiêu chí sống còn của một siêu đô thị ESG++. Vì thế, ngay từ khi dự án còn ở giai đoạn thai nghén, Vingroup đã đặt mục tiêu Vinhomes Cần Giờ sẽ sử dụng 100% năng lượng sạch từ điện gió ngoài khơi và điện mặt trời. Dự án điện gió Cần Giờ mà VinEnergo đang nghiên cứu triển khai là một ưu tiên lớn nhằm hiện thực hóa chiến lược đó.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng hơn 26,5 nghìn tỷ đồng, bao gồm hệ thống turbine, hạ tầng truyền tải và các hạng mục kỹ thuật đồng bộ. Tổng công suất dự kiến gần 600 MW, đủ khả năng đáp ứng 100% nhu cầu điện của siêu đô thị bằng năng lượng tái tạo.

- Ngoài quy mô dân số dự kiến, với định vị “điểm đến quốc tế” Vinhomes Green Paradise có khả năng đón tới 40 triệu lượt khách mỗi năm. VinEnergo có phương án mở rộng khi nhu cầu tăng lên đột biến không, thưa ông?

Ngay từ đầu, Vingroup và VinEnergo xác định nguồn điện phải đi trước một bước, không chỉ đủ về công suất mà còn phải có độ tin cậy rất cao cho vận hành đô thị, bao gồm cả hàng triệu du khách.

Do đó, chúng tôi chia dự án làm 3 giai đoạn từ nay đến năm 2040, tương ứng với sự tăng tốc của mật độ dân cư và du khách. Khi nhu cầu điện của siêu đô thị tiếp tục tăng, VinEnergo sẽ tiếp tục mở rộng quy mô công suất, kết hợp tối ưu công nghệ turbine gió, giải pháp lưu trữ năng lượng và quản lý vận hành thông minh để đảm bảo sức sống sôi động của khu đô thị

- Xin ông chia sẻ cụ thể về lộ trình triển khai 3 giai đoạn của dự án?

VinEnergo chia dự án thành ba giai đoạn, bám sát các mốc tăng trưởng phụ tải của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, nhằm đảm bảo đầu tư hiệu quả và vận hành linh hoạt.

Trong giai đoạn 1 (2025-2030), chúng tôi triển khai turbine gió trong phạm vi 3-5 km tính từ ranh giới ngoài cùng của Khu đô thị Cần Giờ, với sản lượng điện khoảng 378 triệu kWh/năm, tương đương nhu cầu điện của siêu đô thị đến năm 2030, vào khoảng 370 triệu kWh/năm.

Ở giai đoạn 2 (2030-2035), dự án sẽ mở rộng phạm vi ra 5-7 km, nâng tổng sản lượng điện lên 1,02 tỷ kWh/năm. Công suất này vượt nhu cầu điện của siêu đô thị đến năm 2035, ước tính khoảng 1 tỷ kWh/năm.

Sang giai đoạn 3 (2035-2040), chúng tôi tiếp tục mở rộng ra khu vực 7-14 km, với tổng sản lượng điện dự kiến đạt 1,6 tỷ kWh/năm, sẵn sàng cho giai đoạn đô thị phát triển hoàn chỉnh.

Cách phân kỳ này giúp VinEnergo đồng bộ hạ tầng năng lượng với tiến độ phát triển đô thị, đảm bảo mỗi phân khu khi hình thành đều có nguồn điện ổn định, tin cậy.

-Ông có thể chia sẻ vì sao dự án lại điều chỉnh từ vị trí cách bờ 20 km thành 3-14 km?

Sau khi khảo sát và nghiên cứu rất kỹ thực địa tại vùng biển Cần Giờ, chúng tôi nhận thấy càng ra xa bờ càng phải sử dụng các giải pháp thi công phức tạp, can thiệp sâu vào địa hình tự nhiên, có nguy cơ ảnh hưởng tới hệ sinh thái biển sâu, tạo ra những tác động tích lũy khó đảo ngược. Để đảm bảo sự an toàn tối thượng cho hệ sinh thái, giảm thiểu tác động môi trường trong toàn bộ vòng đời dự án, từ khảo sát, thi công đến vận hành - chúng tôi phải tối ưu lại vị trí đặt các turbine gió.

Bởi VinEnergo xác định, đây không đơn thuần là một dự án năng lượng, mà là hạ tầng nền tảng cho Vinhomes Green Paradise phát triển theo định hướng xanh, bền vững và tự chủ về năng lượng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí ESG++.

- Nhưng việc đặt quá gần bờ, chỉ cách 3km có thể gây ô nhiễm tiếng ồn và điều này đi ngược với định vị ESG++ của Khu đô thị?

Không hề đi ngược ESG++. Vị trí 3-14km so với bờ là khoảng cách “miễn nhiễm” với ô nhiễm tiếng ồn. Nếu cách turbin gió khoảng 800M, mức tiếng ồn của turbine gió chỉ có khoảng 40-50 dBA. Từ 800m trở đi, cường độ tiếng ồn tiếp tục suy giảm nhanh và nếu khoảng cách trên 1.200 M thì độ ồn đã tương đương nền tiếng ồn môi trường. Do đó, các turbin gió trên không có khả năng gây ra ô nhiễm tiếng ồn đối với Vinhomes Green Paradise cũng như các khu dân cư xung quanh.

Việc bố trí nguồn điện gần hơn siêu đô thị cũng giúp nâng cao độ tin cậy cấp điện cho các phụ tải trọng yếu, giảm phụ thuộc vào một nguồn cấp điện duy nhất từ bên ngoài. Chúng tôi tin rằng, dự án điện gió Cần Giờ sẽ là trụ cột năng lượng cho một siêu đô thị sinh thái biển phát triển bền vững trong nhiều thế kỷ tới.

- Xin cảm ơn ông!