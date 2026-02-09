Cây cảnh đẹp hút hồn, trồng trong nhà lộc về từ mọi hướng

Cây thu hải đường lá cọ không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy về sự giàu có, phát đạt, thích hợp để trang trí và thu hút tài lộc.

Cây cảnh có tên "xa hoa" này (Begonia luxurians) là một giống thu hải đường (Begonia) tuyệt đẹp, chủ yếu trồng đề lấy lá. Hình dáng cây và hình dạng lá của nó đặc biệt đẹp, khiến nó rất được ưa chuộng trong cộng đồng làm vườn quốc tế.

Thu hải đường lá cọ không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mà còn mang lại ý nghĩa phong thủy sâu sắc, giúp mang lại sự giàu có, thịnh vượng và may mắn cho chủ nhà.

Tại Việt Nam, cây cảnh này chưa phổ biến nhưng cũng bắt đầu được giới chơi cây cảnh lá săn đón.

Cây cảnh này đẹp quá!. Ảnh minh họa Toutiao

Chi Thu hải đường (Begonia) có hơn 1.400 đến 1.800 loài, nếu kể cả giống lai tạo thì còn phong phú hơn nữa.

Đây là một trong những chi thực vật lớn nhất thế giới, với nhiều giống lai tạo phong phú, được phân loại thành các nhóm chính như thu hải đường sáp, thu hải đường củ, thu hải đường thân rễ (bao gồm cả Thu hải đường Rex) và thu hải đường thân gỗ (như Thu hải đường Mía).

Lá cây thu hải đường cũng rất phong phú như lá tròn lá dài, lá hình trái tim, lá giống lá cọ, lá tựa lá rau má, màu sắc có xanh, đỏ, tím, loang lổ...

Một trong giống thu hải đường rất được ưa thích trong thời gian gần đây là thu hải đường lá cọ.

Thu hải đường rất đa dạng. Ảnh minh họa Toutiao

Thu hải đường lá cọ (Begonia luxurians) có tên tiếng Anh là tree begonia (thu hải đường thân gỗ) hoặc palm leaf begonia (thu hải đường lá cọ) là một cây thân thảo thường xanh thuộc chi Begonia trong họ Begoniaceae.

Cây cảnh có nguồn gốc từ Brazil ở Nam Mỹ. Cây có thể cao từ 1 đến 2 mét. Nó có cành gỗ, dáng mọc thẳng tốt, phân nhánh mạnh và hình dạng nhỏ gọn, tròn trịa. Nó thường được sử dụng trong thiết kế cảnh quan hoặc làm cây cảnh trong nhà.

Cây cảnh nổi tiếng với dáng cây cao và những chiếc lá lớn, rủ xuống, hình bàn tay mọc ra từ thân cây thẳng đứng màu đỏ tươi. Hơn nữa, tán lá tươi tốt của nó tạo ra hiệu ứng "một cây tạo thành cả khu rừng", toát lên cảm giác nhiệt đới rậm rạp, mạnh mẽ.

Hình dáng cây đẹp. Ảnh minh họa Toutiao

Các lá lớn của cây cảnh dạng chân vịt (palmate), mọc xòe ra như nan quạt từ các thân cây dạng mía màu đỏ tím. Mặt trên lá màu xanh đậm, trong khi mặt dưới thường có tông màu đồng hoặc đỏ.

Mỗi lá lớn được chia thành nhiều lá chét hẹp, tạo nên vẻ ngoài "giống như lá cọ". Những bông hoa nhỏ màu trắng hoặc vàng có mùi thơm xuất hiện trên đỉnh lá vào mùa xuân và mùa hè.

Cũng giống như các loài begonia khác, begonia tuyệt đẹp cũng rất thích nở hoa, nhưng hoa của nó nhỏ và không nổi bật, thường bị bỏ qua.

Chỉ cần chiêm ngưỡng những chiếc lá của nó thôi cũng đủ làm nên vẻ đẹp. Lá của nó có thể dài hơn 20 cm, hình bầu dục dài, có màu xanh lục tươi sáng và bề mặt bóng loáng, phản chiếu ánh sáng như thể được phủ một lớp dầu.

Nó là cây thường xanh và không rụng lá vào mùa đông, mang lại sức sống cho ngôi nhà của bạn.

Lá cây có màu xanh tươi và bóng mượt. Ảnh minh họa Toutiao

Ý nghĩa của cây cảnh thu hải đường lá cọ

Cây thu hải đường lá cọ (Begonia luxurians) là một loại cây cảnh đẹp và độc đáo, không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn có ý nghĩa phong thủy sâu sắc.

Theo phong thủy, cây cảnh này tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng và may mắn. Lá cây cảnh lớn, xanh tốt quanh năm, tươi mới rạng rỡ là những dấu hiệu tốt trong phong thủy.

Hơn nữa, lá cây giống như một bàn tay xòe rộng, tương tự như lá cây kim ngân và cây ngũ gia bì, được cho là gom lộc từ về bát phương tứ hướng về cho gia đình.

Cây cảnh cũng được xem là một biểu tượng của sự phát triển và thăng tiến, giúp chủ nhà đạt được thành công và may mắn.

Ngoài ra, cây thu hải đường lá cọ còn có khả năng thanh lọc không khí, loại bỏ độc tố và cải thiện chất lượng không khí xung quanh. Điều này được cho là giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần của gia đình.

Tuy nhiên, không ai biết, trong thế giới của thu hải đường, ý nghĩa của những chiếc lá thu hải đường rất đa dạng và phong phú.

Với vẻ đẹp độc đáo và ý nghĩa biểu tượng, lá cây cảnh này đã tạo nên mối liên hệ sâu sắc với cảm xúc của con người, trở thành nguồn an ủi tinh thần và sợi dây gắn kết tình cảm.

Ngoài ra, trên thế giới, lá thu hải đường không chỉ đẹp, độc đáo, đa dạng về hình thức mà còn có nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Hoa của cây cảnh thu hải đường lá cọ

Trong đó, màu đỏ của lá cây thu hải đường gợi lên hình ảnh ngọn lửa rực cháy, tượng trưng cho sự phát triển mạnh mẽ của sự sống và sự bùng nổ sức sống.

Hình dáng lá cây thu hải đường là biểu tượng của sức mạnh và sự dũng cảm. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, lá thu hải đường vẫn xanh tươi không ngừng nổ lực vươn lên.

Những đường gân mảnh mai, nổi bật của lá thu hải đường giống như những đường gân não, biểu tượng cho trí tuệ và sự ung dung, tự tại. Đây giống như dấu vết thời gian, ghi lại những sâu sắc, lắng đọng qua năm tháng.

Lá thu hải đường có mùi thơm quyến rũ, tượng trưng cho vẻ đẹp cuốn hút và sự kiên cường. Màu sắc rực rỡ của lá thu hải đường như đỏ, đậm, đỏ tươi, tím, hồng, vàng... mang đến niềm vui và sự hân hoan cho gia đình.

Cây cảnh đặc biệt kiên cường

Lá cây cảnh này cũng được sử dụng như một biểu tượng của sự trang trí và phước lành, thường xuất hiện trong các dịp lễ hội và mang lại hạnh phúc và may mắn.

Với những ý nghĩa tốt lành đó, việc trồng cây cảnh thu hải đường lá cọ có ý nghĩa tốt lành cho gia đình.

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh thu hải đường lá cọ

Những ai đã từng trồng thu hải đường thân tre đều biết loài hoa này dễ trồng như thế nào. Nó không kén chọn về môi trường, phát triển nhanh, không bị sâu bệnh và không dễ bị ốm. Đây là loại cây xanh "dành cho người lười biếng" mà ai cũng có thể trồng được.

Dưới đây là một số gợi ý đơn giản về cách trồng và chăm sóc cây cảnh thu hải đường lá cọ:

Đất cần tơi xốp và thoáng khí. Ảnh minh họa Toutiao

1. Đất và chậu trồng: Mặc dù là cây thân gỗ, nhưng cây cảnh không đòi hỏi cao về chậu trồng. Một chậu cao với đường kính khoảng 15cm là đủ. Chậu gốm, chậu đất nung và chậu nhựa đều phù hợp. Đất trồng nên tơi xốp, thoáng khí và giàu mùn. Đất trồng thông thường là được.

2. Môi trường thích hợp: Cây Begonia có khả năng chịu bóng râm tự nhiên và không có yêu cầu khắt khe về ánh sáng.

Chúng có thể được trồng trên ban công hướng Bắc, ban công kín hoặc thậm chí ở những nơi trong nhà có nhiều ánh sáng. Nhiều người yêu thích hoa trồng chúng trong nhà và chăm sóc như cây trầu bà hoặc cây nhện mà không gặp vấn đề gì.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn chúng phát triển tốt, tốt nhất nên cho chúng tiếp xúc với ánh sáng gián tiếp vài giờ mỗi ngày.

Cây chịu được bóng râm, có thể đặt ở nơi sáng sủa trong nhà. Ảnh minh họa Toutiao

3. Chăm sóc thường xuyên: Sau khi cây cảnh hồi phục khỏi cú sốc khi cấy ghép và ổn định trong chậu, nó không cần nhiều chăm sóc. Chăm sóc thường xuyên chỉ là tưới nước.

Cây cảnh rất chịu hạn và không cần tưới thường xuyên. Chỉ tưới nước khi lớp đất mặt 2-3 cm hoàn toàn khô. Nếu đất không khô, không cần tưới. Vào mùa thu, đông và xuân, bạn có thể tưới nước mỗi mười ngày đến nửa tháng một lần.

4. Chăm sóc mùa hè: Tránh ánh nắng trực tiếp. Vào mùa hè, hãy di chuyển cây đến nơi mát mẻ, thoáng khí và che bóng.

Tăng tần suất tưới nước nhưng giảm lượng nước. Mỗi lần tưới, chỉ cần làm ẩm đất nhẹ. Như vậy sẽ dễ dàng giữ cho cây cảnh sống sót qua mùa hè.

Cây cảnh dễ chăm sóc

5. Chăm sóc qua mùa đông: Cây cảnh không chịu được lạnh và nhiệt độ qua mùa đông cần trên 5 độ C. Nếu nhiệt độ dưới 5 độ C, cần mang cây vào trong nhà.

Vào mùa đông ở nhiều nơi, không khí trong nhà thường khô, vì vậy bạn nên thường xuyên phun nước xung quanh cây để tăng độ ẩm, hoặc sử dụng máy tạo độ ẩm, hoặc đặt sỏi ướt lên khay để tăng độ ẩm.

6. Giâm cành: Có thể thực hiện vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Chọn những cành bán trưởng thành, trước tiên cắm vào nước để ra rễ, sau đó trồng vào chậu hoa hoặc cắm trực tiếp vào đất trồng.

Giữ ẩm nhẹ và đặt ở nơi có bóng râm nhẹ và ánh sáng tán xạ. Chúng sẽ nhanh chóng ra rễ và nảy mầm.

Bạn có thích những chiếc lá này không? Ảnh minh họa Toutiao

Ngoài việc nhạy cảm với lạnh, loại cây này hầu như không có nhược điểm nào. Nó phát triển cực kỳ nhanh; một cây con nhỏ như que tăm có thể cao tới một mét chỉ trong sáu tháng.

Cây cảnh cũng thường không bị sâu bệnh, không cần xử lý lạnh và là cây lâu năm thậm chí có thể phát triển thành cây thân gỗ trong nhà. Bạn có thích những chiếc lá này không?