Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cặp đôi bạn thân đình đám Hạt Mít - Phương Ly đọ dáng nóng bỏng với bikini

Cộng đồng trẻ

Cặp đôi bạn thân đình đám Hạt Mít - Phương Ly đọ dáng nóng bỏng với bikini

Mới đây, cặp bạn thân đình đám Hạt Mít - Phương Ly khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên' khi tung loạt ảnh bikini khoe trọn đường cong cực phẩm.

Trầm Phương
Mới đây, bộ đôi bạn thân "vạn người mê" của showbiz Việt - cựu hot girl Hạt Mít (tên thật Nguyễn Thu Hiền) và nữ ca sĩ Phương Ly - vừa khiến cộng đồng mạng một phen "dậy sóng" khi tung ra loạt khoảnh khắc nghỉ dưỡng sang chảnh.
Mới đây, bộ đôi bạn thân "vạn người mê" của showbiz Việt - cựu hot girl Hạt Mít (tên thật Nguyễn Thu Hiền) và nữ ca sĩ Phương Ly - vừa khiến cộng đồng mạng một phen "dậy sóng" khi tung ra loạt khoảnh khắc nghỉ dưỡng sang chảnh.
Trong những khung hình mới nhất, cả hai không ngần ngại diện bikini khoe trọn đường cong nuột nà, khẳng định đẳng cấp nhan sắc "không tuổi".
Trong những khung hình mới nhất, cả hai không ngần ngại diện bikini khoe trọn đường cong nuột nà, khẳng định đẳng cấp nhan sắc "không tuổi".
Trong loạt ảnh này, Hạt Mít chọn cho mình bộ bikini mang họa tiết da báo đầy cá tính và quyền lực.
Trong loạt ảnh này, Hạt Mít chọn cho mình bộ bikini mang họa tiết da báo đầy cá tính và quyền lực.
Dù đã là "mẹ bỉm" hai con và bận rộn với công việc kinh doanh, Hạt Mít vẫn duy trì được vóc dáng cực kỳ săn chắc, vòng bụng phẳng lì cùng thần thái sắc sảo.
Dù đã là "mẹ bỉm" hai con và bận rộn với công việc kinh doanh, Hạt Mít vẫn duy trì được vóc dáng cực kỳ săn chắc, vòng bụng phẳng lì cùng thần thái sắc sảo.
Làn da nâu khỏe khoắn kết hợp cùng bộ đồ bơi táo bạo giúp cô nổi bật giữa không gian hồ bơi về đêm, minh chứng cho câu nói "gái hai con trông mòn con mắt".
Làn da nâu khỏe khoắn kết hợp cùng bộ đồ bơi táo bạo giúp cô nổi bật giữa không gian hồ bơi về đêm, minh chứng cho câu nói "gái hai con trông mòn con mắt".
Bên cạnh cô bạn thân, nữ ca sĩ Phương Ly lại chọn phong cách có phần trẻ trung và nữ tính hơn với bộ bikini tông màu vàng nghệ và đen.
Bên cạnh cô bạn thân, nữ ca sĩ Phương Ly lại chọn phong cách có phần trẻ trung và nữ tính hơn với bộ bikini tông màu vàng nghệ và đen.
"Vợ quốc dân" vẫn giữ vững phong độ với gương mặt thanh tú, trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi nhưng lại sở hữu thân hình cực kỳ "cháy". Cách Phương Ly tạo dáng vừa có sự tinh nghịch, vừa mang nét quyến rũ tự nhiên, khiến người xem khó lòng rời mắt.
"Vợ quốc dân" vẫn giữ vững phong độ với gương mặt thanh tú, trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi nhưng lại sở hữu thân hình cực kỳ "cháy". Cách Phương Ly tạo dáng vừa có sự tinh nghịch, vừa mang nét quyến rũ tự nhiên, khiến người xem khó lòng rời mắt.
Hạt Mít và Phương Ly nổi tiếng bởi tình bạn thân thiết kéo dài hơn 10 năm. Từ những sự kiện lớn nhỏ đến những chuyến du lịch riêng tư, cặp đôi luôn có mặt để ủng hộ và lưu giữ những kỷ niệm đẹp.
Hạt Mít và Phương Ly nổi tiếng bởi tình bạn thân thiết kéo dài hơn 10 năm. Từ những sự kiện lớn nhỏ đến những chuyến du lịch riêng tư, cặp đôi luôn có mặt để ủng hộ và lưu giữ những kỷ niệm đẹp.
Hạt Mít một trong những hot girl lứa đầu của Hà thành đã hoạt động sôi nổi từ hơn chục năm trước. Gu thời trang của cô luôn biến hóa, từ cá tính, bụi bặm đến quyến rũ, sang trọng.
Hạt Mít một trong những hot girl lứa đầu của Hà thành đã hoạt động sôi nổi từ hơn chục năm trước. Gu thời trang của cô luôn biến hóa, từ cá tính, bụi bặm đến quyến rũ, sang trọng.
Không dừng lại ở danh xưng hot girl, Hạt Mít hiện tại là một nữ doanh nhân cực kỳ mát tay. Cô sở hữu chuỗi hệ thống làm đẹp (nail, mi) nổi tiếng trải dài từ TP.HCM ra Hà Nội, đồng thời cũng là chủ 15 sân pickleball ở TP HCM.
Không dừng lại ở danh xưng hot girl, Hạt Mít hiện tại là một nữ doanh nhân cực kỳ mát tay. Cô sở hữu chuỗi hệ thống làm đẹp (nail, mi) nổi tiếng trải dài từ TP.HCM ra Hà Nội, đồng thời cũng là chủ 15 sân pickleball ở TP HCM.
Trầm Phương
#Hạt Mít #Phương Ly #hot girl #bikini #sắc đẹp #showbiz Việt

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT